Test: Nokia 8.3 5G

Nokia 8.3 5G er ikke den mest spennende telefonen du kommer til å lese om i år, men med solide spesifikasjoner og en stor skjerm så har likevel modellen nok å fare med til at de som virkelig har lyst til å prøve 5G, men ikke har lyst til å slakte sparegrisen, har et alternativ. Når det er sagt, så finnes det enkelte irritasjonsmomenter, som eksempelvis Google Assistent-knappen.

Kort oppsummert

Er du ute etter en 5G-telefon med en rimelig prislapp? Vi begynner å se en rekke modeller komme på banen, og Nokia 8.3 5G er en av de seneste mobilene i denne kategorien som tilbyr den nye superraske netteknologien sammen med ganske så imponerende midtsjiktsspesifikasjoner.



Telefonen produseres av HMD Global – selskapet som nå eier Nokia-merkevaren – og plasserer seg pent i midtsjiktet med en relativt sterk ytelse, selv om den ikke kommer til å klare å konkurrere med de aller beste 5G-telefonene på markedet.

Nokia 8.3 er laget for å være et rimelig alternativ som gir deg 5G-støtte og en solid mengde funksjonalitet til en pris som ikke vil få deg til å vurdere om man ikke skal holde seg på 4G i et år eller to til.



Modellen har en stor skjerm på 6,81 tommer med FullHD+-oppløsning, en Qualcomm Snapdragon 765G-prosessor og et sterkt knippe kameraer på baksiden – som med resten av funksjonaliteten og spesifikasjonene er det ikke slik at kameraene kan konkurrere med de aller beste kameratelefonene, men i vår test klarte vi likevel å produsere bilder som så imponerende ut.

På innsiden finner man et batteri på 4500 mAh, hvilket klarte å holde ut en hel dag på én enkelt lading uten store problemer, og på programvarefronten får man Android 10 ferdig installert.



Når det er sagt er det vanskelig å bli virkelig begeistret for Nokia 8.3 5G. Det finnes andre alternativer i dette prissjiktet som har lignende funksjonalitet til en billigere penge, som eksempelvis OnePlus Nord og Google Pixel 4a.



Likevel er Nokia 8.3 5G generelt en sterk konkurrent, og det er helt klart en telefon man bør vurdere hvis man er ute etter en modell som har godt med batteritid, en stor skjerm og støtte for 5G.

Nokia 8.3 5G lanseringsdato og pris

Nokia 8.3 5G ble avslørt i starten av 2020, men telefonen ble deretter forsinket og ble ikke lansert før langt senere. Telefonen er per nå tilgjengelig i Norge, så om man ønsker kan man bestille modellen med en gang.

I Norge går Nokia 8.3 5G med 6 GB RAM og 64 GB lagringsplass for 6490 kroner, mens man må ut med 7015 kroner for varianten med 8 GB RAM og 128 GB minne.

Design

Spesifikasjoner – Nokia 8.3 5G Vekt: 220 gram

Mål: 171,9 mm x 78,6 mm x 9 mm

Skjerm: 6,81-tommer

Oppløsning: FHD+ (2400 x 1080)

Pikseltetthet: 386 PPI

Prosessor: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB / 8 GB

Lagringsplass: 64 GB / 128 GB

Kamera: 64 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP

Frontkamera: 24 MP

Batteri: 4500 mAh

Designet er lignende det vi tidligere har sett i HMD Globals Nokia-modeller. Den har et sentralt metallbånd som tar runden rundt telefonen og Gorilla Glass på baksiden. Fargen er en slags blå som i tillegg har en slags lysbrytningseffekt, noe som gjør at den ser ganske interessant ut.



Man får modellen kun i én farge – dette er altså et slags blåskjær som HMD Global kaller «Polar Night». På grunn av den spesielle brytningen av lyset ser mobilen ganske unik ut.

Telefonen i seg selv er stor, takket være den røslige skjermen på 6,81 tommer, mer om den senere. Vi synes ikke Nokia 8.3 5G føltes for stor ut liggende i håndflaten, men hvis du er vant med en telefon med mindre skjerm så kan det være at du vil ha litt problemer med å håndtere den.



