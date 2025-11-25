Jeg købte en refurbished iPad, og det bør du også gøre på Black Friday

iPads er nogle af de mest populære produkter blandt Apples årlige Black Friday-tilbud, men selv med rabatter er de bedste iPad-modeller stadig dyre gadgets.

Vi har fulgt Black Friday-udsalget i mange år nu, og vi har bemærket en tydelig ændring i iPad-modellerne i år: refurbished teknologiprodukter – og især refurbished iPad-modeller – får rigtig gode rabatter på Black Friday.

Refurbished produkter er ikke noget nyt, da flere store og specialiserede forhandlere har opbygget et ry for at renovere teknologi, der har været i brug før. Men det virker som om der kommer flere og flere tilbud på refurbished iPads på Black Friday-tilbud, hvilket betyder, at du kan spare en masse penge, hvis du ved, hvad du skal kigge efter.

Faktisk købte jeg en renoveret iPad for flere år siden, så jeg kan guide dig gennem, hvad du har brug for at vide om teknologien, og hvad du kan forvente af disse tilbud.

Hvad betyder "refurbished"?

(Image credit: TechRadar)

Refurbed/refurbished betyder simpelthen renoveret. Refurbished teknologi refererer til enheder, der er blevet professionelt serviceret; eksperter sikrer, at de fungerer på et højt niveau og udfører tests eller udskifter dele. Den nøjagtige proces afhænger her af de enkelte virksomheder. Dette er ikke det samme som brugt teknologi, som typisk ikke har været tjekket igennem, og som måske heller ikke kommer med garantier - i hvert fald ikke, hvis du køber det hos private.

Jeg købte en refurbished iPad af én vigtig grund: Den var billigere end at købe en helt ny model. Den blev købt i Apples egen butik med refubished produkter, så jeg kunne stole på, at den ville være af høj standard – og det var den. Hvis du gav mig en ny iPad ved siden af en Apple-renoveret model, ville jeg ikke kunne se forskellen. Selv emballagen var meget ens, hvilket ubevidst signalerede, at »dette ikke er et billigt restprodukt, men en fuldt funktionel tablet«.

Der er andre grunde til, at folk vælger renoverede produkter, især det miljømæssige aspekt. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en e-affaldskrise, hvor Verdenssundhedsorganisationen beskriver elektronik som en af de hurtigst voksende affaldsprodukter. Ved at holde en gadget i omløb undgår du, at den ender på lossepladsen, og du undgår også brugen af nye sjældne jordarters metaller til en helt ny enhed, som du ellers ville have købt.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Dette er de vigtigste grunde til at købe renoverede produkter, men vi nævner to yderligere, der er lige så relevante for nogle mennesker. For det første giver renoverede produkter dig mulighed for at få fat i ældre gadgets, som producenten er holdt op med at sælge. Hvis du f.eks. ønsker en iPad af en ældre generation, har Apple og de store forhandlere muligvis ikke nogen, men renoverede modeller redder dagen.

For det andet ser vi ofte fantastiske tilbud på renoverede gadgets. Mens en rabat på 10 % på en iPad ofte ses som et godt tilbud under Black Friday, er vi vant til at se meget større prisnedsættelser på renoverede modeller (og det er en rabat på en allerede lavere pris).

Tre år med iPad

(Image credit: TechRadar)

Jeg har haft min refurbishedi tre år nu; det er en 12,9-tommer iPad Pro (2021), så da jeg købte den i slutningen af 2022, var det ikke den allernyeste model. Det gjorde ikke noget, at den var ældre, for jeg havde brugt en af TechRadars 2018-modeller i flere år uden problemer, mens 2022-modellen var for ny til at være tilgængelig i renoverede versioner.

Jeg har aldrig fortrudt mit køb. Tre år senere holder batteriet stadig lige så godt som den (det siger dog ikke så meget, når man tænker på, hvor svage iPad-batterier ofte er), hvilket var min største bekymring, da jeg købte en refurbished model. Jeg har aldrig haft nogen problemer og bruger den næsten hver dag til forskellige opgaver.

Faktisk har tabletten klaret sig bedre end det tilbehør, jeg købte på samme tid, da den nye Apple Pencil, jeg købte på samme tid, gik i stykker for et år siden.

Jeg er også glad for, at jeg købte en iPad, da jeg gjorde det: De nyere Pro-modeller er fyldt med specifikationer, jeg ikke har brug for (hvorfor skulle jeg have brug for en M5-chip i en enhed, jeg bruger til at tegne og skrive på?), og jeg kan omgå Apples krav om unødvendige AI-funktioner ved simpelthen ikke at opdatere min iPad.

Den nye bølge af refurbed gadgets

Apple Watch 10 er endnu et stykke teknologi, som vi forventer at se nogle fantastiske Black Friday-tilbud på i år. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er ikke første gang, jeg skriver om køb af renoverede produkter for TechRadar, da jeg for nogle år siden roste dem for at opmuntre flere mennesker til at gøre det samme. Men jeg har bemærket betydelige ændringer på markedet for renoverede produkter siden da.

Da jeg først begyndte at skrive om renoveret teknologi og købte min iPad, var det svært at finde forhandlere. Jeg hørte kun om Apples egen refurbed afdeling gennem en ven, og jeg ville aldrig have overvejet at købe direkte fra Apple, hvis det ikke havde været for det tip. Dengang havde de store forhandlere ikke renoverede gadgets på lager, og det var noget af et niche produkt.

I dag er det meget nemt at gå ind i en butik og finde teknologi, der har haft et tidligere hjem, udstillet ved siden af helt nye modeller. Da jeg overvågede de tidlige Black Friday-tilbud i år, blev jeg overrasket over, hvor mange renoverede produkter jeg fandt. Det er ikke længere kun iPad-modeller og telefoner; jeg har været meget fristet af flere Black Friday-tilbud på PS5'ere, og man kan endda finde bærbare computere, øretelefoner og endda printere.

Og det er godt på alle måder: billigere teknologi, grønnere køb.

Her finder du renoverede produkter

Som sagt har jeg allerede set en del gode tilbud på renoverede produkter, og der vil komme flere, efterhånden som Black Friday nærmer sig. De varer ikke altid længe, da renoverede modeller naturligvis er tilgængelige i mindre mængder end nye.

I stedet for at liste specifikke tilbud vil jeg derfor dele et par steder, hvor du kan finde renoveret teknologi. Jeg vil også liste fordelene ved hver virksomheds renoveringsprogram, hvilket ofte er vigtigt.