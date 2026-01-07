De 7 bedste øretelefoner og hovedtelefoner på CES 2026 – fra formskiftende åbne øretelefoner til hovedtelefoner, der kan forvandles til en højttaler

Den årlige teknologimesse, som vi gerne forkorter til CES 2026, er i fuld gang i Las Vegas, Nevada, og hvis du er klar til at fokusere udelukkende på lyd, så bliv hængende hos os.

Denne årlige begivenhed leverer altid nogle af de mest tankevækkende – og bedste – øretelefoner, vi har set, sammen med nogle af de mærkeligste og mest spændende hovedtelefoner, der finder vej fra messen til forbrugermarkedet.

Så hvordan ser 2026 ud? Kort sagt: De store navne går all in. Vi har alt fra smukt designede åbne øretelefoner i ear-cuff-stil til on-ear-hovedtelefoner, der kan drejes og omdannes til bærbare højttalere. Der er virkelig meget innovation i spil. Er du klar? Så lad os komme i gang.

1. Shokz Openfit Pro

(Image credit: Future)

Shokz' første åbne øretelefoner med aktiv støjreduktion

...og de er så gode, at vi glemte, at det ikke var traditionelle øretelefoner.

Alle, der er bekendt med træningsfokuserede lydprodukter, behøver ingen introduktion til Shokz. Men dette er noget nyt – og med nyt mener vi den nyligt lancerede OpenFit Pro.

Årsagen er enkel: Dette er Shokz' første åbne øretelefoner med »synkroniseret dobbeltmembran-driver og støjreduktion«. For os betyder »støjreduktion« aktiv støjreduktion i et åbent design. Det burde ikke fungere – men det gør det.

Shokz fremhæver sin nye SuperBoost-algoritme for »dynamisk og forvrængningsfri lyd« sammen med en eksklusiv fornemmelse takket være en »PMI-kuppel i flykvalitet«. Fra vores side vil vi også gerne fremhæve den sikre, men stadig åbne pasform, som skabes af en lille forhøjet sektion på dækslet. Den hviler pænt i og bag cimba concha (en af de indre folder i det ydre øre, over selve concha), hvilket betød, at de sad fast for os – selv under tennis.

Shokz OpenFit Pro er også klar til Dolby Atmos-indhold med hovedsporing, der reagerede hurtigt og jævnt, når vi bevægede vores hoveder mod lydkilden under vores indledende tests.

Et flagskib i funktioner betyder også et flagskib i pris. Med en pris på 219 £, hvilket svarer til cirka 1.870 kroner, er de ikke billige. Dette er især bemærkelsesværdigt, fordi førstepladsen i vores købsguide i øjeblikket indtages af et andet Shokz-par, Shokz OpenFit 2+, som havde en lanceringspris på 239 £.

Er OpenFit Pro prisen værd? Det må tiden vise.

2. Fender Mix

(Image credit: Fender)

Fenders første hovedtelefoner har en batterilevetid på op til 100 timer – klar til virkelig lange jam-sessions

Men passer designet virkelig til den ikoniske Stratocaster?

Her er de: de første trådløse hovedtelefoner med Fender-logoet, kaldet Fender Mix (i markedsføringen betegnet som »MIX«). De forventes at blive lanceret inden for kort tid og vil ligge i mellemprissegmentet med en pris på 299 dollar, hvilket svarer til cirka 1.900 kroner.

De har 40 mm-drivere og tilbyder stort set alle de funktioner, vi nu forventer af de bedste hovedtelefoner: aktiv støjreduktion, rumlig lyd, en 3,5 mm-tilslutning og mulighed for at lytte via både USB-C og et 3,5 mm-kabel.

Det store samtaleemne er batteriets levetid. Fender hævder 52 timer med støjreduktion aktiveret eller hele 100 timer uden. Og ja, med kabel kan du fortsætte med at lytte, selv når batteriet viser 0 procent. Med Fender slutter musiken simpelthen aldrig.

Vores indvending? Designet. Mix ligner meget et par almindelige Bluetooth-hovedtelefoner. Og Fender Stratocaster er alt andet end en almindelig elektrisk guitar. Sammenlignet med Marshalls over-ear-hovedtelefoner, som konsekvent bevarer deres forstærker-DNA i deres design, virker Fenders bidrag lidt... kedeligt. Eller er det bare os?