De eksakte målene er som følger: 171,9 mm x 78,56 mm x 8,99 mm, og det hele veier 227 gram. Det er ikke en spesielt lett modell, men gitt størrelsen føles den heller ikke overstadig tung.

Fingeravtrykkleseren finner man i av/på-knappen på høyre side, noe som gjør at man kan vekke telefonen og låse den opp med ett og samme trykk. Vi opplevde at sensoren fungerte bra, noe som gjorde at vi kunne låse opp telefonen uten store besvær.



Over av/på-knappen finner man volumknappene, vi hadde ingen problemer med å nå disse. På venstre side av telefonen sitter en knapp dedikert til Google Assistent. Denne sitter i flukt med av/på-knappen, og det eneste den gjør er å åpne opp Google Assistent, slik at man kan gi kommandoer som eksempelvis kjører apper eller utfører diverse oppgaver.

Vi synes denne knappen var beint frem irriterende, og vi har ikke oversikt over hvor mange ganger vi ved et uhell har aktivert Google Assistent når vi har holdt telefonen slik som det føles naturlig å gjøre. Knappen ble ofte også aktivert mens vi hadde telefonen i lomma, noe som ofte innebar at musikkavspilling ble stoppet på grunn av at Google Assistent ble fyrt av uten at vi ville det.



Du kan slå av denne funksjonaliteten under innstillinger, men du kan ikke gi knappen en annen oppgave, noe som betyr at du ender opp med en ubrukelig knapp som bare er der. Det virker som et noe snodig valg av HMD Global å introdusere noe slikt med Nokia 8.3 5G, og vi kan ikke helt forstå hvordan noen kan finne denne knappen videre nyttig.

På bunnen av modellen finner man en 3,5 mm hodetelefonutgang, noe du antageligvis kommer til å sette pris på hvis du er av typen som liker hodetelefoner med kabel. Det er en liten «leppe» på rett i underkant av skjermen også, men utover det består fronten av enheten stort sett kun av skjerm.

Skjerm

Nokia 8.3 5G har en LCD-skjerm på 6,81 tommer og oppløsningen er såkalt FullHD+. Den har et sideforhold på 20:9, noe som betyr at skjermen er høyere enn på de fleste andre modeller, og at man får en større skjerm uten at det nødvendigvis føles ut som om telefonen eser ut i hånden.



FHD+ innebærer at man får 1080 x 2400 i pikselmengde, noe som vil si en pikseltetthet på 386 per tomme (PPI.) Bildet er med andre ord ikke like skarpt eller detaljert som på modeller med QHD-oppløsning, men vi hadde ingen problemer relatert til oppløsning i daglig bruk.

Setter man denne telefonen opp mot en toppmodell fra eksempelvis Samsung eller Apple så kommer man helt klart til å merke en forskjell, men vi mener likevel at dette er en skjerm som yter godt og som har god fargemetning og kontrast.



Det er synd at HMD Global kun har gått for en oppdateringsfrekvens på 60 Hz i Nokia 8.3 5G, særlig siden vi nå ser at selv enkelte midtsjiktstelefoner går for 90 Hz og dermed langt mer flyt, men om du ikke har brukt raskere skjermer tidligere er ikke dette noe du kommer til å legge merke til.



Øverst i venstre hjørne finner man et trillrundt hull der selfiekameraet bor, men dette er nokså beskjedent i størrelse, og vi ble lite distrahert av plasseringen.

Kamera

Kamerasystemet på baksiden av Nokia 8.3 5G består av et hovedkamera på 64 MP med en blender på f/1,89, et vidvinkelkamera på 12 MP ved f/2.2, et 2MP-makrokamera og en dybdesensor, også denne på 2 MP.



Det hele er ikke helt på høyden med femkameraløsningen hos Nokia 9 PureView, men alle kameraene er gode nok til at du kan ta bilder som egner seg godt til deling via sosiale medier. Vi synes at hovedkameraet tar skarpe og fargerike bilder, men vi fikk aldri bakoversveis av kvaliteten.



Det er forresten også litt misvisende å betegne dette som et firekamerasystem, siden makrokameraet på 2 MP viste seg å være såpass under pari i bruk, og selv dybdesensoren gjorde lite ut av seg når den var i bruk.

