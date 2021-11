De bedste HBO Max film: Hvilke film er værd at se

Leder du efter de bedste HBO Max film? Vi mener, at HBO Max er en af de bedste streamingtjenester på markedet, lige nu, medmindre du er inkarneret Marvel eller Star Wars fan. HBO har altid været en seriøs spiller på filmscenen, og deres nye streamingtjeneste er ingen undtagelse.

HBO Maxs filmbibliotek er bygget på et fundament af Warnerfilm, både gamle og nye, klassikere fra TCM og en hel del film fra Studio Ghibli.

I år er HBO Max løbet med opmærksomheden, ved at udgive flere nye Warner Bros. film på samme tid som de blev sendt i biograferne i USA. I Danmark må vi dog stadig vente lidt, før titlerne bliver tilgængelige for os.

Nedenfor har vi samlet vores bud på de bedste film på HBO Max lige nu. Vi har prøvet at skabe en god blanding af blockbusters, klassikere og Oscar vindere. I virkeligheden så skraber vi blot overfladen af, hvad du kan finde, hvis du dykker ned i streamingtjenestens arkiver. Forhåbentlig kan denne liste bidrage med gode ideer til, hvad du skal sætte på, næste gange du browser! Vi opdaterer denne liste en gang om måneden med nye forslag og fjerner gamle film som de forsvinder fra tjenesten.

Lad os begynde - her kommer de bedste film på HBO Max lige nu.

De bedste HBO Max film: superhelte

(Image credit: Warner Bros)

Zack Snyder's Justice League

Snyders fire timer lange udgave af Justice League filmen fra 2017 er til den raffinerede seer, men den er helt sikkert mere vellykket end forgængeren. Efter Supermands død (Henry Cavill), må Batman (Ben Affleck) og Wonder Woman (Gal Gadot) samle et hold af superhelte, for at håndtere invasionen af superskurken Steppenwolf og hans mange håndlangerdemoner. De rekrutterer Lynet (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) og Aquaman (Jason Momoa) til at hjælpe dem med at eliminere truslen. Selvom filmen tager et stykke tid om for alvor at gå i gang, så er der massere af god action og fantastiske billeder af vores velkendte helte. Med nysgerrigheden for øje så er det værd at sammenligne den med den originale biografudgave.

Læs mere: Zack Snyder's Justice League review

The Dark Knight

Cristopher Nolans anden Batmanfilm er måske den bedste superheltefilm nogensinde. Batman (Christian Bale) går sammen med landsretssagfører Harvey Dent (Aaron Eckhart) og betjenten Jim Gordon (Gary Oldman) for at ødelægge de store kriminelle grupper i byen, men superskurken Jokeren (Heath Ledger) sender byen ind i en tilstand af kaos og sætter mere på spil end de tre havde forestillet sig. Filmen er en utrolig vellykket blanding af en kriminalthriller og en superheltefilm og rummer en af de bedste jagtscener vi nogensinde har set. The Dark Knight Rises er blot en af flere forskellige Batmanfilm på streamingtjenesten - resultatet af samarbejdet med Warner Bros og DC Comics.

Watchmen

Zack Snyders 2009-udgave af Alan Moore og Dave Gibbons tegneserie, tiltrak ikke helt den opmærksomhed som den fortjente da den blev udgivet for over et årti siden. I en verden hvor superhelte er blevet kriminaliseret af regeringen bliver The Comedian (Jeffrey Dean Morgan) myrdet af en mystisk gerningsperson. Den misantropiske Rorschach opdager derefter en plan om, at dræbe alle tilbageværende superhelte, forud for en eskalerende kold krig. Selvom filmen ikke lægger sig helt tæt op ad originalen, særligt med tanke på nogle af de musikalse valg, så opnår den stadig at dekonstruere superhelte og tegne deres rolle i vores verden op - og det ser fænomenalt ud!

Wonder Woman 1984

Gal Gadot er et fremragende bud på en ny Wonder Woman. Wonder Woman 1984 er anden film i serien, men desværre må vi vente lidt med at få adgang til den første film på HBO Max i Danmark. I denne efterfølger lever Diana Prince, Wonder Woman, et fredeligt liv hvor hun har lagt superheltegerningerne på hylden. Men da hendes kærlighed, Steve Trevor (Chris Pine), dukker op ændrer dette sig pludseligt. Endnu engang hviler verdens overlevelse på hendes skuldre - og hun udfordres af et svært dilemma. Selvom denne toer er lidt langtrukken, så er den værd at se, mens vi venter på etteren!

