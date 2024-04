Samsung Galaxy Ring kan snart få hård konkurrence

Det ser ud til, at vores topliste over de bedste smartringe snart får brug for en opdatering, for ikke alene er Samsung Galaxy Ring tæt på lancering, men nu ser det ud til, at Black Shark også planlægger en smart ring.

Black Shark er et Xiaomi-undermærke, der er bedst kendt for sine gaming-mobiler, såsom Xiaomi Black Shark 5 Pro, men IT Home (via Notebookcheck) har delt nogle reklamebilleder og detaljer om, hvad der hævdes at være en ny wearable fra mærket.

Da vores kinesiske ikke er helt i top, kan vi ikke afgøre, om disse reklamematerialer er officielt leveret af Black Shark eller bare er blevet lækket. Google Translate antyder, at de er officielle, og det er også den linje, Notebookcheck følger, men vi kan ikke finde oplysninger om dem andre steder på nettet.

Så du bliver nødt til at drage dine egne konklusioner her, men i betragtning af kvaliteten af de billeder, der vises her, føles det relativt sandsynligt, at et Black Shark-smartwatch faktisk er på vej, selvom det ikke er blevet officielt annonceret endnu.

Imponerende batterilevetid

Black Sharks smarte ring kunne se sådan her ud. (Image credit: IT Home)

Ud over billederne får vi også nogle oplysninger om denne smarte ring. Tilsyneladende bliver den kun 2,2 mm tyk og får en batterilevetid på op til 180 dage. Med tanke på at Oura Ring 3 holder i en uge mellem opladningerne, Det er meget imponerende, selv hvis vi antager, at tallet gælder, når ringen er i standby-tilstand, dvs. når den ikke bruges aktivt.

Når det kommer til funktionerne i denne smarte ring, nævnes blandt andet sporing af puls, iltniveau i blodet og kropstemperatur. Black Shark (via Google Translate) lover, at du får "sundhed lige ved hånden" med denne bærbare enhed.

Indtil videre er der ingen indikation af, hvornår dette produkt kommer til salg, eller hvad prisen bliver, når det kommer. I betragtning af at dette er et undermærke til Xiaomi, er det muligt, at tilgængeligheden kan være begrænset uden for Kina, men vi må vente og se.

Hvad angår den konkurrence, som Black Shark-smartphonen vil møde, er der stadig meget, vi ikke ved om Samsung Galaxy Ring. Samsung har bekræftet, at den findes, og at den kommer i år, men derudover ved vi ikke meget - selv om rygterne siger, at denne smarte ring vil få en officiel lancering i juli.