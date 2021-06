Nokia G10 review

De Nokia G10 is een smartphone die je vooral koopt wanneer je een telefoon zoekt voor simpele taken. Dankzij de update-ondersteuning kun je er ook de nodige jaren mee vooruit. Vergeleken met de concurrentie is het niet de meest geavanceerde of unieke optie, maar het softwarebeleid van HMD steekt er in dit segment wel met kop en schouders bovenuit.

De Nokia G10 behoort tot het viertal smartphones dat HMD Global in april 2021 uit de doeken heeft gedaan. Deze nieuwe serie valt direct op door het naamschema: het neemt afscheid van de vreemde cijfercombinaties. In plaats daarvan mogen we ons nu elk jaar opmaken voor (onder meer) een nieuwe G-smartphone.

Hoewel de naamwijziging een flinke verandering doet vermoeden, blijft de G10 trouw aan zijn roots: de smartphone beschikt over het kenmerkende Scandinavische design, met relatief grove randen en een cirkelvormig camerablok aan de achterzijde. Het toestel is vrij langwerpig, maar ondanks zijn grootte nog best prima met één hand vast te houden.

De Nokia G10 maakt gebruik van een groot 6,52 inch LCD-display met HD+ resolutie. Dat is vrij standaard in dit segment. Het beeld ziet er wat koeltjes uit en de algehele kwaliteit is middle of the road in deze prijsklasse. Functies als HDR hoef je dan ook niet te verwachten.

De hoofdcamera presteert overdag alleszins zeer redelijk. Plaatjes zien er natuurgetrouw en helder uit. De lens heeft af en toe last van oververscherping, maar voor een budgettoestel is het resultaat prima. Minder prima vinden we de overige camera's, waar je eigenlijk zo goed als niets aan hebt. Een groothoekcamera was beter geweest dan een macrocamera of dieptesensor.

De Nokia G10 is uitgerust met een MediaTek G25. Deze octa-core chipset is vergeleken met de concurrentie wat traag, en de benchmarks bewijzen dat. In de praktijk raden we af om zware multitasking te verrichten, alsook intensieve games. Deze smartphone is vooral geschikt voor mensen die af en toe wat berichtjes sturen, social media bekijken en zo nu en dan een foto maken.

Misschien wel de beste eigenschap is de uitstekende batterijduur van de Nokia G10. Dankzij 5.050mAh aan accucapaciteit haal je vrij gemakkelijk twee dagen op één cyclus. HMD Global zelf adverteert een batterijduur van drie dagen, maar dat haalden wij dan weer net niet. Toch blijft het een puike prestatie. Wel jammer dat het opladen ontzettend lang duurt.

Combineer de lange adem met een sterke update-ondersteuning dankzij het Android One-programma, en je hebt een toestel waar een lichte gebruiker jaren mee vooruit kan.

(Image credit: Future)

Nokia G10 prijs en releasedatum

De Nokia G10 is sinds medio juni verkrijgbaar in diverse winkels en webshops. Het toestel is verkrijgbaar in een configuratie met 3GB RAM en 32GB opslaggeheugen voor een prijskaartje van 139 euro.

De budgetsmartphone van Nokia haal je in huis in de kleur Night of Glacier.

Design

Het is vanaf de eerste blik al duidelijk dat we te maken hebben met een toestel uit de koker van Nokia. De Nokia G10 is voorzien van eenzelfde soort uiterlijk dat we kennen van onder meer de Nokia 3.4 en Nokia 5.4: een langgerekt ontwerp met het kenmerkende Nokia-logo voor- en achterop, verpakt in een strak jasje.

In tegenstelling tot de bovengenoemde toestellen is er bij de Nokia G10 wel een verandering doorgevoerd wat betreft de camera-uitsparing: deze zit nu verwerkt in een regendrupnotch, terwijl de meeste andere Nokia's de frontcamera in een cameragat in het display hebben verwerkt.

Met afmetingen van 164,9 x 76 x 9,2 millimeter en een gewicht van 194 gram gaat het om een groot toestel, wat desondanks nog best goed in de hand ligt.

(Image credit: Future)

Aan de voorzijde wordt het display nog altijd omringd door vrij grove randen. Een sterk aluminium frame houdt de voor- en achterkant bij elkaar. Op de achterkant is er zoals gebruikelijk een rond camera-eiland te vinden, met daarnaast een LED-flitser. Onze donkerblauwe Night-versie is voorzien van een matte afwerking met een micro-textuur, waardoor hij niet zo snel uit de hand glipt en je extra grip hebt.

