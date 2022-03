Test: Apple Studio Display

Studio Display er den nye skjermen fra Apple som retter seg mot profesjonelle kreatører. Den ble lansert sammen med Mac Studio under Apples lanseringsarrangement i mars. Som navnet antyder, er Studio Display primært utviklet som en ledsager til Mac Studio (som selges uten skjerm), men du kan også koble andre Apple-produkter til skjermen.

Den kan dessuten benyttes som skjerm til en Windows-PC, men da går man glipp av enkelte egenskaper. Dette gjør Studio Display til et av Apples mer nisjeorienterte produkter, og hvis du ikke befinner deg i det smale markedet Studio Display er skapt for (profesjonelle kreatører som allerede er dypt inne i Apples økosystem), er nok ikke dette et produkt for deg.

Til å være en skjerm er Studio Display temmelig dyr. Den veiledende startprisen er på hele 18 990 kroner, noe som er en ganske stiv pris for en skjerm på 27 tommer.

Den er likevel langt rimeligere enn Apples skjerm Pro Display XDR, som ble lansert med en veiledende startpris på 58 990 kroner. Ved kjøp av Studio Display kan du også velge et stativ med vinkeljustering eller et VESA-monteringsadapter. Apple fikk mye kjeft for ikke å inkludere et stativ i den stive prisen til Pro Display XDR, og de har tydeligvis tatt seg sammen.

(Image credit: Future)

Tøffe avgjørelser

Du må uansett velge mellom VESA-alternativet eller stativet, der andre skjermer gjerne inkluderer begge deler. Hvis du ønsker deg et stativ som både kan høydejusteres og vinkeljusteres, må du punge ut med et tillegg på 5000 kroner. Det er disse «skjulte» ekstrakostnadene som tærer på manges tålmodighet overfor Apple.

Du kan også konfigurere Studio Display til å leveres med glass med nanotekstur for å minimere gjenskinnet i skjermen. Dette koster deg 4000 kroner ekstra. Vi har prøvd andre Apple-enheter med nanoteksturert glass og latt oss imponere av virkningen, særlig i situasjoner der man er omgitt av mange lyskilder som ellers ville skapt distraherende gjenskinn. Dette er langt fra noen nødvendig oppgradering, men hvis du hater gjenskinn, kan det være verdt å bruke litt mer penger på skjermen.

(Image credit: Future)

Det er lenge siden vi fikk se en redesignet 27-tommers iMac, og Studio Display er kanskje det nærmeste vi kommer for øyeblikket. Skjermens design minner utrolig mye om en nydesignet 24-tommers iMac, men med større skjerm og uten Mac-innmat. Hvis du kobler denne skjermen til den kompakte Mac Studio eller Mac mini kan du få en lignende opplevelse.

Spesifikasjonene til Studio Display kan nok appellere til profesjonelle kreatører og til en viss grad rettferdiggjøre den stive prisen. Dens 27-tommers skjerm har 5K-oppløsning på 5120 x 2880, noe som gir en pikseltetthet på 218 piksler per tomme (ppi). Resultatet er hvasse og detaljerte bilder.

Den støtter dessuten 1 milliard farger, byr på en maksimal lysstyrke på 600 nits og leveres med det brede P3-fargespekteret, noe som særlig er nyttig for videoprodusenter. Her er også den obligatoriske støtten for True Tone, Apples egen, propritære teknologi som justerer fargene på skjermen i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Det kan utgjøre en positiv forskjell, men hvis du jobber med noe som krever høy fargepresisjon, er det nok best å deaktivere denne funksjonen.

(Image credit: Future)

Ytelse

Studio Display byr på lyssterke og livlige bilder, samt gode synsvinkler. Selv om du sitter i en litt vanskelig vinkel mot skjermen, vil bildene likevel se bra ut. Dermed er dette en ypperlig skjerm om du ofte vil vise flere mennesker arbeidet ditt mens de stimler sammen omkring deg.

Skrå synsvinkler forstyrres likevel av distraherende refleksjoner på skjermen. Ved heller å velge skjermen med nanotekstur, får du trolig eliminert dette. Vi har dessverre ikke testet den varianten av skjermen, men som nevnt, koster denne herligheten noen tusenlapper ekstra.

Studio Display har også et 12 MP webkamera med ultravidvinkel og 122 graders synsfelt samt et oppsett på tre mikrofoner av studiokvalitet og seks høyttalere. De sistnevnte holder høy nok kvalitet til at du ikke vil føle noe behov for å bruke ekstrautstyr.

Høyttalerne er svært gode. Det gir høy og klar lyd med god bassdybde. Filmtitting på via Apple TV+ var en svært god opplevelse, tros mangelen på HDR, mens høyttalerne gjorde en god jobb med å ledsage bildene på skjermen med et slagkraftig lydbilde og tydelig dialog. Musikken lyder også temmelig godt med tanke på at dette er innebyggede høyttalere.

Den spesialiserte lydstøtten var mindre imponerende. Vi prøvde med noen spor i Dolby Atmos, og vi opplevde det ikke som om lyden omga oss. Virtualisert surround-lyd er alltid vanskelig å få til ordentlig, og det kan ikke sammenlignes med fysiske høyttaleroppsett. Det gjelder dessverre også for Studio Display.

(Image credit: Future)

Mikrofonene gjør imidlertid en god jobb med å ta opp stemmen din og samtidig minimalisere bakgrunnsstøyen. Det gjør også en grei jobb med opptak av musikkinstrumenter. Profesjonelle musikere og musikkprodusenter vil naturligvis benytte ordentlige mikrofoner, men de integrerte er likevel greie om du skal spille inn en kjapp demo når inspirasjonen treffer deg.