Man of Steel

Snyder forsøger sig med denne film fra 2013 med Supermandsuniverset. Filmen er oprindelseshistorien, der forklarer hvordan Clark Kent (Henry Cavill) fik sine superkræfter og endte på planeten Jorden. Kent føler sig mærkelig og udenfor, som den eneste med superkræfter, og danner derfor alteregoet; Supermand. Da superskurken General Zod truer planetens overlevelse, opstår der et rum, hvor han for alvor kan bruge sine særlige evner.

De bedste HBO Max film: actionfilm

(Image credit: Warner Bros.)

Tenet

Efter en tumultfyldt udgivelse, hvor instruktøren Cristopher Nolan kaldte HBO Max for "den værste streamingtjeneste", selvom den for os seere er fremragende, så ligger filmen nu tilgængelig på tjenesten. John David Washington spiller Protagonisten, en agent for den mystiske organisation 'Tenet', der skal udrydde den russiske skurk Andrei Sator (Kenneth Branagh) før han får selve tiden til at kollapse med "the algorithm". Hvis du har lyst til at se en film, hvor tid bevæger sig forlæns og baglæns i samme scene, til et fantastisk soundtrack, så er Tenet noget for dig! Nolan viser med filmen også, at han stadig er den bedste instruktør, når det gælder storslåede actionscener.

The Town

Ben Afflecks bedste film til dato som instruktør er denne Boston-baserede 2010-krimithriller. Affleck spiller bankrøveren Doug MacRay der forsøger at lægge den kriminelle livsstil bag sig, efter han har fundet kærligheden i mødet med Claire (Rebecca Hall), et af hans tidligere røverigidsler. Men tingene er desværre ikke så simple for MacRay. En FBI-agent (Jon Hamm) jagter ham nådesløst mens den kriminelle Fergus Colm (Pete Postlethwaite) stadig forsøger at kontrollere ham. Det er en fed udgave af den klassiske kupfilm, som ellers så ofte ses dårligt udført på diverse streamingtjenester.

Mortal Kombat

Denne film fra 2021 er baseret på det populære, amerikanske kampsportsspil af samme navn. Cole Young (Lewis Tan) er en MMA-fighter, der pludselig jagtes af kejserens bedste kriger, Sub-Zero. I sin søgen efter at beskytte sin familie, ender Young i Lord Raidens tempel hvor han træner for at kunne beskytte jorden mod fjenderne fra The Outworld. Men for at sikre sin, og planetens overlevelse, må Young finde sin kraft fra sjælen, sin "Arcana", før det er for sent. Filmen er ikke bare for de mange fans af computerspillet, men også til dig, der elsker action for de rå kampscener og dødsens farlige spænding.

De bedste HBO Max film: sci-fi og fantasy

(Image credit: Warner Bros)

Interstellar

Cristopher Nolans Interstellar (2014) er et moderne bud på den klassiske film om menneskers udforskning af rummet. I denne udgave er menneskeheden truet af en plantesygdom, der fordærver både landbruget og atmosfæren. Matthew McConaughey bliver, i rollen som Cooper, sat på en mission om, at finde andre beboelige planeter. Filmen arbejder ikke blot med katestrofisk spænding, men også med den kolde ensomhed som rummet skaber. Derfor er Hoyte van Hoytemas arbejde med varme farver i billederne et kærkomment gensyn, der skaber et dybere lag til det kølige astronautliv.

2001: A Space Odyssey

Stanley Kubricks betydningsfulde sci-fi fra 1968 er et herligt stykke guld fra arkiverne. Filmen var ikke blot banebrydende for sin tid, men rummer også aktuelle problemstillinger som kunstig intelligens, liv i rummet og menneskets udvikling. Hvis du leder efter sci-fi-genrens oprindelseshistorie, så er denne klassiker et godt bud! Med sine både klassiske og provokerende temaer er den, den tidligste inspiration for mange af vores andre sci-fi favoritter.

