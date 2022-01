Anmeldelse: Oura (Generation 3)

Den tredje generation af Oura-ringen har adskillige store forbedringer i forhold til sin forgænger med en opgraderet pulssensor, syv temperatursensorer og en ny SpO2-sensor, der alle bidrager til et større og mere præcist billede af dit generelle velbefindende. Den største ulempe ved den nye ring er, at flere af dens funktioner endnu ikke var helt færdige på udgivelsestidspunktet. Den nye abonnementsmodel kunne også afskrække nogle potentielle brugere, men hvis Oura kan udvikle en rig samling af ekstra værktøjer til medlemmer, så kan det vise sig at være et godt alternativ til tjenester som Apple Fitness Plus eller Fitbit Premium i fremtiden.

Den tredje generation af Oura-ringen har adskillige store forbedringer i forhold til sin forgænger med en opgraderet pulssensor, syv temperatursensorer og en ny SpO2-sensor, der alle bidrager til et større og mere præcist billede af dit generelle velbefindende. Den største ulempe ved den nye ring er, at flere af dens funktioner endnu ikke var helt færdige på udgivelsestidspunktet. Den nye abonnementsmodel kunne også afskrække nogle potentielle brugere, men hvis Oura kan udvikle en rig samling af ekstra værktøjer til medlemmer, så kan det vise sig at være et godt alternativ til tjenester som Apple Fitness Plus eller Fitbit Premium i fremtiden.

To minutters anmeldelse

Tredje generation af Oura-ringen ligner måske sin forgænger, men indeni er der nogle store opgraderinger, der gør den endnu bedre til at spore – og forbedre – dine daglige vaner.

Først lidt baggrundsviden: Oura er en smart ring, foret med sensorer, som måler biometriske data 24 timer i døgnet og bruger dem til at hjælpe dig med at finde den rette balance mellem hvile og aktivitet. Det faktum, at det er en ring, betyder, at du skal stole på dens veldesignede smartphone app, når du vil tjekke din statistik, men det betyder også, at pulsdata er mere nøjagtige, da blodkarrene i dine fingre er meget tættere på overfladen end dem i dit håndled.

Den nyeste Oura, der blev udgivet i slutningen af 2021, har en helt ny optisk pulssensor, der nu sporer data 24 timer i døgnet, hvilket betyder, at du kan spot-tjekke din puls til enhver tid og nemt gennemgå ændringer over tid. Det betyder også, at appen har meget mere data at trække på, når du vurderer dine aktivitets- og restitutionsvaner, hvilket gør dens vejledning meget mere præcis og nyttig.

Der er også en ny SpO2-sensor, som også drager fordel af at være på din finger i stedet for dit håndled, plus syv temperatursensorer til at spore ændringer i hudtemperaturen.

(Image credit: Future)

Oura appen indsamler og analyserer alle disse data, men giver dig aldrig tal uden kontekst. Uanset hvor langt du borer ned gennem graferne og diagrammerne, er der altid en detaljeret forklaring på, hvordan det blev beregnet, hvad det betyder, og hvad du kan gøre for at forbedre din hvile/aktivitet balance. Din pulsvariation er lavere end normalt, hvilket betyder, at du kan være stresset - overvej måske en afslapningssession. Du kom i seng til tiden, men havde mindre REM-søvn, end du burde – overvej at skære ned på koffeinen.

Sammen med den seneste ring har Oura også introduceret en abonnementsplan, som giver dig adgang til ekstra værktøjer og indsigt for et månedligt gebyr. Ringen kommer med en seks-måneders prøveperiode, og eksisterende Oura-brugere, der beslutter sig for at opgradere, vil få et gratis livstidsmedlemskab.

Før du afgiver din ordre, bør du dog vide, at nogle af ringens mest interessante funktioner endnu ikke er lanceret. Automatisk træningssporing er for eksempel endnu ikke tilgængelig for Android-brugere, og muligheden for at spore din puls under træning er planlagt til at ankomme i begyndelsen af 2022. De fleste af Ouras funktioner, der kun er for medlemmer, er også stadig under udvikling.