Hvis du bruker standardinnstillingene vil hovedkameraet ta bilder med en oppløsning på 16 MP, og hvis du vil utnytte kameraet til det fulle må du bytte til den såkalte Pro-modusen. Det er enkelt nok å finne frem til denne funksjonaliteten, men det er ikke så enkelt å vite om du skyter bilder i 16 MP eller 64 MP om du ikke dobbeltsjekker innstillingene.



Etter vår erfaring klarer auto-modusen å fange fine bilder i dagslys og under gode lysforhold – du kan se et knippe eksempelbilder i galleriet nedenfor. Det er enkelt å skifte over til ultravidvinkelmodus når du har lyst til å få plass til mer i bildet, og bildekvaliteten ligger tett opptil hovedkameraet.

Med på kjøpet får man også en nattmodus, men den er ikke like imponerende som lignende moduser i andre telefoner, som eksempelvis Google Pixel 4a. Den muliggjør bilder som ser noe lysere ut enn med funksjonaliteten avslått, men vi ble aldri særlig imponerte.



Når man tar selfier tar man i bruk 24 MP-kameraet på fronten av Nokia 8.3 5G. Vi klarte å komponere en del imponerende bilder med dette kameraet, og det fungerte også bra til videosamtaler.

Selskapet har helt tydelig valgt å fokusere på video, siden man får en del ekstrafunksjonalitet som 4K-opptak i 24 FPS og en «cinematic mode» som innebærer et sideforhold på 21:9. Det finnes også en ny actionkamera-modus som er laget med tanke på å fange jevne videoopptak. Denne modusen bruker en høyere bilderate, på 60 FPS, slik at man enklere skal kunne fange bevegelige objekter på en god måte.



Videokvaliteten er, i likhet med kvaliteten på stillbildene, god, men har et godt stykke igjen opp til det man kan skyte med toppmodellene.

Eksempelbilder

Bilde 1 av 7 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 7 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 7 Tatt i dunkel belysning med nattmodus (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 7 Tatt med hovedkameraet (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 7 Samme bilde tatt med vidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 7 (Image credit: Future) Bilde 7 av 7 (Image credit: Future)

Spesifikasjoner og ytelse

Nokia 8.3 5G er den første telefonen fra HMD Global som støtter 5G, og selskapet bruker dette for alt det er verdt – de påstår sågar at dette er verdens første «globale 5G-telefon».



Hva betyr det? Ved lansering mente HMD Global at Nokia 8.3 5G støttet flere 5G-frekvensbånd enn noe annen telefon, og selv om det kan ha vært tilfellet ved lansering, så er det uklart om dette faktisk medfører riktighet i dag.



Når det er sagt så er det likevel slik at telefonen har støtte for en rekke forskjellige frekvensbånd, alt fra lave til høye frekvenser.

En del 5G-rivaler har ikke støtte for frekvensbånd som eksempelvis n71 eller n5, som brukes i mindre sentraler områder, men Nokia 8.3 5G har altså det. Det kan potensielt innebære at du med denne modellen vil få det best mulige 5G-signalet fra basestasjonen, uavhengig av hvor du befinner deg.

Vi har brukt 5G på denne telefonen i et par ulike tilfeller, og etter vår erfaring fungerer det godt. Vi har ikke hatt muligheten til å skaffe oss et fullstendig innblikk i hva 5G-teknologien i denne telefonen er god for, men om du har interesse av den nye mobilnettstandarden så kommer du ikke til å mangle noe vesentlig med denne telefonen.



Prosessoren i Nokia 8.3 5G er ikke av aller beste sort, HMD Global har gått for Qualcomms Snapdragon 765. Dette gjør at man får 5G med på kjøpet, men ytelsen kommer ikke til å ligge noe i nærheten av eksempelvis toppmodellen Snapdragon 865+.

Etter det vi erfarte hadde telefonen nok batteritid til alt vi trengte, og apper startet og kjørte raskt og uten problemer. Igjen, det er ikke slik at Nokia 8.3 5G kommer til å klare å henge med i svingene om man sammenligner den med toppmodellene, men den føltes heller ikke treg i daglig bruk.