The Matrix

Lana og Lilly Wachowskis sci-fi klassiker, fra 1999, arbejder med forestillingen om, at den virkelige verden i virkeligheden er én, stor computersimulation med få, udvalgte der kan se dette, og på den måde bryde fri. Det er eksempelvis den klassiske karakter Neo (Keanu Reeves). Denne banebrydende film formår at blande kampsportsscener med intrigante sci-fi koncepter og samtidig er den proppet med ikoniske billeder. Vi er desuden så heldige at HBO Max har alle tre film i serien liggende; The matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) og The Matrix Revolutions (2003)

Ringenes Herre trilogien

HBO Max rummer også 00'ernes nok største fantasysucces - Ringenes Herre trilogien. De tre første film, Eventyret Om Ringen, De To Tårne og Kongen Vender Tilbage er alle klar til et heldags binge-marathon. Find popcornene frem og gør dig klar til mange timers spænding, når vi i disse film følger Frodo på hans rejse. Trilogien blander storslåede kampscener, med dramatiske kærlighedshistorier og skumle skurke, i historien om den kraftfulde ring der på en og samme tid er magtfuld og ødelæggende for dem der bærer den.

Godzilla Vs. Kong

Som titlen antyder handler denne episke kampfilm om mødet mellem de to monstrøse giganter - King Kong og Godzilla. Her får du ikke blot fantastiske kampscener og højspændt drama, men også forbløffende god CGI, i en film der formår at ære de to franchises, der tilsammen har over 150 år på bagen.

Edge of Tomorrow

Emily Blunt og Tom Cruise må i denne Sci-fi-thriller forsøge at redde jorden fra det ødelæggende angreb fra fremmede kræfter. På mystisk vis ender de i en tidslomme, hvor da gang på gang oplever det samme slag. Limans 2014-produktion er en fremragende blanding af Groundhog Day og hæsblæsende, futuristisk action.

De bedste HBO Max film: familefilm

(Image credit: WarnerBros)

Space Jam

Dette mix mellem basketballstjernen Michael Jordan og Looney Tunes figurerne er måske ikke en klassiker - men den er i hvert fald sjov. Kan Jordan og Looney Tunes slå et hold af rumvæsner i en basketballkamp? Bill Murray og Seinfelds Wayne Knight er også med i denne 1996 favorit, som vel teknisk set er en sportsfilm. Endnu bedre så er 2021 udgaven af 90'er favoritten også tilgængelig på HBO Max.

De bedste HBO Max film: anmelderroste dramaer

(Image credit: Warner Bros)

Casablanca

Casablanca er et must-see for alle filmelskere. I dette 1942 drama følger vi de forelskede Rick Blaine (Humphrey Bogart) og Ilsa Lund (Ingrid Bergman) i den marokkanske by Casablanca under 2. verdenskrig. De elskende må balancere deres kærlighed med ønsket om at bekæmpe den nazistiske trussel. Det er ikke blot to de hovedroller der har fået ros, men også filmens instruktion og manuskript har længe været anmelderfavoritter.

No Sudden Move

Steven Soderbergh har lavet en ny kupfilm - og en der ikke har ordet "Ocean's" i titlen. Denne ensemblefilm foregår i 1950'erne og er en HBO Max original der er værd at bruge tiden på - ikke mindst for den imponerende rolleliste. Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm og Kieran Culkin er blot nogle af de genkendelige navne. Selvom den måske mangler skalaen og de storslåede effekter som vi kender fra Ocean's filmene så taler den i stedet til en anden og mere kultiveret form for filmsmag.

Ocean's Eleven

Brad Pitt og George Clooney fører an i den første af Soderberghs mange Ocean's film. Det er ikke bare deres udseende der peaker i denne 00'er produktion, men også kvaliteten af filmene. 11 kriminelle eksperter går sammen for at røve et casino, der er ledet af et godt gammeldags røvhul, men for at det skal lykkes kræver det, at de hele tiden er et skridt foran ham. En drømmende og sjov Las Veges film der vil få dig til at have lyst til at holde din næste ferie i ørkenbyen.

9. april

Dette krigsdrama rummer alt hvad dansk filmkunst kan tilbyde - godt skuespil, en gribende fortælling og historiens vingesus. Filmen er baseret på den virkelige fortælling om de danske tropper der forsøgte at bremse den tyske overmagt ved besættelsens start. Vi følger her en gruppe soldater der ikke blev alarmeret om de danske myndigheders kapitulation, men i stedet, forgæves, kæmper en brav kamp fra sadlen af deres cykler. På rollelisten er der bl.a. Pilou Asbæk, Lars Mikkelsen og Martin Greis.

