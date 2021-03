De beste mobilene for seniorer 2021

Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken telefon som egner seg best for eldre brukere, ettersom det tross alt handler om ulike individer med ulike behov. Heldigvis finnes det et bredt utvalg av telefoner å velge mellom, både for deg som synes det er vanskelig med teknologi og for deg som elsker teknologi.

Generelt kan det være lurt å satse på en stor skjerm, ettersom de fleste av oss får dårligere syn med årene. Det er også gunstig at telefonen tåler å mistes i gulvet uten å gå i stykker, og at man kan ringe et nødnummer uten å måtte trykke på en mengde knapper.

Hvis du vil sikre at telefonen tåler en trøkk, er det lurt å kjøpe et beskyttelsesetui eller futteral. Det finnes svært mange typer å velge mellom, men du må uansett sjekke at etuiet passer til akkurat din telefon. Ofte har tilsynelatende like modeller fra samme produsent litt ulike utvendige mål eller plassering av knapper og kameraer.

Hvis du har problemer med å høre hva som blir sagt, er det ikke sikkert det er mobiltelefonen det er noe galt med. Det kan være lurt å sjekke om øreproppene holder mål, for det er ofte langt billigere å kjøpe nye ørepropper enn å få til innkjøp av en ny mobiltelefon.

Noe annet du kan tenke på, er selve abonnementet. Mange operatører tilbyr nemlig lavere abonnementspriser for seniorer og pensjonister. Ice.no tilbyr for eksempel et rimelig abonnement for eldre. Ice benytter seg av Telias nettverk, og kan dermed tilby den samme dekningen.

Vi i TechRadar har testet en rekke mobiltelefoner som egner seg for eldre brukere, så det er bare å lese videre for å få et overblikk over fordelene og ulempene med de ulike modellene.

Mobiltelefoner som er spesielt rettet mot seniorer:

(Image credit: Doro)

Når det gjelder mobiltelefoner for eldre, er Doro det soleklare førstevalget. Det svenske selskapet med aner tilbake til 1974 har solgt denne typen telefoner siden 2008. Dermed har de solid kunnskap om hvilke funksjoner brukerne etterspør.

I skrivende stund tilbys et tjuetalls forskjellige modeller, med Doro 8040 som den nest beste modellen etter Doro 8080. Prisen ligger på rundt 2700 kroner, noe som må betraktes som rimelig med tanke på hva du får. Fra Doro får du kjøpt modellen Doro 8080 for kr. 3290, men den kan også fås rimeligere hos flere forhandlere. Den er dessuten enklere å få tak i.

Doro 8040 er en ganske stor mobiltelefon. Skjermen er på 5 tommer og har ekstra stor kontrast. Oppløsningen er på 1280 x 720 piksler, noe som er tilstrekkelig for de fleste av oss. Sammenlignet med dyre modeller som iPhone 11 og Samsung Galaxy S10 er skjermen av lavere kvalitet, men den duger likevel til hverdagsbruk.

Av de øvrige spesifikasjonene kan nevnes en MT6738-prosessor fra MediaTek, 2 GB RAM og 16 GB lagringsplass. Hvis du trenger mer lagringsplass, kan du skaffe deg et minnekort (microSD) på opptil 32 GB. Doro 8080 har kraftigere spesifikasjoner.

Operativsystemet er Android 7.0 Nougat, men Doro har benyttet seg at et eget grensesnitt som er mer velegnet for eldre brukere. Når du starter mobilen, får du opp tre store symboler lengt ned på skjermen, med alternativene Ring, Vis og Send. De er ganske selvforklarende, ettersom det første alternativet er for telefonsamtaler og det siste for sending av blant annet meldinger, e-post og bilder

Alternativet Vis viser deg blant annet meldinger, e-post og bilder, men også apper, verktøy, kontakter, kalender, alarm og været. Du kan velge ut de appene du bruker mest, og legge dem på hjem-skjermen. Her kan du for eksempel legge nettleseren, ettersom de fleste liker å ha rask tilgang til surfing på nettet.

Hvis du vil laste ned flere apper enn de som følger med telefonen, er det Google Play som gjelder. Her er det bare å opprette en brukerkonto og logge seg inn, og deretter kan du laste ned det du har lyst på. Det kan være lurt å begynne med å laste ned Googles egne apper, ettersom de generelt er bedre enn de øvrige.

Telefonfuksjonen i Doro 8040 er svært god, med en klar og tydelig lyd. Du kan bruke de medfølgende øreproppene eller koble til dine egne favoritter. Doro har beholdt den klassiske hodetelefonutgangen, i motsetning til for eksempel iPhone.

Ved surfing på nettet er det lurt å koble seg til wifi, ettersom du da ikke vil tære på den tildelte datamengden fra operatøren. For å stile inn wifi og andre innstillinger, trykker du på den lille fanen under Vis. Her velger du alternativet Innstillinger, og går inn på min internettilknytning.