(Image credit: Future)

Pris og udgivelsesdato

Udkom i november 2021

Samme pris som anden generations Oura-ring

Valgfrit medlemsabonnement

Den tredje generation af Oura blev udgivet den 16. november 2021 og koster 314 euro (ca. 2335 kroner). Det er det samme som startprisen for andengenerationsringen, men denne gang er der ingen premium diamantsæt-version tilgængelig. Ringen kan kun købes direkte fra Oura, men forsendelse er tilgængelig i hele verden.

Ringens pris inkluderer et seks måneders Oura-medlemskab. Når det udløber, skal du betale 5,99 euro (ca. 45 kroner) om måneden for at opretholde dit abonnement, hvis du vil beholde adgang til premium-funktioner. Hvis du opgraderer fra en anden generation af Oura-ring, får du livstidsmedlemskab gratis.

Til sammenligning koster Apple Fitness Plus 9,99 euro pr. måned, og Fitbit Premium det samme. Disse tilbyder begge mange flere funktioner end Ouras medlemsplan, men de er også meget mere etablerede; Oura abonnementstjenesten er kun lige lanceret og burde modtage masser af ekstra værktøjer i løbet af de kommende måneder og år.

(Image credit: Future)

Design

Rent, enkelt udseende

Valg af fire finishes

Opdateret form

Udefra ligner Oura et simpelt metalbånd, men se nærmere, og du vil se, at det er foret med sensorer, der sidder mod din finger.

Inden du bestiller din ring, sender Oura dig et sæt plastemner, så du kan finde den bedste størrelse til din hånd og vænne dig til, hvordan det vil føles at bære enheden under hverdagens aktiviteter. Oura fortalte os, at i modsætning til andengenerationsmodellen fungerer sensorerne i den nye ring bedst, når de bæres på en finger frem for din tommelfinger. Heldigvis er den glat og behagelig, hvilket er vigtigt for en enhed, som du har på hele dagen og hele natten.

(Image credit: Future)

Den kommer i fire farver (metallisk sølv, sort eller guld og en matsort finish der kaldes 'stealth'), og er helt almindelig bortset fra en lille flad sektion, der sidder på toppen af din finger. Dette er en ny funktion til tredjegenerationsringen og giver dens designere en lille smule ekstra plads til dens interne komponenter. Den er dog ikke tungere end sin forgænger, og den vejer stadig mellem fire og seks gram.

Dens oplader er et simpelt sort plastikstativ, der forbindes til et USB-kabel, med en hvid LED, der lyser, når ringen er tilsluttet.

Funktioner

Opgraderet pulsmåler

Syv temperatursensorer

Ny SpO2 sensor

En af de største fordele ved en smart ring fremfor et ur er, at blodkarrene i dine fingre er tættere på huden end dem i dit håndled, hvilket burde resultere i mere præcise pulsmålinger. Det giver derfor mening, at den største opgradering til Oura 3 er en ny optisk pulsmåler, som nu måler din puls 24 timer i døgnet.

Anden generation af Oura udmærkede sig ved at spore dit velbefindende, mens du sover, men konstant at måle din puls i de vågne timer betyder også, at der er meget mere data, som appen kan trække på for at vurdere din aktivitet, dit velvære og din restitution.

(Image credit: Future)

Den nye ring har også syv hudtemperatursensorer, som giver den mulighed for at måle ændringer i din basistemperatur, der kan være forårsaget af træning, stress eller din menstruationscyklus for at forudsige din menstruation mere præcist end en simpel kalender. Periodeforudsigelse er i øjeblikket i beta for iOS-brugere og skulle blive udrullet til Android i den nærmeste fremtid.

Den sidste tilføjelse til ringen er en SpO2-sensor, som sporer blodets iltmætning hele natten. Ligesom pulssensoren har denne fordel af at være imod din finger på grund af blodkarrenes tættere nærhed til hudens overflade, så dens aflæsninger bør være mere nøjagtige end dem fra et ur.

