De bedste løbeure i 2021: GPS-ure til ethvert prisniveau

Det bedste løbende ur skal være i stand til at give dig et væld af oplysninger både under din løbetur, men også bagefter. Det skal gøre det nemmere for dig at spore dine fremskridt og planlægge din træning.

Problemet er, at der findes mange forskellige løbeure, og det er svært at vælge, hvad der er bedst for dig. De kommer i en række former og størrelser - og ikke mindst priser. På denne liste har vi derfor lavet et udvalg af forskellige pristyper og -niveauer, så der kan være noget for alles behov og budgetter.

Vi anbefaler, at du skal sætte nøjagtig GPS og utrolig brugevenlighed højt på din prioritetsliste, for når din hjerne bliver træt af at løbe, skal uret og dets førsteklasses apps hjælpe dig med at lære af din statistik og forblive motiveret.

Mere traditionelle smartwatches som Apple Watch 5 er mere end nok til den mere afslappede løber, men hvis du gerne vil træne til et maraton eller lignende, så bør du overveje et mere avanceret løbeur fra mærker som Polar, Suunto eller Garmin - virksomheder, hvis ure kun fokuserer på at løb, og ikke bruger tid på mange andre funtkioner.

Selvom vi har valgt det bedste af det bedste, er det også værd at huske på, når du vil bære uret - nogle er ret levende i farve og klipper det muligvis ikke i et kontormiljø.

Nye løbeure frigives hele tiden, og vi gennemgår en masse af dem her på TechRadar, så kom snart tilbage for opdateringer til denne liste. Indtil videre er dette de ti bedst kørende ure i verden.

1. Garmin Forerunner 945 Bedste valg for målrettede amatører og seriøse atleter 3.999 kr. Læs mere hos Sportmaster DK Præcis GPS og biometrik Kort i flere farver Glimrende batteritid Dyrt

Garmin Forerunner 945 har alt det en løber kan ønske sig, samt andre fede funktioner. GPS og biometri er meget nøjagtige, og uret er fyldt med virkelig nyttige træningsværktøjer, der hjælper dig med at få mere ud af dine løbeture

En af vores yndlingsfunktioner er Training Load monitor, der måler din træning i løbet af de sidste syv dage og fortæller dig, om du skal holde igen for at undgå overtræning eller skubbe dig selv hårdere for at forbedre konditionen. Kombineret med Body Battery-funktionen, der måler, hvor godt du er kommet dig efter den foregående dags anstrengelser, hjælper dette dig med at gøre hvert træningspas så effektivt som muligt.

Vi var også særlig imponeret over kortfarverne på skærmen, der gør det let at navigere og den store grad af tilpasning du har. At opbygge dine egne intervalsessioner omkring tid eller afstand, eller eksempel, er overraskende ligetil.

Garmin Fenix ​​6 er et klassisk løbeur, men Forerunner 945 afbalancerer det med en lidt mere overkommelig pris og er en fremragende træningshjælp til den seriøse løber.

Læs hele anmeldelsen her

2. Garmin Instinct Solar Et hårdfør ur til distanceløbere Low Stock 2.615 kr. Læs mere hos Proshop.dk Ekstrem lang batteritid Avancerede træningsværktøjer Meget præcis positionssporing Stort og kluntet design

Garmin Instinct Solar kan holde til næsten alt. Det er et godt valg til flerdagsbegivenheder takket være solcellen, der søger for at oplade batteriet i dagslys, så der kan være flere uger mellem opladningerne.

Standardudgaven Garmin Instinct er en fremragende enhed, og Instinct Solar bygger på det (ekstremt) solide fundament med nye funktioner som et pulsoximeter, der holder øje med ændringer i blodets iltmætning . Sammen med pulsmåleren (og Garmin Connect-app'en) gør det, at uret kan estimere dine stressniveauer i løbet af dagen.

Som forventet af en Garmin-enhed, er GPS-positionering nøjagtig og pålidelig, og Instinct Solar tilbyder flere fantastiske funktioner, der gør det til et oplagtvalg til off-road ekspeditioner. Eksempelvis TracBack-navigation, der hjælper dig med at komme tilbage til dit startpunkt, og support til Garmin InReach-satellitkommunikation, hvis du virkelig kommer fra væk fra alt

Dens robuste plastskal betyder, at Instinct Solar ikke er det flotteste Garmin-ur, men når det gælder udflugterne, der virkelig sætter dig på prøve, er det svært at slå.

Læs hele anmeldelsen

3. Garmin Forerunner 245 Fremragende til seriøse løbere på et budget 1.999 kr. Læs mere hos Komplett Super behagelig, selv om natten Imponerende batteritid Søvnsporing kan være mere præcis Plastkasse ser lidt billigt ud

Garmin Forerunner 245 (og den lignende Forerunner 245 Music) er kompakt og let, men fyldt med nogle af virksomhedens bedste funktioner og værktøjer til løbere.

Dette er et fitnessur rettet mod løbere, der tager deres hobby temmelig seriøst, men sandsynligvis ikke sigter mod at sætte nye rekorder ved deres lokale halvmaraton. Der er også aktivitetssporing til cykling, svømning og et væld af indendørs træningsarbejde. Svømning i pool og styrketræning er to nye tilstande, som er blevet tilføjet efter frigivelsen af ​​Forerunner 235, og vi var især imponeret over yogatilstanden. Den bløde rem i silikone gjorde oplevelsen mere behaglig, ligegyldig hvilke positioner man befandt sig i.

