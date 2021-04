Nokia presenteert nieuwe X- en G-serie: duurzame alternatieven

Onder leiding van het Finse bedrijf HMD Global hebben we de afgelopen jaren al de nodige Nokia-smartphones voorbij zien komen. De een iets verfijnder dan de ander, maar allemaal met dezelfde belofte: een sterk updatebeleid en een herkenbaar doch degelijk Scandinavisch design. Wat dat betreft sluiten de nieuwe Nokia X- en G-serie perfect aan bij wat we van het bedrijf gewend zijn, al voert HMD wel enkele interessante veranderingen door.

De meest in het oog springende vernieuwing is zonder meer het naamschema. Waar we voorheen toestellen kregen met één of twee getallen, zijn er nu ook letters in het spel. De Nokia G-serie, bestaande uit de G10 en G20, bevindt zich qua prijs in het speelveld van de Nokia 3.4 en Nokia 5.4. De nieuwe Nokia X10 en Nokia X20 behoren tot de X-serie en lijken de onofficiële opvolgers te zijn van toestellen als de Nokia 7.2 en Nokia 8.1.

Buiten het naamschema zien we nog enkele interessante aanpassingen die zijn doorgevoerd. We nemen de vier nieuwe smartphones hieronder met je door.

Nokia X10 en Nokia X20

De Nokia X-serie is de meer premium-serie van de Finse fabrikant. De eerste toestellen zijn de Nokia X10 en X20, waarvan laatstgenoemde het meest geavanceerd is. Ondanks de nodige verschillen zijn er vooral veel gelijkenissen te vinden tussen de twee smartphones.

Voor de Nokia X-serie geldt de nieuwe 3-3-3 belofte: kopers ontvangen drie jaar beveiligingsupdates, drie jaar OS-upgrades en drie jaar garantie. Met name OS-upgrades zijn interessant; doorgaans ontvangen Nokia-smartphones twee jaar OS-upgrades. Uit de doos draaien de toestellen op Android 11, waardoor in theorie deze smartphones Android 14 nog zouden moeten meemaken. Het is een stevige belofte, die eraan moet bijdragen dat consumenten langer met hun smartphones doen, om zo e-waste tegen te gaan.

De Nokia X20. (Image credit: HMD Global)

Door naar de afmetingen: beide toestellen zijn even groot, met dimensies van 168,94 x 79,7 x 9,1mm. Het is dan ook niet zo vreemd dat beide toestellen gebruikmaken van een even groot LCD-display met een schermdiagonaal van 6,67 inch. Het Full HD+ display (1080 x 2400) wordt enkel onderbroken door een punch-hole cameragat bovenaan. De Nokia X20 is met zijn 220 gram wel 10 gram zwaarder dan de Nokia X10.

De twee X-smartphones draaien op de relatief nieuwe Snapdragon 480-chipset. Deze octa-core processor ondersteunt 5G, wat de telefoons een stuk toekomstbestendiger maakt. HMD Global rust de X10 uit met 6GB RAM en 64GB of 128GB aan intern uitbreidbaar opslaggeheugen. De X20 komt beschikbaar met 8GB RAM en 128GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen.

Afbeelding 1 van 3 Nokia X10 (Image credit: HMD Global) Afbeelding 2 van 3 Nokia X10 (Image credit: HMD Global) Afbeelding 3 van 3 Nokia X20 (Image credit: HMD Global)

Een ander belangrijk verschil treffen we aan in het cameradepartement. De Nokia X10 is uitgerust met een 48MP-hoofdcamera, terwijl de X20 gebruikmaakt van een 64MP-hoofdcamera. Aan de voorzijde zit bij de X10 een 8MP-camera, terwijl de X20 een 32MP-frontcamera kent. De overige camera's blijven gelijk: een 5MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor en 2MP-macrosensor.

Een ander gevolg van HMD's nieuwe beleid is dat de Nokia X10 en X20 geen lader meegeleverd krijgen in de doos. Deze is apart te koop via de webshop van Nokia. De opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan de Nederlandse non-profitorganisatie CLEAR RIVERS, wat zich inzet om plastic afval uit internationale waterwegen te verwijderen. De accucapaciteit is met 4.470mAh bij beide toestellen overigens gelijk.

Nokia G10 en G20

De Nokia G-serie treffen we zoals gezegd aan in het goedkopere segment. Ook hier zien we veel gelijkenissen tussen de twee smartphones. De afmetingen van de G-telefoons bedragen 164,9 x 76 x 9,2mm en het gewicht is nagenoeg hetzelfde (194 gram voor de G10 en 197 gram bij de G20). Ook is er bij de twee telefoons een 6,5 inch HD+ LCD-display inbegrepen.

Onder de motorkap is er een MediaTek-chipset aanwezig: de G25 voor de G10 en de G35 voor de G20. De G10 komt met 3GB RAM en 32GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen, en de G20 met 4GB RAM en 64GB aan uitbreidbaar opslaggeheugen.

Afbeelding 1 van 2 Nokia G10 (Image credit: HMD Global) Afbeelding 2 van 2 Nokia G20 (Image credit: HMD Global)

De Nokia G20 maakt gebruik van een 48MP-hoofdcamera en een 5MP-groothoekcamera, terwijl de G10 het moet doen met een 13MP-hoofdcamera. Beide telefoons beschikken over een 2MP-dieptesensor en 2MP-macrosensor, alsook een 8MP-frontcamera.

Net als de X-serie draaien de G-telefoons op Android 11 uit de doos, al blijft de updatebelofte bij de goedkopere serie beperkt tot twee jaar systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates.

De accucapaciteit van de Nokia G-serie bedraagt 5.050mAh. Volgens de fabrikant zelf moeten de G-toestellen een batterijduur van drie dagen op één cyclus op de mat leggen, een prestatie die we nog niet eerder gezien hebben bij Nokia-smartphones. In tegenstelling tot de X-serie levert Nokia wel een adapter mee bij de G-telefoons.

Prijzen en releasedata

De Nokia X10 komt beschikbaar in de eerste helft van juni. De 6GB/64GB-versie gaat 299 euro kosten en de 6GB/128GB-variant 349 euro. De kleuropties zijn Forest en Snow. De Nokia X20 komt midden mei op de markt met 8GB/128GB aan opslag en een prijskaartje van 379 euro. De kleuropties zijn Midnight Sun en Nordic Blue.

De Nokia G10 is vanaf de tweede helft van juni verkrijgbaar in de kleuren Night en Glacier. De configuratie met 4GB/64GB gaat 139 euro kosten. De Nokia G20 komt rond dezelfde tijd op de markt en krijgt dezelfde opslagconfiguratie. De adviesprijs bedraagt 169 euro en de kleurversies zijn Night en Glacier.