Ydeevne

Langtidsbrug giver mere præcise resultater

Data tydeligt præsenteret og forklaret

Træningssporing er et igangværende arbejde

Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at du skal bruge Oura-ringen i mindst et par uger for at etablere basisvaner - og jo længere du bruger den, jo mere nøjagtige og nyttige vil dens rapporter være.

Ligesom sine forgængere er den tredje generation af Oura designet til at hjælpe dig med at finde den rette balance mellem aktivitet og hvile, holde dig i bevægelse nok til at opretholde og forbedre din kondition, samtidig med at du får nok søvn og stilletid til at lade op til næste dag.

Ringen forbindes til Oura smartphone appen (tilgængelig til Android og iOS), og dine biometriske data synkroniseres automatisk i løbet af dagen. Alle dine statistikker præsenteres tydeligt i et flot designet dashboard, og du kan gennemse mere dybdegående analyser ved at trykke på tre kategorier: parathed, søvn og aktivitet.

(Image credit: Future)

Hver dag vil du blive givet en parathedsscore baseret på, hvor godt du har formået at balancere aktivitet og hvile, og hvor meget energi du har til den kommende dag. Dette er en funktion, som Fitbit for nylig har tilføjet til sin egen app, dog kun for Fitbit Premiums-abonnenter, og Ouras score tager flere målinger i betragtning.

Som de fleste fitness-trackere og smartwatches giver Oura dig også en søvnscore, når du vågner (præsenteret som en procentdel og et halvcirkelformet diagram, så du altid kan tjekke det med et hurtigt blik først). Dette tager ikke kun højde for, hvor lang tid du sov, og i hvilke søvnstadier (let, dybt og REM), men også faktorer, herunder din puls og sengetidsplan.

Til sidst vil dashboardet præsentere dig for et aktivitetsmål, som du bør sigte efter at gennemføre inden dagens afslutning. Du får at vide, hvor mange kalorier du skal sigte efter at forbrænde gennem aktivitet baseret på din alder, køn og daglige parathed, og appen vil estimere nogenlunde, hvor lang tid du skal bruge på at gå for at opnå dette. Mere intense aktiviteter som løb eller cykling vil udfylde statuslinjen for aktivitet hurtigere.

I løbet af de første par dage og uger vil Oura opbygge et billede af dine aktivitets- og søvnvaner, plus baselines for din temperatur og puls. Appen kan derefter identificere og fortolke eventuelle afvigelser fra disse normer.

(Image credit: Future)

I stedet for blot at præsentere dette som raw data, behandler Oura appen det på forskellige interessante måder, der hjælper dig med at forstå dine daglige vaner. For eksempel vil dine pulsdata give dig mulighed for at se noget, der kaldes 'genoprettende tid' - perioder i løbet af dagen, hvor både din krop og dit sind genoplades. Dette beregnes ved hjælp af ikke kun din puls, men også temperaturen på dine hænder; hvis dine hænder er relativt varme, og din puls er lav, er det sandsynligt, at du tager dig tid til at slappe af.

I vores tests var vi især imponerede over ringens evne til at skelne mellem tid i sengen og tid brugt på faktisk at sove; noget mange dedikerede søvntrackere kæmper med. Vi satte også pris på dens evne til at registrere at tage en lur. Mange fitnesstrackere kan ikke se forskel på et par minutters hvile i løbet af dagen og en hel nats søvn, og giver dig en lav score, hvis du tager en hurtig siesta om eftermiddagen. Oura identificerer lur, beder dig bekræfte dem i appen og integrerer dem i sin analyse af dine sovemønstre. Lure vil også blive indregnet i din daglige parathedsscore - og hvis du ikke sover godt om natten, kan du blive opfordret til at undgå dem senere på dagen.

Vi fandt ud af, at aktivitetsdetektion syntes at være Oura-ringens svageste punkt. Den nye heldagspulsmåling så ud til nøjagtigt at afspejle ændringer i træningsintensitet, men vi modtog nogle gange meddelelser om, at vi havde nået vores daglige aktivitetsmål, mens vi lavede noget som at lave mad eller endda børste vores hår.

