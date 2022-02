¿Buscas un móvil por 79€? Estos son los tres nuevos teléfonos Nokia presentados en el MWC 2022 con precios realmente baratos

HMD Global, la compañía que ahora comercializa los teléfonos de Nokia, ha lanzado en el MWC 2022 tres nuevos móviles de su gama más económica.

Estos teléfonos no son para aquellos que busquen lo mejor del mercado o que cuenten con las últimas tecnologías, pero podrían ser perfectos si lo que quieres es un nuevo móvil que te apañe para usar el WhatsApp y algunas cosas más, o si buscas uno para tu hijo pequeño para que pueda contactarte, o simplemente si pretendes comprarte tu primer teléfono inteligente.

Los Nokia serie C están diseñados para ofrecer la mejor experiencia y resistencia, junto con un precio realmente bajo. Si eres de los que se escandaliza cuando escucha "nuevo móvil barato", y luego el precio es de 300€, entonces estos nuevos teléfonos, que parten de 79€, podrían ser perfectos para ti.

Además, gracias al nuevo enfoque que adquirió HMD Global recientemente, la compañía apuesta por la durabilidad para ayudar a reducir los residuos electrónicos, la idea es que cuanto más te dure el móvil, menos se contamina.

Los tres teléfonos nuevos son el Nokia C2 (2ª edición), el Nokia C21 y el Nokia C21+.

Imagen 1 de 3 Este es el nuevo y barato Nokia C2 2ª edición (Image credit: HMD Global) Imagen 2 de 3 La parte frontal del Nokia C2 2ª edición (Image credit: HMD Global) Imagen 3 de 3 La parte trasera del Nokia C2 2ª edición (Image credit: HMD Global)

Nokia C2 (2ª edición)

El Nokia C2 2ª edición es el móvil más económico que ha presentado Nokia en el MWC 2022.

Con un precio de venta recomendado que parte de 79€, la compañía promete un móvil realmente resistente, que te costará mucho romper, ya que pasa las mismas pruebas de durabilidad que los demás modelos más caros de la marca.

El Nokia C2 2ª cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución FWVGA+ (480 x 960) y una relación de aspecto 18:9. Sus dimensiones son de 153.95 x 75.9 X 9.55 mm y tiene un peso de 180g.

El procesador es un quad-core (1.5GHz), y viene acompañado de 1GB o 2GB de RAM y un almacenamiento de 32GB (ampliables hasta 256GB mediante tarjeta microSD). Por otro lado, la batería tiene una capacidad de 2400mAh y el teléfono cuenta con conectividad 4G.

Respecto a la cámara, no es nada de otro mundo, pero te apañará. Es lo que hemos dicho al principio: estamos hablando de un teléfono muy barato, por lo que tampoco le pedimos mucho.

El Nokia C2 2ª edición tiene una cámara principal de 5MP y una delantera de 2MP, que también tiene flash. Además, cuenta con conexión de audio minijack.

Por último, este móvil ejecuta Android 11 Go y ofrece dos años de actualizaciones de seguridad (no del SO), ya que la seguridad eso es algo de lo que no se puede prescindir.

Un recorte que sí que nos llama mucho la atención, y que según la compañía es necesario para poder mantener un precio tan bajo, es que para cargar la batería sigue contando con un puerto Micro USB, algo que en realidad ya es cosa del pasado. Por cierto, los tres modelos nuevos de los que hablamos en este artículo cuentan con Micro USB en vez de USB Tipo-C. Al menos en este caso, si el móvil nos va a costar 79€, pues tampoco vamos a quejarnos.

