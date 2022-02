De nye budsjett-mobilene fra Nokia er faktisk billige

Siden budsjettmarkedet for tiden domineres av store kinesiske navn som Redmi, Realme og Pocophone, kan det være fort gjort å glemme de gode gamle mobilprodusentene – men nå har HMD Global gitt oss en grunn til å løfte blikket.



HMD Global, selskapet som lager Nokia-telefoner, viste frem tre nye billigtelefoner under MWC 2022.



De nye telefonene er Nokia C2 2nd Edition (originalen ble lansert i 2020), Nokia C21 og Nokia C21 Plus – alle del av selskapets C-serie, de rimeligste telefonene i sortimentet, kontra de litt mindre budsjettorienterte G-modellene og midtsjiktsserien X.



Som vi nevnte innledningsvis er dette svært rimelige telefoner. Førstnevnte og sistnevnte lanseres i Norge til henholdsvis 1 099 kroner og 1 399 kroner.



Her er spesifikasjonene, til sammenligning:

Nokia C-serien, spesifikasjoner Telefon Skjerm Kameraer Frontkameraer RAM / lagring Batteri Prosessor Fingeravtrykkleser Nettverk Nokia C2 2nd Edition 5,7 tommer HD, 60 Hz 5 MP 2 MP 1, 2 GB / 32 GB (maksimalt 256 GB med SD) 2 400 mAh Ikke spesifisert Nei 4G Nokia C21 6,5 tommer HD+, 60 Hz 8 MP 5 MP 2, 3 GB / 32 GB, 64 GB (maksimalt 256 GB med SD) 3 000 mAh Ikke spesifisert På baksiden Nokia C21 Plus 6,5 tommer HD+, 60 Hz 13 MP hoved, 2 MP dybde 5 MP 2, 3, 4 GB / 32 GB , 64 GB (maksimalt 256 GB med SD) 4 000 mAh, 5 050 mAh Ikke spesifisert På baksiden 4G

Hvis du er forvirret når det gjelder batterisituasjonen i C21 Plus, så later det altså til at du kan velge mellom to størrelser, litt på samme måte som man ofte kan velge mellom mengde RAM og lagringsplass i andre modeller.



Nå som normen blant budsjettprodusentene er å lage prangende greier med oppblåste tall i spesifikasjonene, gjerne til en ganske så ublu pris, så er det ganske forfriskende å se at Nokia lager faktiske budsjettmodeller. Hvor ofte ser man egentlig telefoner med bare 1 GB RAM og ett enkelt kamera på baksiden?



Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at disse telefonene ikke kommer til å oppføre seg som en iPhone- eller Samsung Galaxy-modell. De er snarere laget med tanke på personer som ikke trenger overdådige smarttelefoner. De er billige brukstelefoner som passer godt til eldre og andre teknofobe som føler at de i det minste må ha noe for å følge med litt i tiden.



I tillegg til de nye smarttelefonene avslørte HMD Global et par hodetelefoner og ørepropper, alle i samme prisklasse som de mobile enhetene.



Hvis lanseringsplanen følger andre land, så vil Nokia-telefonene være å finne i Norge i løpet av april, men helt nøyaktig lanseringsdato har vi ikke fått informasjon om fra HMD Global.



Dette er ikke de eneste rimelige telefonene vi har sett på MWC i år. TCL avslørte i går sitt eget utvalg modeller med imponerende kameraer og store batterier, og dette er bare begynnelsen. Vi forventer haugevis av lanseringer i dagene som kommer, så følg med.