Hvis du har problemer med synet eller hørselen, er det lurt å endre innstillingene slik at de passer deg, ettersom det er du som skal bruke mobilen. På baksiden er det en stor trygghetsknapp, der du raskt kan få kontakt med en pårørende eller alarmsentralen. Denne funksjonen krever at du tilknytter deg tjenesten Response by Doro, en tjeneste som gjerne kan medfølge ved kjøp av de modellene som støtter den, og som deretter koster kr. 149 per måned.

På baksiden er det dessuten et kamera på 8 MP, mens kameraet på forsiden er på 2 MP. Bildekvaliteten er dessverre ikke så mye å skryte av, og uansett hvor mye vi fikler med kameraet, får vi ikke bedre resultater enn med et 15 år gammel digitalkamera. Doro 8040 er absolutt ingen kameramobil, og vil du ta gode bilder, burde du eventuelt også bruke en annen type enhet som er bedre egnet for dette formålet.

Bortsett fra de svake kameraene er Doro 8040 en mobiltelefon som klarer det meste. Den har dessuten et kraftig batteri som holder ut hele dagen uten å måtte lades opp underveis. Det følger også med en egen ladedokk til telefonen. Du kan også bruke Doro 8040 som vekkeklokke mens den lades.

Her kan du lese mer om Doro 8040 og Doro 8080.

(Image credit: Doro)

Hvis du foretrekker brettbare mobiltelefoner med ordentlige knapper, er Doro 7070 et godt alternativ, særlig hvis du ikke stiller så høye krav. Prisen ligger på 2095 kroner direkte fra Doro, og da leveres mobilen med ørepropper, lader og ladedokk på kjøpet.

Doro hevder i sin markedsføring at den har en «stor» skjerm, men det er nok ikke mange i våre dager som opplever 2,8 tommer som spesielt stort. Oppløsningen er på beskjedne 320 x 240 piksler, noe so heller ikke gir særlig skarpe bilder. På baksiden finner du en enda mindre skjerm, der du kan se klokkeslett, batteristatus og hvem som ringer deg.

Ellers får man et kamera på 3 MP, innebygget FM-radio og lagringsplass på 4 GB. Trenger du mer lagringsplass, kan den økes ved hjelp av et microSD-kort, noe som kommer godt med hvis du tar mange bilder.

Det første du gjør når du har skaffet deg denne telefonen, er å sette inn batteri og simkort (og et minnekort, hvis du allerede har et). Dette gjør du ved å åpne batterilokket med neglen eller noe tilsvarende. Det kan være litt vanskelig å få simkortet på plass, og det må dessuten settes inn riktig vei for å kunne fungere. Når det er på plass, setter du mobilen i den medfølgende ladedokken og venter til den er fullt oppladet.

Doro 7070 benytter ikke Android eller iOS, som er de to mest populære operativsystemene for mobiltelefoner. Her benyttes i stedet KaiOS, et system som er spesielt utviklet til bruk i billigmodeller. Fordelen med dette systemet er at filene tar mindre plass, mens ulempen er at utvalget av apper er langt mindre.

Det første du burde gjøre når du har startet opp denne mobilen, er å oppdatere systemet til den nyeste versjonen. Da får du nemlig tilgang til flere apper fra Google, blant annet Youtube, Google Assistant og Google Maps. Vil du ha flere apper, blar du deg frem til Butikk, og klikker på det som fanger din interesse – kanskje Twitter?

Flere apper er forhåndsinnstallert, for eksempel nettleser, e-post, meldinger, kontakter og Facebook. Appen Innstillinger burde du gjøre deg godt kjent med, slik at du kan tilpasse telefonen etter dine behov. Her kan du også sette opp en trygghetsalarm – slik at det er ok å bare trykke på en knapp på baksiden for å kontakte dine pårørende om det skulle inntreffe noe alvorlig.

Det som gjør Doro 7070 til en god mobiltelefon for eldre er blant annet trygghetsalarmen og den høye og tydelige lyden, i tillegg til at du kan øke tekststørrelsen etter behov. Den har dessuten støtte for teleslynge (T-spole), og er dermed kompatibel med de fleste moderne høreapparater. Det kan diskuteres om systemet er lettnavigert, men personlig foretrekker vi berøringsskjerm fremfor fysiske knapper.

Det innebygde kameraet på 3 MP er middelmådig, så hvis du er veldig glad i å fotografere, finnes det bedre alternativer enn Doro 7070. Den mangler dessuten et kamera på forsiden, og dermed kan ikke mobilen benyttes til videosamtaler.

Doro 7070 er en mobiltelefon for deg som først og fremst er ute etter et pålitelig apparat for å ringe eller sende sms med. Du kan også surfe med den medfølgende nettleseren, men med den lille skjermen er dette en mindre behagelig opplevelse.

Klikk her for å få vite mer om Doro 7070.

Mobiltelefoner for teknisk kyndige seniorer:

(Image credit: Future)

For den teknisk kyndige senioren kan iPhone SE (2020) være et ypperlig valg, ettersom dette er en iPhone designet for mennesker som ikke trenger alle de beste funksjonene i de nyeste Apple-mobilene.