Denne telefonen har Android 10 forhåndsinstallert, og dette er altså den såkalte stock-versjonen (uten ekstra fiksfakseri), så den ser og føles ut som Googles egen variant, og bare for å understreke det, her får man ikke med en masse rask en ikke vil ha.



Nokia 8.3 5G finnes i to ulike modeller, enten med 6 GB RAM og 64 GB lagringsplass eller 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Vår testmodell var 6 GB-varienten, og synes dette fungerte bra, men om du har muligheten er det ikke noe i veien for å gå for mer minne og lagringsplass, forskjellen i pris er tross alt ikke så stor.

64 GB er rett og slett ikke mye plass nå om dagen. Får man lastet inn alle appene man bruker, lastet ned litt musikk eller video og tatt noen bilder, så begynner gigabytene fort å rase nedover. Heldigvis støtter telefonen microSD-kort på opptil 512 GB, men vi anbefaler likevel å gå for 128 GB-modellen, hvis du har råd.

Batteritid

Siden skjermen er såpass stor og man potensielt tar i bruk 5G så burde batteritid være et potensielt problem for Nokia 8.3 5G, men ifølge våre tester og målinger er batteritiden imponerende god. Telefonen klarte gang etter gang å overleve en hel dag på én lading.



Batteriet er på 4500 mAh, noe som er relativt stort sammenlignet med de fleste andre modeller. Det går fort å lade, men du får ikke ekstrafunksjonalitet som trådløs lading eller reversert trådløs lading – og selv om du ikke kan forvente å få alt av nyvinninger med en såpass rimelig mobiltelefon, så finnes det altså modeller i dette prissegmentet som tilbyr det førstnevnte.



Batteriet er likevel driftsikkert, og vi endte ofte opp med 10-10 % igjen på tanken på slutten av dagen, litt avhengig av hvor aggressive vi hadde vært i bruken – og etter én av testdagene, da vi var litt sparsommelige med bruken, så var sluttresultatet 40 %.

Burde du kjøpe Nokia 8.3 5G?

Kjøp den hvis ...

Du har lyst på lang batteritid Hvis du vil ha en telefon som varer og varer, så er Nokia 8.3 5G rett modell. Det er ikke den beste batteritiden vi har sett, men den er likevel bemerkelsesverdig god til å være en telefon av dette kaliberet, og du får uten problemer en hel dag med bruk ut av én lading.

Du trenger en hodetelefonutgang Mange mobilprodusenter er i ferd med fullstendig å fase ut denne funksjonaliteten, men Nokia-telefoner tviholder på muligheten til å kople kablede hodetelefoner. Dette er en av de få gjenværende modellene til denne prisen som beholder 3,5 mm-utgangen.

Du har veldig lyst til å prøve 5G Mange 5G-telefoner på markedet er langt dyrere enn Nokia 8.3 5G. Det finnes en del modeller som er billigere og bedre med 5G, men om du liker totalpakken du får, og du samtidig har lyst på 5G, så er dette et solid valg.

Ikke kjøp den hvis ...

Du tenker at Google Assistent-knappen kan bli irriterende Denne funksjonaliteten kan slås av, men det kan være at du i likhet med oss synes det er irriterende å ha en knapp som man enten trykker på i tide og utide (og dermed pauser avspillende musikk) eller som simpelthen ikke kan brukes til noe.

Du vil ha en av de beste skjermene Skjermen på Nokia 8.3 5G er stor og er god nok til de aller fleste oppgaver, men du kommer ikke til å få bakoversveis når du ser på film eller TV-serier. Hvis du vil ha noe virkelig imponerende, som eksempelvis OnePlus Nord, så er ikke dette telefonen for deg.

Du trenger massevis med plass Selv om vi her i Norge får både 64 GB og 128 GB-variantene (enkelte regioner får bare førstnevnte), er det likevel ikke overstadig mye plass å boltre seg på her. 64 GB er i alle fall hakket for snaut, selv for en midtsjiktsmodell i 2020. Det går helt fint an å utvide med et microSD-kort, men hvis du er ute etter mye lagringsplass med høy ytelse finnes det bedre alternativer.

Først testet: September 2020