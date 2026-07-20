Drømmen om AirPods med udskiftelige batterier virker uopnåelig, og det skyldes ny EU-lovgivning

EU arbejder på nye regler, der skal gøre teknologien lettere at reparere...

...men visse »våde apparater« er nu undtaget

Det placerer »enheder, der bæres på kroppen« i en juridisk gråzone...

...og ja, det omfatter sandsynligvis også AirPods

Dem, der bekymrer sig om (og kæmper mod) elektronikaffald, har med spænding fulgt udarbejdelsen af nye EU-lovgivning, som vil pålægge teknologiproducenter at udstyre deres enheder med udskiftelige eller reparerbare batterier. Men nu er der kommet et par nye, vigtige undtagelser fra reglen.

Nogle vigtige nye præciseringer, der er opført på Europa-Kommissionens hjemmeside, dæmper den positive effekt af udskiftelig og opgraderbar teknologi. Undtagelserne betyder, at bærbare enheder som blandt andet smartwatches og fitness-trackere, ikke behøver at være reparerbare. Det er mildest talt ironisk, for det er netop den slags gadgets, man er mere tilbøjelig til at smide ud og erstatte, frem for at forsøge at reparere dem.

EU har flyttet udvalgte produkter over i kategorien »våd-apparater«. En kategori, der omfatter gadgets, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke bliver gjort reparerbare (dvs. fordi de kommer i kontakt med vand). Kategorien rummer egentlig udstyr som elektriske tandbørster, men nu er smartwatches, fintess-trackere og elektronisk legetøj altså tilføjet til denne kategori. Det fremgår ikke, hvorfor EU har valgt at inkludere bærbare enheder, der ikke er designet til brug i vådt miljø (baseret på IP-klassificeringer).

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Selvom EU-lovgivningen ikke direkte nævner AirPods (eller øretelefoner generelt), betyder ordlyden i praksis, at trådløse øretelefoner, Apple Watch og smartbriller angiveligt også falder ind under denne specifikke kategori af bærbare enheder.

Der er to centrale oplysninger om klassificeringen af små enheder, der er undtaget fra at overholde EUs regler om reparerbarhed og udskiftelige batterier, som offentliggjort i de nylige retningslinjer.

Den første er, at »bærbare enheder er bærbare elektroniske enheder, der bæres på kroppen og ofte har sensorer og forbindelsesmuligheder til at indsamle og overføre data. Eksempler på bærbare enheder omfatter smarture, fitness-trackere, smarte briller eller andre elektroniske enheder, der er integreret i tøj og andet tilbehør«.

Den anden handler om IP-klassificeringerne for indtrængning af vand og støv, og om tilføjelsen af et udskifteligt batteri »kompromitterer sikkerheden«. Det fremgår, at hvis »der i produktdokumentationen ved markedsføringen af produktet er bevis for, at slutbrugernes mulighed for at udskifte og fjerne batteriet vil kompromittere brugerens eller apparatets sikkerhed«, kan produktet være undtaget. Det tolker vi sådan, at EU fritager produkterne, fordi de måske ikke længere vil være sikre at bruge i vand, hvis reparationen eller udskiftningen af batterierne ikke er udført korrekt.

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Så dine AirPods 4 med ANC vil sandsynligvis slippe for kravet om udskiftelige batterier på grund af EU-reglerne.

Problemet med elektronikaffald vokser

(Image credit: Future)

Det er ingen hemmelighed, at elektronikaffald udgør et enormt problem. Ifølge FN stiger mængden af elektronik, der smides ud, fem gange hurtigere end vores evne til at genanvende den.

Det er netop derfor, at EU for nylig har indført lovgivning, der skal gøre produkter mere reparerbare. Et par hovedtelefoner, der holder op med at fungere, har måske blot brug for et nyt batteri – man skal ikke være nødt til at købe et helt nyt par.

Apple-brugere har længe efterspurgt udskiftelige batterier i virksomhedens produkter, især AirPods, hvilket vi skrev om allerede i 2024. AirPods er verdens mest solgte øretelefoner – og det med god margin – hvilket betyder, at i det mindste en del af dem ender på lossepladsen, når de holder op med at fungere. Det gælder, selvom Apple genbruger alle AirPods, der afleveres i virksomhedens butikker. Apple tilbyder ganske vist ingen indbytningsværdi for AirPods, men det er gratis at aflevere dem til genbrug.

I virkeligheden bør al teknologi kunne repareres (som f.eks. Bang & Olufsens langsigtede »Cradle to Cradle«-strategi, hvor virksomheden endda køber sine egne produkter tilbage og renoverer dem for at give dem nyt liv), men det gælder i endnu højere grad for produkter, der bruges af millioner af mennesker.

Apples genbrugsmodel er naturligvis en god måde at mindske miljøpåvirkningen på, når man skiller sig af med gamle øretelefoner, men det er ikke den bedste løsning. Den bedste løsning ville være udskiftelige batterier, selvom de er små og besværlige at skifte – og det er fuldt ud muligt, da Fairphone allerede har vist, at det kan lade sig gøre.

Alle bør arbejde på at reducere, genbruge og genanvende. At reparere og fortsætte med at bruge gamle øretelefoner er betydeligt bedre for miljøet end at genanvende dem, og det er en skam, at EU er så generøs, når det gælder om at uddele untagelser.

Hvis du har ødelagt elektronik – uanset om det drejer sig om hovedtelefoner, øretelefoner eller noget helt andet – bør reparation altid være første valg, før du smider det ud. Det er både billigere og hurtigere end at købe nyt, og frem for alt bedre for miljøet. Og hvis du alligevel er nødt til at købe nyt, kan det være værd at kigge på forhandlere af renoverede produkter, som f.eks. Swappie eller Refurbed, der reparerer og videresælger brugte enheder.

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