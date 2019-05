Test: Nokia 9 Pureview

Nokia 9 Pureview er en ambisiøs kameratelefon, med fem kameraer på baksiden som kombineres for å lage et enkelt bilde. Dessverre resulterer ikke det i bilder som utklasser konkurrentene, og resten av telefonen er ganske middelmådig. Dermed blir den mest et nisjeprodukt for dem som vil ha et rimeligere kamerafokusert alternativ.

Nokia 9 tiltrakk seg masse oppmerksomhet fra det øyeblikket bilder av baksiden begynte å dukke opp på nettet. Betyr de syv hullene at den har syv kameraer? Nei, den har «bare» fem, og den er heller ikke utstyrt med et bredt utvalg av zoom- og ultravidvinkelkameraer som konkurrerer med årets toppmodeller som har både tre og fire kameraer.

Nei, alle disse objektivene har samme bildevinkel og blender, og telefonen bruker alle fem kameraene samtidig for å fange best mulig kvalitet i hvert bilde. Dette er altså en slags ultra-HDR-løsning. Med tanke på at resten av spesifikasjonene er lite imponerende, er også Nokia 9 avhengig av å levere de beste bildene på markedet.

Og det skal sies at bildene ser ganske bra ut. Faktisk kan noen av dem konkurrere med bilder tatt av toppmodeller som koster langt mer, mens andre trenger litt etterarbeid for å kunne tåle sammenligning. Dessverre er resten av telefonen middelmådig, og på enkelte punkter til og med mangelfull når vi sammenligner med andre i samme prisklasse.

Pris og lanseringsdato

Nokia 9 Pureview ble sluppet i februar 2019, og prisen ligger på rundt 6400 kroner i norske butikker. Den er altså langt billigere enn andre gode kameratelefoner som Samsung Galaxy S10+, Huawei Mate 20 Pro og iPhone XS Max.

Design

Ved første øyekast er Nokia 9 Pureview en ganske typisk smarttelefon, med glass foran og bak og aluminium på sidene. Holder du den ren og pen, så kan den måle seg med de flotteste modellene der ute når det kommer til design. Når du plukker den opp, merker du imidlertid kvalitetsforskjellen mellom denne telefonen og dagens flaggskipmodeller.

Det er også helt greit – denne telefonen har tross alt hovedfokus på foto, ikke på å se bra ut – men den føles likevel litt billig i hendene.

Sidene er ikke avrundet som andre telefoner, og kantene på forsiden er veldig skarpe. Dekselet på baksiden er litt mer kurvet, men det er likevel nesten like skarpt i kantene. Alt dette gjør at telefonen er vanskeligere å håndtere, og det gjør den også mindre komfortabel å holde.

Bakdekselet har som nevnt en avrunding som får det til å se premium ut, men fett og fingeravtrykk ødelegger fort det inntrykket. Dette er heller ikke bare et estetisk problem, for i og med at HMD har valgt å legge dekselet over kameraobjektivene fremfor å plassere dem i en kamerablokk, så kan fingermerker også gå utover bildekvaliteten. Her må du altså være nøye med å holde linsene rene, og ikke minst passe på at du ikke riper dem opp.

Ellers er telefonen ganske spartansk, med volumknapper og av/på-knapp på høyre side, og minnekortleser og USB-C-port på undersiden. Her får du altså ingen hodetelefonutgang.

Det er også verdt å nevne at Nokia 9 Pureview kun kommer i den dype blåfargen du ser på bildene her, så hvis det er viktig at telefonen din er sort så må du se etter noe annet.

Skjerm

Den 5,99 tommer store OLED-skjermen er som forventet, med en respektabel QHD-oppløsning på 2880 x 1440. På dette punktet kan den altså måle seg med de fleste flaggskipene, og den er lyssterk, skarp og fargerik på egenhånd.

Sammenligner du den med andre, blir det imidlertid tydelig at fargene er i overkant fremtredende. Ved sammenligning av det samme bildet på flere telefoner, var Nokia 9 Pureview mer fargesterk med standardinnstillingen og mer matt med «basic»-innstillingen.

Det skal likevel sies at OnePlus 6T gjør omtrent det samme, mens iPhone XS Max og Samsung Galaxy S10+ leverer tammere men samtidig mer naturlige farger. De dyrere modellene var også litt skarpere, men forskjellen var ikke særlig stor.

Nokia 9 har ikke skjermhakk, og HMD har i stedet gått for et tradisjonelt design med et sort felt øverst der de har plassert frontkamera, høyttaler og til og med en liten Nokia-logo. Du finner et tilsvarende felt under skjermen, og sidekantene er litt mer merkbare enn hos konkurrentene, men det er ikke noe stort problem. Den kommer ikke til å vinne priser for designet sitt, men det er ikke det HMD satser på heller.

Fingeravtrykkleser i skjermen

Det er synd av en av funksjonene som virkelig burde sikre Nokia 9 en plass blant toppmodellene i 2019 – nemlig fingeravtrykkleseren i skjermen – er skuffende dårlig. Selv etter at en programvareoppdatering gjorde den raskere, så virker det fortsatt som den bare gjenkjenner fingeren vår mindre enn halvparten gangene vi prøver. Ikke minst krever den at man plasserer fingeren helt riktig.

Heldigvis fungerer ansiktsgjenkjenningen godt, men gjenkjenningen går så fort at vi mistenker at et bilde av et registrert ansikt kunne fungert like godt. Dette er i hvert fall ikke 3D-skanning som i iPhone.