Imagen 1 de 5 Parte trasera del Nokia C21+ (Image credit: HMD Global) Imagen 2 de 5 (Image credit: HMD Global) Imagen 3 de 5 El Nokia C21+, visto por delante (Image credit: HMD Global) Imagen 4 de 5 El Nokia C21+ de perfil (Image credit: HMD Global) Imagen 5 de 5 Nokia C21+ (Image credit: HMD Global)

Nokia C21 y Nokia C21+

El Nokia C21 y el Nokia C21+ siguen siendo móviles realmente baratos, pero te ofrecen un poquito más que el Nokia C2 2ª edición. Claro que no esperes un teléfono con especificaciones de alta gama. Lo que sí que encontrarás serán unos móviles resistentes, de buena construcción y a buen precio. Gracias a esto, según la compañía, el modelo predecesor, el Nokia C20, ha sido uno de sus móviles más exitosos.

El Nokia C21 parte 99€ y el Nokia C21+ de 119€, y francamente, por esos 20€ de diferencia optaríamos por el C21+, sobre todo por la cámara y la capacidad de la batería.

Los tres teléfonos Nokia que ha lanzado HMD Global en el MWC 2022 tienen varias cosas en común, como que ejecutan Android 11 Go, que cuentan con conexión de audio minijack para que puedas conectar unos auriculares con cable, que tienen ranura microSD para que puedas ampliar el almacenamiento interno, y que tienen conectividad 4G.

Igualmente, la compañía también ofrece en estos dos modelos dos años de parches de seguridad.

El Nokia C21 y en el Nokia C21+ tienen el mismo procesador, que es algo mejor que el de su hermano pequeño; en este caso encontramos un octa-core (1.6GHz).

La pantalla también es la misma en estos dos modelos, y es más grande que la del Nokia C2 2ª edición, lo que agradecerás a la hora de ver contenidos en streaming. En este caso, encontramos un panel de 6.5 pulgadas con resolución HD+ y relación de aspecto 20:9, que además viene con cristal reforzado y ofrece soporte HDR.

Otra cosa que tienen en común ambos móviles es que cuentan con lector de huellas dactilares, además del desbloqueo facial, y que podrás optar por un almacenamiento de 32GB o de 64GB (que como ya hemos comentado, se puede ampliar).

Y con esto, ya podemos pasar a hablar de las características que diferencian al Nokia C21 del Nokia C21+.

Para empezar, tenemos la RAM, ya que el modelo Nokia C21 viene con 2GB o 3GB, mientras que en el C21+, además de esas opciones, tienes otra de 4GB de RAM.

Una de las diferencias más destacables entre ambos modelos es la capacidad de la batería. En el Nokia C21 encontramos una de 3.000mAh, mientras que en el Nokia C21+ podrás elegir entre una de 4.000mAh o una de 5.050mAh. Según la compañía, el C21+ ofrece hasta dos días de duración en el primer caso, y hasta tres días en el segundo.

Las dimensiones también son distintas, y resulta curioso que el C21+ pese menos, teniendo en cuenta que su batería es de más capacidad. El Nokia C21 mide 169.9 x 77.9 X 8.8 mm y pesa 195g, mientras que el Nokia C21+ mide 164.8 x 75.9 X 8.55 mm y pesa 178g, si optas por la batería de 4000mAh, o 191g si eliges la de 5050mAh.

La otra gran diferencia entre ambos móviles la encontramos en las cámaras, ya que si bien tanto el Nokia C21 como el Nokia C21+ comparten la misma cámara frontal de 5MP con flash, en la parte trasera del C21 encontramos un único sensor con autoenfoque de 8MP, mientras que en el C21+ hay una cámara principal de 13MP con autoenfoque acompañada de un sensor de profundidad de 2MP.

Por último, cabe señalar que la compañía ha destacado el hecho de que el Nokia C21+ viene con menos aplicaciones preinstaladas, lo que significa que podrás aprovechar mejor la RAM con la que cuenta el móvil.

El Nokia C21 está disponible en dos colores distintos, igual que los demás (Image credit: HMD Global)

Los nuevos Nokia C2 2ª edición, Nokia C21 y Nokia C21+ se pondrán a la venta en España próximamente, y podrás comprarlos en la tienda online oficial de la compañía.

Como hemos comentado, el Nokia C2 2ª edición parte de un precio de venta recomendado de 79€, el Nokia C21 parte de 99€ y Nokia C21+ de 119€.