3. JBL Soundgear Clips

(Image credit: JBL)

JBLs første åbne øretelefoner i cuff-stil

Vores favorit fra JBLs store lancering – også blandt de mange produkter på CES

Hvis der var en pris for flest produktlanceringer på CES, ville JBL være godt placeret. Alene i Las Vegas har virksomheden præsenteret tre forskellige modeller af åbne øretelefoner plus et sportsfokuseret alternativ ved siden af.

Vores favorit? JBL Soundgear Clips – og ikke kun fordi vi elsker en lilla, stilfuldt designet øreklemme i 90'er-stil (selvom det helt sikkert spiller en rolle).

Lidt mere om dem: De helt nye Soundgear Clips, som vi så i lilla, men som også fås i kobber, blå og hvid, forventes at koste 149 dollar ved lanceringen, eller omkring 960 kroner. JBL er ivrig efter at fremhæve sin egen “luftbåren” (air-conduction) lydteknologi, der er baseret på JBL's OpenSound-teknologi, suppleret med en forbedret algoritme til basforbedring.

Batteriets levetid angives til op til 32 timer i alt, fordelt på 8 timer i øretelefonerne og 24 timer i opladningsetuiet. De er IP54-klassificeret for vand og støv, har berøringsbetjening direkte på øret og giver dig mulighed for at tilpasse funktionerne via JBL Headphones-appen.

4. TDM Neo

(Image credit: Future)

Hovedtelefoner, som du kan vende for at omdanne dem til en Bluetooth-højttaler

200 timers batterilevetid som hovedtelefoner, 10 timer som højttaler

Det lyder måske som en gimmick, men efter at have hørt vores kollegas mening efter at have testet dem på messen, må vi sige, at de faktisk både er charmerende og overraskende gennemtænkte.

Ved første øjekast ligner TDM Neo et par almindelige trådløse on-ear-hovedtelefoner med en valgfri 3,5 mm-tilslutning og betjeningsknapper på ørekopperne. Men hvis man drejer dem, så hovedbøjlen komprimeres og enhederne danner en rund form, begynder de straks at afspille musik højt gennem indbyggede, udadvendte højttalere.

De har i alt fire elementer – et indadvendt og et udadvendt pr. ørekop – samt to separate forstærkere. Højttalertilstand kan klare 10 timers afspilning på en enkelt opladning, og da højttalere bruger betydeligt mere strøm end hovedtelefondrivere, betyder det hele 200 timers batterilevetid i hovedtelefontilstand. Ærligt talt er det lidt vildt, især da de ikke er væsentligt større end almindelige hovedtelefoner. Der er dog ingen aktiv støjreduktion.

Detaljerne er gennemtænkte. Som standard skifter de automatisk til højttalertilstand, når du drejer dem, men du kan også indstille dem til at pause musikken i stedet. Når du folder dem sammen, låses hængslerne magnetisk, hvilket giver en klar fornemmelse af, at tilstanden er aktiveret, og de fungerer også som et fladt stativ, når enheden står oprejst og afspiller.

TDM Neo lanceres via Kickstarter i 2026. Den version, der blev testet på messen, var fuldt funktionel og lød angiveligt overraskende godt med en betydelig dybde i bassen. Og ja, TDM står for »Tomorrow Doesn't Matter« (I morgen betyder ikke noget), hvilket skal formidle en verden, hvor mennesker lever i nuet og deler det, de lytter til, så snart de træder ind i en social sammenhæng. Vi indrømmer, at vi havde brug for den forklaring.

5. Anker Soundcore Aerofit 2 Pro

(Image credit: Anker Soundcore)

Hvornår er åbne øretelefoner ikke åbne? Når de også kan blive in-ear

Og det stopper ikke der – der er faktisk fem forskellige tilstande

Efter den eksplosive vækst i åbne øretelefoner i 2025 forventes markedet for åbne modeller med støjreduktion at fortsætte med at vokse i 2026. Alligevel troede vi ikke, at det ville tage mere end en uge, før et firma kom med noget, der virkelig skiller sig ud – men CES er CES.

Hvad mener vi? I modsætning til de fleste åbne øretelefoner er de nye Anker Soundcore AeroFit 2 Pro ikke rigtig åbne – og alligevel er de det. På en måde.

Disse hybrider kan skiftes mellem to grundlæggende tilstande (eller fem, teknisk set, men de er alle fysisk baseret på de samme to). Vil du høre din omgivelser? Så brug dem i åben tilstand. Vil du have aktiv støjreduktion? Skift til in-ear-tilstand og lyt med ANC aktiveret.

