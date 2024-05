Samsung Galaxy S24 FE på vej

Hvis du håber på at få fingrene i den kommende Samsung Galaxy S24 FE, kan dette være gode nyheder. For noget tyder på, at Samsungs mellemklasse-mobil i Galaxy S24-serien kan være på vej til tidlig lancering.

Det peger informationer fra Android Headlines på. De har fundet telefonen nævnt ved navn online. Desværre skriver de ikke, hvor på nettet, men det ser ud til at være en slags database, som også nævner fire modelnumre.

Disse numre er SM-S721B, SM-S721U, SM-S721W og SM-S721N, hvor bogstaverne i slutningen angiver forskellige regioner, nærmere bestemt Europa (B), USA (U), Canada (W) og Sydkorea (N).

Så hvis dette er korrekt, kommer Samsung Galaxy S24 FE bredt ud i verden. Australien er ikke nævnt, men der er stor sandsynlighed for, at listen over modelnumre er ufuldstændig.

Vi ser måske Galaxy S24 FE den 10. juli

Samsung Galaxy S23 FE blev annonceret den 4. oktober 2023 og kom til salg i Danmark den 11. december 2023. (Image credit: Future / Philip Berne)

Det faktum, at denne liste og telefonens navn er blevet set på en slags online-database, tyder også på, at Samsung Galaxy S24 FE kan være på vej ret snart.

Vi ved ikke, hvilket websted oplysningerne kommer fra, men de medfølgende detaljer tyder på, at der kan være tale om en slags certificering. Det er typisk noget, som sker ret tæt på lanceringen, og som indeholder officielle detaljer om enheden.

Denne timing ville også give mening, da vi for et par uger siden hørte, at nogle skærmkomponenter til telefonen tilsyneladende var gået i masseproduktion, klar til at Galaxy S24 FE skulle lanceres til "sommer" (hvilket sandsynligvis betyder mellem juni og august).

Vi kan endda blive mere specifikke og sige, at Samsung Galaxy S24 FE måske lander den 10. juli, da det er der, Samsung ifølge rygterne holder en stor event, hvor vi sandsynligvis også vil se Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 og forskellige andre enheder.