The Departed

Martin Scorseses politidrama fra 2006 handler om to betjente i modsatte situationer. Den ene (spillet af Leonardo DiCaprio) arbejder som undercover agent og skal infiltrere en bande i Boston, mens den anden (spillet af Matt Damon) er en politibetjent, der i al hemmelighed arbejder på bandens vegne med at skaffe oplysninger fra ordensmagten. Med et komplekst plot og et tungt lydtæppe er denne hypermaskuline fortælling alt hvad du forventer at se ved Scorseses forsøg med genren. Dette stjernespækkede drama rummer også Mark Whalberg, som den rapkæftede betjent der leverer replikken "Jeg er ham der gør arbejdet, du må være den anden". Faktisk er filmens rolleliste så god at Jack Nicholson, der spiller bandelederen Frank Costello, ikke engang når top 5 listen.

Livet er smukt

Dette italienske drama er en hjerteskærende fortælling om kærlighed og krig i det nazistbesatte Italien. Da to elskende og deres søn bliver splittet og sendt i de kønsopdelte koncentrationslejre finder faderen Guido på at lade det lille barn tro, og besættelsesmagten i virkeligheden er en leg hvor man skal optjene point. På den måde snørkler de to sig gennem en farlig tilværelse, der ikke er egnet til et legesygt barn. Lad dig ikke skræmme af, at du nok ikke kan forstå italiensk - den rørende fortælling og de gribende karakterer gør mere end op for det.

De bedste film på HBO Max: Horror film og meget mere

The Shining

The Shining, eller Ondskabens Hotel, er endnu en klassikker fra Stanley Kubrick. Den velkendte gyser handler om en forfatter der flytter en på det luksuriøse, men øde, hotel, Overlook, sammen med sin kone og femårige søn. Men hvor opholdet på hotellet skulle være en mulighed for at få ro til at skrive, så bliver stilheden i stedet en negativ kraft der langsomt påvirker familien og det omkring dem.

Emma

Denne filmatisering af Jane Austen romanen med samme navn er et forfriskende pust til de mange romantiske fortællinger om 1800tallets England som er dukket op de seneste år. Vi følger her Emma, en datter af rigmanden Mr. Woodhouse, i hendes færd med at lege Kirsten Giftekniv for byens unge. Men kan hun finde kærligheden til andre, når hendes selviske verdensbillede og snobbede attitude kommer i vejen? Vennen, Mr. Knightley, udfordrer hendes perspektiver og vender o og ned på hvad hun troede hun vidste om verdenen. Inspireret af Clueless er filmen ikke blot et periodedrama, men en kæk udgave af en gammel fortælling, som nu passer fremragende til 2021.

World War Z

Med Brad Pitt i hovedrollen som FN-observatøren, Gerry Lane, er World War Z den perfekte blanding af den apokalyptiske zombiefilm, og en nærmest James Bond agtig action. Da jorden rammes af en zombie-pandemi må Lane rejse fra land til land, for at finde ud af, hvad zombiernes oprindelse er, så han kan bremse den dræbende, døde hær. Med et budget på intet mindre end 170 millioner dollars, så er der skruet godt op for effekterne, og filmen spiller på den store klinge, både hvad angår følelser, drama og kampscener.

The Exorcist - the Version You've Never Seen

Den velkendte horror-film fra 1973 er i denne 2000 udgave blevet knap 10 minutter længere, da der er tilføjet optagelser der ellers blev fjernet inden filmen først havde premiere. For horror fans er det derfor en spændende gensyn med en klassikker, mens det for nye seere af genren er en mulighed for at se en af de mest ikoniske film, nogensinde lavet. Filmen er en fortælling om ondskabens besættelse af en uskyldig pige og hendes mors desperate forsøg på at redde hende.

It

(Image credit: Warner Bros)

Andy Muschiettis udgave af Stephen Kings fortælling er et eksempel på en film, der rammer balancen mellem at være en biografsucces samtidig med, at den beholder sit skræmmende, horror DNA. Selvom den kunne være mere uhyggelig (anden halvdel af filmen er faktisk ret tam), så er den første del af filmen nærmest magisk. Den handler om en gruppe børn, der bor i byen Derry i Maine, og som bliver terroriseret af en ond kraft, der udnytter deres værste frygte. Børnene i filmen er castet utrolig godt og den ikoniske klovn kommer til live på fantastisk vis med Bill Skarsgård i rollen.

Byzantium

I denne irske fantasy-thriller møder vi mor og datter da de søger tilflugt i en lille kystby. Men de to kvinder på flugt bærer på en mørk hemmelighed - de var født for 200 år siden, og lever af menneskeblod. Filmen formår, på trods af den velkendte vampyr-fortælling, at skabe en snigende, klam og skummel fornemmelse, der følger dig til det sidste.