Andre generasjons iPhone SE har lignende spesifikasjoner som iPhone 8 på en rekke områder, men har også fått mange oppgraderinger til sin lansering i 2020. Skjermkvaliteten, kameraet og designet kan for enkelte oppleves som en smule foreldet, men hvis den som skal bruke telefonen ikke er fryktelig opptatt av alt det nyeste på teknologifronten, er dette et utmerket alternativ.

Seniorer med en iPhone kan også få glede av den nesten sømløse overgangen mellom iPhone og iPad når de kanskje vil ha tilgang på en enda større skjerm. For seniorer som kjøper denne mobilen, anbefales et iPhone SE 2020-futteral. Det gir ekstra beskyttelse til telefonen, og kan dessuten brukes som for eksempel kortholder.

Les hele vår test av iPhone SE (2020)

(Image credit: TechRadar)

Hvis den aktuelle senioren ønsker seg en nyere iPhone-modell, er iPhone XR et utmerket valg, ettersom den er litt mer moderne enn iPhone 8 Plus. Dette var den mest prisgunstige modellen i sin serie, og i Apples sortiment fuller den rommet mellom iPhone 8 og de nyere modellene når det gjelder pris.

IPhone XR har en relativt stor 6,1-tommers skjerm, kan oppgraderes til det nyeste iOS-operativsystemet og vil få mange oppdateringer i årene som kommer. Dessuten er baksidekameraet på 12 MP ganske bra. Det finnes dessuten et godt utvalg futteraler og etuier å velge mellom hvis du trenger å beskytte mobilen.

IPhone XR leveres dessuten i mange flotte farger, og du kan blant annet velge gul, rød, korall eller blå, i tillegg til de vanlige svarte og hvite.

Les hele vår test av iPhone XR

Samsung Galaxy S10e (Image credit: Future)

Et brukervennlig operativsystem kan være ypperlig for eldre brukere – og Samsungs One UI er utrolig enkelt. Samsung Galaxy S10e er S10-seriens budsjettmodell, noe som gir den en overkommelig pris, samtidig som den byr på en rekke praktiske funksjoner.

Skjermen på 5,8 tommer er tilstrekkelig stor til at du ser godt, men likevel liten nok til at mobilen enkelt kan betjenes med én hånd. Det er en flott balanse! For de fleste eldre er nok også den sidemonterte fingeravtrykksleseren enklere å betjene. Her er det også en 3,5 mm lydutgang til kablede ørepropper og et batteri som enkelt klarer seg gjennom dagen. Dette er funksjoner som passer utmerket for en senior.

Mobilen er også ganske rask, med sin avanserte prosessor Snapdragon 855 – toppmodellen da mobilen ble lansert.

Les hele vår test av Samsung Galaxy S10e

(Image credit: Future)

Huawei P Smart (2019) er et interessant innslag på listen over de beste mobilene for eldre, selv om modellen også drar litt på årene. Men denne plasseringen har likevel sine gode grunner.

For det første er prisen ekstremt overkommelig. Dermed trenger du ikke å tømme sparekontoen for å kjøpe den. Modellen mangler dessuten en rekke funksjoner en senior kanskje ikke trenger i utgangspunktet, dermed går man egentlig ikke glipp av så mye, selv om man kjøper en rimelig enhet. Det viktigste er imidlertid at Huawei-mobiler har en «Enkel modus», der ikoner og tekst blir mye større – noe som passer ypperlig når synet er blitt dårligere.

Hvis du vil ha en ganske god Android-mobil til en senior uten å måtte rane banken, samtidig som du får en utmerket brukeropplevelse, kan dette være et perfekt alternativ.

Les hele vår test av Huawei P Smart

(Image credit: Future)

Motorolas G- eller E-serier av mobiler kan vara flotte for eldre brukere, ettersom prisen er lav men konstruksjonen er solid og batteriet har god utholdenhet. Dette er virkelig tilfellet med Moto G8 Power Lite.

Denne modellen har et batteri som holder det gående i rundt to dager, en stor skjerm som gjør at man ser godt og et skrog som kan overleve et fall eller to – og i tillegg burde man nok bruke etuiet den leveres med.

Selv om Moto G8 Power Lite ikke har en kraftig prosessor eller gode kameraer, er det ikke sikkert at dette gjør deg noe. Mobilen er perfekt for mennesker som ikke trenger avanserte spesifikasjoner – og særlig med den lave prisen.

Enkle mobiltelefoner for deg som foretrekker knapper:

Har du en gammel og hederlig mobiltelefon du er fornøyd med, kan du oppgradere til nygamle Nokia 3310 3G. Det er en lettanvendelig modell for deg som foretrekker ordentlige knapper og lang batteritid fremfor moderne finesser.

Nokia 3310 3G kan benyttes til telefonsamtaler, tekstmeldinger og enkelte sosiale medier. Kameraet er tilstrekkelig godt til hverdagsbruk, men langt unna nivået til dyrere mobiler. Dessuten er den virkelig billig.

Les vår test av Nokia 3310 (på engelsk)