(Image credit: Future)

Oura udrullede automatisk træningsdetektion for iOS-brugere i februar 2021, men denne funktion ser endnu ikke ud til at have nået Android. Appen vil registrere, om du har gennemført en intens aktivitet, og vil tælle det til dit daglige mål, men hvis du vil være specifik, skal du selv indtaste træningsdetaljerne. For at gøre det skal du trykke på plusikonet på hoveddashboardet og indtaste det tidspunkt, du startede, typen af aktivitet og varigheden. Appen vil derefter beregne kalorieforbrændingen og indregne træningen i dine daglige målinger.

Forhåbentlig kommer automatisk træningsdetektion på Android inden længe - og det burde være ret raffineret, når det sker. Hver gang iOS-appen identificerer en træning, vil den bede brugeren om at rapportere tilbage om, hvorvidt den var nøjagtig eller ej, hvilket hjælper med at finjustere algoritmen.

I begyndelsen af 2022 planlægger Oura også at introducere en funktion, der giver dig mulighed for at spore din puls under træning og få indsigt i din træning, når du er færdig. Vi har få detaljer i skrivende stund, men en forhåndsvisning af værktøjet viser et kort over en løberute, så værktøjet vil formentlig bruge din telefons GPS chip til at spore din placering.

Medlemsfordele

Søvnlyde tilgængelige i appen

Meget mere indhold på vej

Oura-appen modtog en større opgradering for at falde sammen med lanceringen af tredjegenerationsringen og indeholder nu flere ekstra værktøjer til betalte medlemmer. Lige nu er disse for det meste hjælpemidler til søvn og afslapning, men virksomheden lover, at abonnenter kan se frem til "en stadigt voksende suite af funktioner, indsigt, personlige anbefalinger, guidede lydsessioner, videnskabsbaseret undervisningsindhold og mere."

Kort sagt lyder det meget som en ny konkurrent til Fitbit Premium, Apple Fitness Plus og den nyligt lancerede Amazon Halo Fitness tjeneste.

For at få en smagsprøve på de kommende ting, tryk på menuknappen øverst til venstre i Oura appen, og du vil se en liste over yderligere muligheder, herunder 'Søvnlyde'. Disse er guidede meditationssessioner og afslappende historier, der hjælper dig med at slappe af før sengetid, eller når du vil slappe af. Udvalget er i skrivende stund ret lille med tre meditationer og tre historier, men hver af dem er meget flot præsenteret og kan ledsages af en beroligende baggrundslyd som hvid støj, bølger eller nedbør. Det er en stærk start, og vi glæder os til at se, hvad Oura ellers tilføjer i løbet af de kommende måneder for abonnenter.

Anmeldt første gang i december 2021

(Image credit: Future)

Køb den hvis

Du kæmper for at opretholde energiniveauet

Hvis du jævnligt oplever, at du flager i løbet af dagen eller ligger vågen og stirrer i loftet om natten, kan Oura smart-ring give dig værdifuld indsigt i din livsstil, som vil hjælpe dig med at opnå en bedre balance. Det involverer ikke nødvendigvis at foretage gennemgribende ændringer; små ting kan gøre en forskel, og appen vil give dig personlig vejledning undervejs.

Du gerne vil sove bedre

Oura skinner virkelig om natten, og ringen har en forbedret søvnindstillingsalgoritme til mere præcist at registrere perioder med lys, dyb og REM-søvn – plus tidspunkter, hvor du er vågen. Det er en af de mest nøjagtige søvntrackere, vi har testet, og appen sporer dine søvnrutiner for at hjælpe dig med at forstå og forbedre dine vaner.

Køb den ikke hvis

Du vil spore dine løbeture

Det ser ud til, at ringen sandsynligvis vil give samme slags nøjagtighed som en ikke-GPS fitnesstracker, men hvis du vil have noget, der virkelig vil hjælpe dig med at forbedre dine tider, vil du være bedre tjent med et ordentligt løbeur – som også vil have den fordel, at du kan tjekke din tid, tempo og mellemrum uden at skulle grave din telefon op af lommen.