Webkameraet er også godt, og dette er en bonus i en verden der mange av oss har blitt vant til å gjennomføre videosamtaler med kunder, kolleger, venner og familie. Bildene er klare og fine, mens Center Stage-funksjonen bidrar til at du holder deg midt i bildet selv om du skulle bevege deg litt rundt. Det er verdt å merke seg at nå som dette webkameraet har eksistert en stund, er det mange som har hatt dårlige erfaringer med det. Vi brukte det i et godt opplyst kontor, noe som nok bidro til de gode resultatene vi fikk.

Webkamera, høyttalere og mikrofoner henter alle kraft fra A13 Bionic-brikken man finner under panseret i Studio Display. Dette er en snedig egenskap som bidrar til at Studio Display hever seg over mange av konkurrentene i et forvirrende stort marked.

A13 Bionic er en prosessorbrikke man også finner i moderne iPhone- og iPad-modeller, og det er den som står bak Center Stage-funksjonen. Kameraytelsen ved svak belysning bedres også av A13 Bionic, mens høyttalerne etterstreber 3D-lyd ved hjelp av Dolby Atmos. Du kan også stemmestyre skjermen ved hjelp av Siri.

Alt dette er flotte saker, men bortsett fra kamerakvaliteten, som unektelig er blitt god, er de egentlig ikke så nyttige. De fungerer dessuten bare med kompatible Mac-og MacBook-maskiner samt iPad. Hvis du har en eldre Mac som ikke kan kjøre macOS Monterey 12.3 eller nyere, eller en iPad som ikke kan kjøre iPad OS 15.4, får du ikke de ekstrafunksjonene som bygger på A13-brikken. Det samme gjelder hvis du har en laptop med Windows 11.

(Image credit: Future)

Manglende funksjoner

Studio Display er en temmelig dyr skjerm, og likevel er det flere egenskaper den mangler. Den kanskje mest åpenbare er mangelen på HDR (High Dynamic Range). Dette er en egenskap som gir sterkere kontrast og mer virkelighetsnære farger, og man finner den i mange skjerm- og TV-modeller i våre dager, og selv i enkelte billigskjermer (med varierende grad av vellykkethet), så det er ganske flaut at man ikke får HDR her. Hvis du er videoprodusent og arbeider med en TV-serie eller film som skal vises i HDR, får du ikke sett effekten på Studio Display.

Den maksimale lysstyrken til Studio Display er 600 nits. Selv om dette er helt greit og gir fine og livlige bilder, blekner dette mot skjermen til for eksempel MacBook Pro 14", som gir en maksimal lysstyrke på 1600 nits. MacBook Pro 14", samt 16-tommersutgaven, har en Liquid Retina XDR-skjerm med mini LED-teknologi, slik at det er blitt den beste skjermen på en laptop i dagens marked.

Dermed er det en stor skuffelse at Studio Display ikke leveres med samme teknologi. Det skyldes trolig at bruk av denne teknologien i en 27-tommer ville ha medført en latterlig høy pris. Men da sitter man med en skjerm som blir utklasset av MacBook Pro.

Studio Display har dessuten en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Selv om dette er standarden for 4K- og 5K-skjermer, har vi nylig sett at flere UHD-skjermer med støtte for høyere frekvenstall. Jo høyere frekvensen er, desto jevnere og mer velresponderende kan skjermen oppleves. De nye MacBook Pro-modellene leveres med støtte for ProMotion og gir oppdateringsfrekvenser på opptil 120 Hz. Med Studio Display.

Studio Display leveres heller ikke med det utvalget av porter man venter seg av en skjerm. Her er det ingen HDMI- eller DisplayPort-alternativer. Her får du i stedet én Thunderbolt 3 (USB-C), som også kan lade opp enheten du kobler til. Her er det også samlet USB-C-porter for tilkobling av tilbehør.

Dette demonstrerer det Mac/iPad-orienterte designet til Studio Display. Hvis du allerede har en Apple-enhet er dette et flott tilskudd som holder bordet rent for diverse kabler. Det er flott å kunne koble til skjermen direkte med én USB-C-kabel.

Men hvis du har en eldre enhet, eller kanskje en stasjonær PC – som ikke har USB-C-porter – vil ikke Studio Display fungere. Og du kan bare glemme å koble den til en spillkonsoll. Selv om ingen burde kjøpe Studio Display bare for å spille spill på den, er det likevel flott å kunne ha en skjerm som kan benyttes til flere formål. Studio Display er ikke en slik skjerm.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis …

… du er en profesjonell kreatør

Studio Display er skreddersydd for profesjonelle kreatører, og til å være en skjerm laget for et slikt nivå av profesjonalitet, er den ikke så fryktelig dyr.

… du også kjøper en Mac Studio

Det er ingen tilfeldighet at Studio Display ble lansert på samme tid som Mac Studio, for de arbeider utmerket sammen.

… du ønsket deg en 27-tommers M1 iMac

Det ser ikke ut til at Apple vil komme med en ny 27-tommers iMac med den nye M1-brikken under panseret med det første. Studio Display vil i selskap med en Mac mini eller nye Mac Studio være et godt (men dyrt) kompromiss.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha en skjerm som dekker mange bruksområder

Studio Display er bare utviklet for kreativt arbeid og har bare én USB-C-inngang. Dette reduserer antallet bruksområder.

… du redigerer HDR-materiale

Mangelen på HDR-støtte er skuffende når man ser media, men det skremmer virkelig bort dem som redigerer HDR-opptak.