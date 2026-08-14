Samsung Galaxy Buds høreapparat-funktion fra AirPods Pro, der skal beskytte eller hjælpe på din hørelse

Samsung præsenterer høretest og høreapparatlignende funktioner

Kommer til Galaxy Buds 3 Pro og 4 Pro inden årets udgang

Ligner de eksisterende høresundhedsfunktioner i AirPods Pro 2 og 3

Høresundhed er blevet et stadig større fokusområde inden for hovedtelefoner – så sent som i går skrev vi om hørevenskabelige in-ear-hovedtelefoner, der er designet til at beskytte din hørelse – og nu går også Samsung, måske ikke helt uventet, ind på dette område.

Virksomheden har meddelt, at dens nye høreapparatfunktion til hovedtelefoner er godkendt af den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA

Den »omfattende oplevelse inden for høresundhed« består ifølge Samsung af to dele. Først er der en fem minutter lang høretest, der analyserer din hørelse for at afgøre, om du har et høretab. Hvert øre vurderes individuelt og klassificeres som let, moderat, svær eller alvorlig høretab – eller naturligvis »normalt«, hvis der ikke konstateres noget høretab.

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Den anden del er høreapparatfunktionen, som bruger resultaterne fra testen til at forstærke lyde, som du ellers kan have svært ved at høre. Ved hjælp af øretelefonernes aktive støjreduktion, ANC, kan funktionen også filtrere visse forstyrrende lyde væk, for eksempel baggrundsstøj i en larmende bar.

Tanken er, at Galaxy Buds skal kunne fungere som medicinske høreapparater, uden at brugeren behøver en recept eller skal besøge et sundhedscenter. FDA har godkendt resultaterne fra høretesten som medicinsk pålidelige.

USA er først

Samsung bekræfter i sin pressemeddelelse, at to af virksomhedens flagskibsmodeller vil få funktionen: Galaxy Buds 3 Pro og Galaxy Buds 4 Pro. Du skal desuden have en Samsung-mobiltelefon med One UI 8 eller nyere.

Samsung oplyser, at funktionerne vil blive lanceret i USA og på »udvalgte godkendte markeder« i fjerde kvartal 2026. På nuværende tidspunkt har Samsung ikke bekræftet, om Danmark er et af de markeder. Det vil sige på et tidspunkt i oktober, november eller december.

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Du behøver dog ikke at vente på Samsung for at bruge et par øretelefoner som høreapparat. Apple tilbyder allerede sine tilsvarende hørefunktioner i Danmark. Både AirPods Pro 2 og AirPods Pro 3 kan udføre en høretest og forstærke specifikke lyde i omgivelserne, ligesom Galaxy Buds.

Du kan desuden styre funktionerne fra dit Apple Watch, MacBook eller iPad samt bruge resultaterne fra høretesten til at tilpasse EQ-indstillingerne til musik og videoer.

Samsung tilbyder altså ikke noget revolutionerende nyt her, men det er stadig en nyttig funktion for dem, der allerede befinder sig i Samsungs økosystem, og endnu et eksempel på, hvordan Samsungs AirPods Pro-konkurrenter overtager nogle af funktionerne fra verdens mest populære hovedtelefoner.