Aan de rechterzijde vinden we een volumeregelaar en aan/uit-knop terug, waarvan laatstgenoemde tevens beschikt over een vingerafdrukscanner. De plaatsing van deze toets is vrij laag, waardoor we best wel vaak ongewenst het toestel ontgrendelden. Ook is de scanner zelf wat wispelturig. We zien dan ook liever de scanner aan de achterkant, zoals we doorgaans gewend zijn van Nokia.

Verder is er een USB-C-poort aan de onderkant gemonteerd, alsook een enkele luidspreker voor media. Aan de linkerzijde zit een Google Assistant-knop, evenals een simkaartsleuf waar je optioneel een microSD-kaart kwijt kunt. De bovenste rand is verrijkt met een koptelefooningang.

(Image credit: Future)

Display

De Nokia G10 maakt gebruik van een groot 6,52 inch LCD-display. Doordat er sprake is van een 20:9 beeldverhouding, is het toestel nog enigszins handzaam met één hand, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nokia X20. Zo'n groot display is wel ideaal voor het spelen van games en het kijken van je favoriete films en series.

De resolutie van het display bedraagt 720 x 1600 pixels, ook wel bekend als HD+. Er zijn wat toestellen in dit prijssegment met een scherpere Full HD+ resolutie, maar HD+ is hier vrij gebruikelijk. Over het algemeen ziet het scherm van de Nokia G10 er wat koeltjes uit, maar niet misvormd. Voor een budgettoestel is het gewoonweg oké. Verwacht echter geen features als HDR of andere functies die content er beter moeten laten uitzien.

De maximale schermhelderheid van de Nokia G10 is wat aan de karige kant. Nokia heeft niet gespecificeerd hoeveel nits de maximale helderheid bedraagt, maar we vermoeden rond de 400 nits, aangezien de prestaties vergelijkbaar zijn met de Nokia 3.4. In fel zonlicht zal je het lastig hebben om het display af te lezen. De minimale schermhelderheid is naar behoren, waardoor je in de avonduren zonder pijn aan je ogen naar het display kunt kijken.

Camera

De Nokia G10 is uitgerust met drie camera's, bestaande uit: een primaire 13MP camera (4x digitale zoom), 2MP macrocamera voor close-up foto's, en een 2MP dieptesensor. Laatstgenoemde gebruik je voor portretfoto's, waarbij deze sensor de achtergrond vervaagt.

Nu staat Nokia in het budgetsegment niet bepaald te boek als een cameragenieke fabrikant, maar de Nokia G10 bewijst dat het gelukkig ook anders kan. In daglicht zijn de plaatjes meer dan redelijk te noemen: plaatjes zien er natuurlijk uit, met een oké contrast en goede kleurverwerking. Wel treedt er bij sommige foto's oververscherping op, waardoor objecten onnatuurlijk scherp afgebeeld zijn.

Als je verder inzoomt met de hoofdcamera (er is geen zoomcamera), dan valt dit effect nog meer op. Je kunt maximaal 4x digitaal inzoomen, maar we raden je aan om dit tot een minimum te beperken.

Afbeelding 1 van 10 Mooie, natuurlijke foto overdag. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 Vooral in zonlicht zijn de prestaties naar behoren. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 Plaatjes hebben soms last van oververscherping (de smartphone maakt plaatjes overmatig scherp). (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 De macrocamera schiet verre van scherpe plaatjes (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 Geen zoom (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 De maximale zoom (4x) (Image credit: Future)

In situaties met suboptimale lichtomstandigheden merk je dat de Nokia G10 het wat moeilijker heeft. Scherpstellen is lastig en plaatjes zien er al snel wazig uit. Voor een toestel in deze prijsklasse is dat echter geen ramp.

Wel jammer vinden we dat Nokia er twee sensoren bij heeft geplaatst die in principe weinig meerwaarde kennen; de macrofoto's zijn simpelweg niet scherp, en tal van andere toestellen hebben laten zien dat een dieptesensor weinig tot niets toevoegt bij portretfoto's.

De 8MP frontcamera zit verwerkt in de regendrupnotch. Deze sensor presteert overdag ook vrij aardig. Kleuren zijn wel merkbaar koeler, maar een selfie aan het strand moet geen probleem vormen. Ook hier geldt dat in de avonduren de smartphone het lastig krijgt en beelden er wazig uitzien.

Video's opnemen is mogelijk in 1080p met 30 frames per seconde. De Nokia G10 weet goed om te gaan met focussen en het aanpassen van de helderheid. Helaas ontbreekt enige vorm van beeldstabilisatie, waardoor video's er nogal schokkerig uitzien.

