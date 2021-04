Nokia avslører 6 nye og billige mobiler – her er alt du trenger å vite

Nokia 10 lar vente på seg, men selskapet har nettopp avslørt seks nye rimelige telefoner som tar sikte på å tilby en framifrå brukeropplevelse til lavere priser enn de mer flaggskipfokuserte konkurrentene.



Disse nye Nokia-telefonene representerer en ny vri for HMD Global (eierne av merkenavnet Nokia). Selskapet har posisjonert seg litt annerledes i markedet, og tilbyr nå tre nye serier: Nokia X, Nokia G og Nokia C.



De seks nye telefonene er de følgende: Nokia X10, Nokia X20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia C10 og Nokia C20. De beste spesifikasjonene får man med Nokia X20, mens den billigste modellen er Nokia C10.

Nokia X20 og Nokia X10

Nokia X20 og X10 er ikke flaggskipene – det er fortsatt Nokia 9 PureView – men dette er de to gjeveste modellene av de nye rimelige modellene som nå lanseres.

Nokia X20 og Nokia X10 har begge en skjerm på 6,67 tommer med Full HD+-oppløsning, en Qualcomm Snapdragon 480-prosessor, støtte for 5G og et batteri på 4470 mAh.



Nokia X20 har et hovedkamera på 64 MP, et ultravidvinkelkamera på 5 MP, en dybdesensor på 2 MP og et makrokamera, også dette på 2 MP. Selfiene tar man med et 32 MP-kamera i front, og man kan velge mellom en variant med 6 GB RAM eller en med 8 GB. Begge modellene har 128 GB lagringsplass.



Hvis du velger å gå for Nokia X10 får du et hovedkamera på 48 MP, mens ultravidvinkelen, dybdesensoren og makrokameraet er de samme som i X20 (henholdsvis 5 MP, 2 MP og 2 MP). På fremsiden finner man et selfiekamera på 8 MP.

Bilde 1 av 2 Nokia X20 (Image credit: HMD Global) Bilde 2 av 2 Nokia X10 (Image credit: HMD Global)

Lillebror X kommer i tre varianter. Man kan velge mellom varianter med enten 6 GB RAM og 64 GB lagringsplass, 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass eller en med 4 GB RAM og 128 GB lagringsplass.



Nokia X20 vil være å finne i fargene Nordic Blue og Midnight Sun (en slags gyllen variant), mens Nokia X10 bekler seg i såkalt Forest (med andre ord grønn), eller Snow (hvit).



Nokia X20 er førstemann ut i Norge. Denne modellen skal ankomme her til lands 3. mai, og prisen vil ligge på 4390 kroner. Lillebror X10 dilter etter den 4. juni og vil koste 3490 kroner.

Nokia G20 og Nokia G10

Et hakk ned på rangstigen finner vi Nokia G20 og Nokia G10, og her begynner vi å bevege oss et stykke ned i pris, så det er ikke å forvente at man får enormt bra spesifikasjoner, men telefonene later til å tilby grei innmat til prisen.



Begge telefonene har en skjerm på 6,5 tommer med HD-oppløsning og et batteri på 5500 mAh, men der stopper likhetene.



Nokia G20 har en Mediatek G35-prosessor på 2,3 GHz og 4 GB RAM, mens Nokia G10 kjører en Mediatek G20-prosessor (ironisk nok) på 2,0 GHz. Med sistnevnte kan man velge varianter med enten 3 eller 4 GB RAM.



Når det gjelder lagringsplass i G20 kan man velge mellom 64 eller 128 GB, mens G10 holder seg til enten 32 eller 64 GB.

Kameraene i Nokia G20 består av en hovedsensor på 48 MP, en ultravidinkelvariant på 5 MP, et makrokamera på 2 MP og en dybdesensor på 2 MP (et tilsynelatende svært likt oppsett som det man finner i Nokia X10). Selfiebildene tar man med en sensor på 8 MP.



G20 får man enten i mørkeblått (Night) eller lyseblått (Glacier).



Nokia G10, på sin side, har et hovedkamera på 13 MP, et makrokamera på 2 MP og en dybdesensor på 2 MP, mens selfiesensoren er på 8 MP. G10 fås i den samme mørkeblå fargen som G20 (Night) og i en slags lillafarge ved navn Dusk.



Per nå vet vi ikke når G-serien kommer til Norge, men G20 skal være i butikkene i Storbritannia i april, mens G20 lanseres i mai. Telefonene koster henholdsvis £109 (1275 kroner) og £129 (1500 kroner) på de britiske øyer.

Nokia C20 og Nokia C10

Nokia C20 har en skjerm på 6,5 tommer med HD-oppløsning, en prosessor på 1,6 GHz, og enten 1 GB eller 2 GB RAM. Hovedkameraet skal være på 5 MP. Lanseringsdatoen i Storbritannia skal være i juni, og anbefalt utsalgspris skal være £79 (920 kroner). Her i Norge vil dog ikke HMD Global offisielt lansere C-serien, men egenimport vil være mulig (og siden prisen er såpass grei, så kan det hende enkelte nettbutikker slenger seg på.)



Nokia C10 later til å ha samme skjerm (6,5 tommer, HD), en prosessor på 1,3 GHz og også her får man valget mellom 1 eller 2 GB RAM. Denne modellen skal ikke lanseres i Storbritannia, og vi er usikre på om den vil være tilgjengelig her til lands.



Alle de seks nye telefonene har en del likheter utover de vi har skissert ovenfor. Samtlige vil ta i bruk Android 11. Nokia sier også at man får tre år med programvareoppdateringer.



Alle telefonene har også støtte for utvidelse av lagringsplassen via microSD-kort, og om man har hodetelefoner med kabel, så kan denne benyttes via en minijack-utgang.