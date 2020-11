Nokia 10: trolig tidligere lansering enn ventet

Nokia 10 – eller Nokia 9.3, som enkelte kilder kaller den – er en telefon det knytter seg mange spørsmål til. De to største er hvilket navn den vil få, og når den vil bli lansert. Men det er kommet opp nye opplysninger i tilknytning til det andre spørsmålet, og det avhenger av hvor godt du har fulgt med på ryktene underveis om du opplever dette som gode eller dårlige nyheter.

Altså, ifølge Twitter-lekkeren @nokia_anew, er Nokia 10 forsinket til første halvdel av 2021. Dette fremstilles som dårlige nyheter, og en forsinkelse er utvilsomt uheldig. Men i det siste har vi også fått høre at telefonen kan bli forsinket helt til andre halvdel av 2021, og sammenlignet med dette, er nyheten faktisk god.

Det er jo egentlig bare en forsinkelse hvis du faktisk ventet deg at Nokia 10 skulle slippes i 2020. Og selv om noen meldinger har indikert at dette skulle skje, og vi bare er en måned unna årsskiftet uten noen umiddelbare tegn til telefonen, var ikke dette veldig sannsynlig.

Some bad news. The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year. The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjVNovember 26, 2020

Første halvdel av 2021 er jo noe som uansett kan bety at lanseringen er like om hjørnet. Kilden vet ikke hvilken måned det er snakk om, men mange av de viktige mobilene lanseres ofte i løpet av årets første måneder. Dermed kan Nokia 10 bli blant disse i 2021. Dette betrakter vi som gode nyheter.

Det er opplagt at dette bare er et rykte for øyeblikket. De er en ørliten mulighet for at Nokia 10 vil bli lansert i å, og for at den ikke vil slippes før i andre halvdel av 2021. Det er også verdt å merke seg at dette ikke er første gang denne telefonen er forsinket, så vi kan heller ikke utelukke ytterligere forsinkelser.

Men hvis du venter i spenning på et nytt flaggskip fra Nokia, trenger du nok ikke vente så mye lenger, selv om du nok kan stryke den fra ønskelisten din til jul.

Vil Nokia 10 bli en av de aller beste mobiltelefonene?

Via PocketNow