Prestaties en software

De Nokia G10 is uitgerust met de MediaTek Helio G25-chipset. Deze octa-core processor is geklokt op 2GHz en zijn we nog niet eerder tegengekomen. Vanaf het eerste moment wordt duidelijk dat de Nokia G10 niet gemaakt is voor de power users onder ons. Nu is die groep niet bepaald de doelgroep voor goedkope toestellen, maar een beetje extra power kan geen kwaad.

In de Geekbench 5 benchmarktest behaalt de Nokia G10 een score van slechts 802. Dat is vrij bedroevend vergeleken met de concurrentie. Zelfs de Oppo A15, die enkele tientjes goedkoper is, scoort 930. Ook de verre van snelle Nokia 3.4 behaalde in dezelfde test een score van 1.188. Deze resultaten zijn ook te merken in het dagelijks leven.

Vooral wanneer je aan het multitasken slaat, krijg je te maken met de beperkingen van de hardware. Gamen op deze telefoon raden we simpelweg af als het gaat om games als Call of Duty of PUBG, want daar heeft deze smartphone veel moeite mee.

Daarbij helpt het beperkte werkgeheugen van 3GB niet mee. Er is standaard 32GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen aanwezig. De systeemsoftware beslaat ongeveer 10GB, en na het installeren van enkele apps houd je ongeveer de helft over voor eigen gebruik. Er is ook een versie met 64GB/4GB RAM gepresenteerd, maar deze is op het moment van schrijven nog niet verkrijgbaar.

(Image credit: Future)

Net als vrijwel alle andere Nokia-smartphones draait de Nokia G10 op een schone versie van Android, in dit geval Android 11 welteverstaan. Een schone softwareversie betekent dat er geen tot vrijwel geen bloatware wordt meegeleverd, en dat is iets waar menig concurrent nog altijd een voorbeeld aan kan nemen. Verder beschik je over alles wat je van Android 11 mag verwachten: meer rechtenbeheer voor apps, een donkere modus, Digitaal Welzijn en meer.

De Nokia G10 geniet van twee jaar lang software-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. We zien steeds meer fabrikanten die met eenzelfde belofte komen, maar dan wel in de duurdere segmenten. Wat Nokia doet in het budgetsegment qua ondersteuning is nog altijd vrij uniek te noemen.

Aan de linkerzijde is er zoals gezegd een Google Assistant-knop gemonteerd. Deze toets kan handig van pas komen als je veel slimme apparatuur op afstand wil bedienen. Je kunt de knop ook uitschakelen, maar het is niet mogelijk om er een andere actie aan te koppelen.

Batterijduur

De Nokia G10 is uitgerust met een flinke accucapaciteit van maar liefst 5.050mAh. Dat is tot dusver de grootste accu die we zijn tegengekomen in een Nokia-telefoon. De fabrikant belooft een batterijduur van 3 dagen. De verwachtingen op dit vlak zijn dan ook hooggespannen.

In de praktijk merk je zeker dat er een grote accu onder de motorkap zit. Een batterijduur van 1,5 tot 2 dagen is dan ook zeker mogelijk, zelfs bij relatief zwaar gebruik met bijvoorbeeld wat uren Google Maps en hier en daar wat multitasken. Een derde dag hebben we ook wel eens aangetikt, maar nog niet overleefd bij regulier gebruik.

We raden verder aan om deze smartphone 's nachts op te laden, want de laadsnelheid van 10W is een doorn in het oog. Gecombineerd met de grote accu duurt het meer dan 2 uur voordat de accu volledig is opgeladen. Draadloos opladen wordt, zoals je kan verwachten in dit segment, niet ondersteund.

(Image credit: Future)

Koop de Nokia G10 als...

Je behoefte hebt aan een no-nonsense telefoon

De Nokia G10 is een degelijke budget smartphone die ideaal is voor mensen die niet hele dagen op hun smartphone vertoeven. Dankzij zijn lange adem hoeft hij ook niet al te vaak in het stopcontact.

Je updates belangrijk vindt

De Nokia G10 neemt deel aan het Android One-programma, wat inhoudt dat je mag rekenen op twee jaar lang software-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates.

Je van een lange adem houdt

De accuduur van de Nokia G10 is behoorlijk sterk dankzij de 5.050mAh die onder de motorkap is geplaatst.

Koop hem niet als...

Je een power user bent

De Nokia G10 is verre van snel, en bij veel intensief gebruik ga je dat merken. Ook voor intensieve games als PUBG is dit toestel niet geschikt.

Je veel verschillende soorten foto's maakt

Hoewel de primaire camera het nog best aardig doet, is er geen groothoek- of telefotocamera aanwezig. De mogelijkheden zijn dus beperkt.