En anden tilføjelse til 245 er et pulsoximeter til sporing af ændringer i iltmætning i blodet. Sammen med pulsvariationer hjælper det uret med (sammen med Garmin Connect-appen) at estimere dine stressniveauer i løbet af dagen, så du kan arbejde hen imod at gøre noget ved det.

Urets plastikskal betyder, at Forerunner 245 ikke er det flotteste Garmin-ur, men det har alt, hvad en ivrig amatør har brug for, i en overraskende prisrigtig pakke.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Forerunner 245

4. Garmin Vivoactive 4 Garmins lækreste og mest stilede løbeur til dato Low Stock 2.100 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fantastisk træningssporing med fuld GPS Musikstreaming på uret Ingen overvågning af træningsbelastning ANT+ HR-broadcast virker ikke så godt

Er det et smartur, er det et GPS-sportsur, er det et modeur? Det er alle tre i ét. Dette er det første Garmin-ur, der virkelig går efter den designbevidste løber, og vil konkurrere mod Apple Watch og Android Wear-enheder.

Som du sandsynligvis kan forestille dig, indeholder det har alle de smarte Garmin-funktioner, hvilket betyder GPS- og pulsmåling, multisportsupport og endda Garmin Pay, som giver dig mulighed for at foretage kontaktløse betalinger.

Batteriets levetid holder til 4 til 5 dage ved normalt brug eller 18 timers GPS-træning (6 hvis du også spiller musik). På designsiden har dette ur en kant af rustfrit stål og behagelig gummirem, der kan skiftes ud, så den passer til lejligheden.

Et stort udvalg af urskiver og appindstillinger er tilgængelige via Garmin Connect, som er åben for udviklere, hvilket betyder flere seje nye tilføjelser hele tiden.

Læs hele anmeldelsen: Garmin Vivoactive 4

5. Garmin Fenix 6 En imponerende Fenix-opgradering Low Stock 3.619 kr. Læs mere hos Proshop.dk Meget præcis aktivitetssporing Widgets er nemme at finde ud af Batteribesparelsen kan justeres Prisen

Hvis du er på udkig efter det bedst muligt multisportur, bliver det ikke meget bedre end det her, hvis dit budget ellers kan være med. Urets træningsværktøjer er imponerende, og modsat mange andre ure fungerer den nøjagtige pulsmåler også under vand.

GPS'en forbindes hurtigt, og vi var imponerede af højdemålerens nøjagtighed. Batteritiden er kortere end Garmin Instinct Solar, men det kan sagtens klare to ugers regelmæssig brug eller 36 timer med GPS. Vil du have bedre batteritid, skal du gå efter Fenix 6X, som giver 21 dages batteritid eller 60 timer med GPS.

Garmin Fenix 6 er et fantastisk løbeur, men prisen vil være en stopklods for mange. Det kan dog findes på tilbud, og næste model forventes at udkomme i 2021. Det kan gøre det her billigere.



Læs anmeldelsen her

6. Fitbit Charge 4 En kompakt ur til nye løbere, der er ved at få kilometer i benene 913 kr. Læs mere hos Computersalg DK Fornuftig pris Indbygget GPS God batteritid Få fysiske knapper

FitBit Charge 4 er et godt valg for alle, der lige er begyndt at løbe som en del af en mere aktiv livsstil, men ikke har brug for de avancerede funktioner i et af de dyre ure.

Charge 4, der blev lanceret i begyndelsen af ​​2020, er næsten identisk med Charge 3, men der er en vigtig forskel: indbygget GPS, så du kan spore dine løb uden at have mobilen med. Det er ikke så nøjagtigt som Garmin, men det er godt nok til de fleste motionsløbere.

I Fitbit-app'en kan se alle dine træningsstatistikker tydeligt dag for dag, og du modtager en ugentlig motivations mail.

Vores eneste anke er, at Fitbit Charge 4, i modsætning til de fleste løbeure på denne liste, primært styres via den meget lille skærm.

Læs anmeldelsen

7. Apple Watch 6 Til afslappede løbere, der gerne vil jogge med stil 3.599 kr. Læs mere hos Komplett Skærmen er altid tændt Søvnsporing Understøtter tredjepartsapps For få detaljer i trænings-appen

Vi mener, at AApple Watch 6 er det bedste smartwatch, og selvom det bestemt ikke giver dig den samme bredde af træningsdata som de dedikerede løbeure på listen her, fungerer dets sportssporingsværktøjer perfekt, hvis du løber for sjov.

Med hensyn til funktioner er der ikke enormt mange forbedringer ifht. Apple Watch 5. Den nye SpO2-sporingsfunktion vil have løberes interesse. Den giver nemlig ikke kun besked om potentielle vejrtrækningsproblemer i løbet af natten, men også målinger af din kardiovaskulære kondition.

Vi sætter også pris på, at skærmen altid er tændt.

Det kan ikke erstatte et dedikeret sportsur til seriøs træning, men dets solide pulsovervågning og understøttelse af tredjepartsapps (inklusive Strava, Endomondo og Nike + Run Club) gør Apple Watch 6 til et af ​​de mest alsidige smartwatches til løbere.

Læs hele anmeldelsen