Samsung Galaxy Ring ligger ude i fremtiden

Vi har fået et nyt hint om, hvornår vi kan forvente at se Galaxy Ring lanceret, selvom det hele er ret vagt endnu.

Vi fik en overraskende afsløring af Samsung Galaxy Ring ved det store Unpacked-event i januar, men vi fik ikke mange detaljer at vide om den kommende smartring. Nu har vi imidlertid en lidt bedre idé om, hvornår denne nye enhed rent faktisk kommer i handlen.

Patrick Chomet fra Samsung har tidligere fortalt TechRadar, at lanceringen af Galaxy Ring vil ske senere i år, og nu har Daniel Seung fra Samsung Electronics netop nævnt en fuld lancering i anden halvdel af 2024.

Det er i hvert fald ifølge SamMobile - det oprindelige LinkedIn-opslag fra Seung er nu blevet slettet, så vi gætter på, at Samsung ikke var klar til at begrænse Galaxy Rings lanceringsdato til seks specifikke måneder.

Men opslaget blev faktisk lagt op, så vi kan tage det som et fingerpeg om, hvornår du rent faktisk kan købe en Galaxy Ring, men det er også værd at huske på, at produktionsplaner ofte er flydende - Samsung selv har måske ikke fastsat en lanceringsdato endnu.

Kan dukke op i midten af året

Galaxy Ring betyder mere konkurrence til Oura Ring. (Image credit: Oura)

I januar 2024 fik vi at vide, at Samsung er på vej med et sit nye wearable-produkt. Men det var meget småt med detaljer, hvilket kan tyde på, at den kommende Galaxy Ring ikke er helt på plads endnu. Så der kan sagtens gå noget tid - som i flere måneder - inden vi får noget konkret at vide om produktet.

På den anden side er omtalen af Galaxy Ring allerede begyndt at dukke op i Samsungs egen Good Lock-app, og det peger i retning af, at Samsung i hvert fald har rimeligt faste planer om at lancere produktet.

Der er stadig meget, vi ikke ved om enhedens specifikationer og funktioner. Det ser ud til, at et udvalgt antal mennesker allerede har prøvet den, og vi forventer en letvægtsenhed, der fås i flere størrelser og farver.

Samsung plejer at afholde en Unpacked-event omkring midten af året, så det kan meget vel være her, at Galaxy Ring bliver lanceret - måske sammen med Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch 7 Classic.