Og ja – for at være helt klar – hvilken tilstand du vælger, er afgørende for, hvor langt ind i øret øretelefonernes skal sidde. Formskiftende øretelefoner, ganske enkelt.

Anker Soundcore AeroFit 2 Pro er planlagt til at blive lanceret i februar 2026 med en pris på mellem 150 og 200 pund, eller cirka 1.300-1.700 kroner. Anker ønskede ikke at bekræfte den nøjagtige pris ved vores møde før CES. Kort sagt: Hold øje med dem – vi kan ikke vente med at teste dem ordentligt.

6. Neurable x HyperX – prototype til gaming-headset

(Image credit: Future)

Neurables' forbløffende hjerne-teknologi – nu i et gaming-headset

Designet til at forbedre din præstation i Valorant – og ifølge en kollega virker det

Vi har tidligere oplevet Neurables næsten science fiction-lignende teknologi til tankelæsende hovedtelefoner, efter at have forsøgt (og stort set mislykkedes) at opnå en høj grad af fokus med MW75 Neuro.

Siden da har virksomheden lanceret en lettere og mere overkommelig model, MW75 Neuro LT, som giver et dagligt kognitivt øjebliksbillede på to minutter – stadig med de samme 12-kanals tørre EEG-sensorer, der er diskret indbygget i ørepuderne.

På CES 2026 har Neurable nu anvendt både sin hardware og software til et gaming-headset i samarbejde med HyperX. En af vores kolleger testede det på stedet (og nej, vi er ikke det mindste jaloux).

Her fokuserer teknologien på to ting: at optimere din mentale tilstand, før du begynder at spille, for at forbedre din præstation, og at overvåge aktiviteten under spilsessionen for at se, om du holder dig på toppen af dit spil.

Resultaterne er imponerende. Ifølge Neurable forbedrede professionelle e-sportsspillere deres nøjagtighed med omkring 3 procent efter at have brugt headsetets såkaldte »Priming«-proces. Den gennemsnitlige forbedring var omkring 1,5 procent, og reaktionstiden siges at være forbedret med gennemsnitligt 40 millisekunder – et par frames, men i gamingverdenen er det faktisk en betydelig forskel.

Dette er et produkt, der er for komplekst til at gøre det retfærdighed i en kort sammenfatning. Men vi kan sige, at vores kollega beskrev fokusværktøjet som »næsten øjeblikkeligt vanedannende«.

7. Klipsch Atlas

(Image credit: Klipsch)

Klipschs første over-ear-hovedtelefoner i ti år – og der er tre modeller

Tre helt forskellige muligheder, herunder en flagskibsmodel med et semi-åbent design

For os er dette et af de mest ventede comebacks på CES. Klipsch Atlas-serien markerer ikke kun virksomhedens 80-års jubilæum, men også ti år siden Klipsch sidst lancerede et par over-ear-hovedtelefoner – Heritage-serien, som blev afsløret på CES for et årti siden.

Atlas-serien består af tre forskellige og virkelig stilfulde modeller, som alle forventes at blive lanceret i USA i sommeren 2026.

Atlas HP-1 er et par trådløse over-ear-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. Klipsch vil have os til at tænke »ultralet, behagelig at bruge i længere tid og med imponerende batterilevetid«. Her anvendes virksomhedens koaksiale driverløsning sammen med det, der beskrives som »planlagt support til tredjeparts rumlig lyd og høringskompensationsfunktioner«. Meget interessant.

Atlas HP-2 beskrives som en »lukket hi-fi-løsning, der er finjusteret til klasseledende basrespons og dyb, omsluttende lavfrekvens«, rettet mod lyttere, der ønsker fysisk energi uden at gå på kompromis med finesse. Et oplagt valg for baselskere.

Atlas HP-3 er flagskibet: et semi-åbent premium-design til kritisk tokanalslyd med en luftig, højttalerlignende lyd til audiofile. Luksus er nøgleordet her, og den overdådige emballage indeholder endda en dedikeret hovedtelefonholder, så du kan beundre dem, selv når du ikke har dem på.

Alle modeller forventes at blive lanceret i USA i sommeren 2026, mens andre markeder endnu ikke er bekræftet. Priserne er heller ikke bekræftet endnu, men vi ville blive meget overraskede, hvis de endte i kategorien med de bedste billige hovedtelefoner.