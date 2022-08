Back to school: De bedste billige hovedtelefoner i 2022

(opens in new tab)

Er du på udkig efter de bedste billige hovedtelefoner? Så er du kommet til det helt rigtige sted. Vi har lavet en guide med de bedste billige hovedtelefoner, der findes på markedet lige nu. Vores topliste byder på modeller fra en lang række producenter og nogle af de allernyeste modeller, der har klaret sig bedst i test.

Nu om dage behøver du ikke nødvendigvis at skulle gå på kompromis med lydkvalitet og ekstra funktioner, hvis du vil spare lidt på pengene, når du investerer i et par hovedtelefoner. Der findes rigtig mange fine modeller, der tilbyder støjreduktion, Bluetooth-understøttelse, god lyd og meget mere.

Vi har testet alle hovedtelefonerne på denne liste og har bl.a. kigget på pasform, holdbarhed, batterilevetid, lydkvalitet og funktioner. Derefter har vi sammenlignet deres score med prisen for at vurdere, hvor meget værdi du får for pengene, før de lander på vores topliste over de bedste billige hovedtelefoner.

Vores topliste over de bedste billige hovedtelefoner lige nu:

JLab Go Air Pop 1More Triple Driver In-Ear Headphone SoundMAGIC E11BT OnePlus Nord Buds Sony WH-CH510 AKG N60NC JBL Tune 750BTNC Beyerdynamic DT 240 Pro Jabra Elite 45h Sennheiser CX Sport

Bedst i test:

JLab Go Air Pop: Masser af værdi for pengene (Image credit: JLab)

1. JLab Go Air Pop Bedst i test: Masser af værdi for pengene Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 3,7 gram pr. øreprop Frekvensrespons: 20 HZ-20 kHZ Drivere: 6 mm Batterilevetid: 32 timer i alt (8 timer i propperne) Grunde til at købe + Let design med små, komfortable ørepropper + Pålidelige on-ear-kontroller + Utrolig god lyd til prisen Grunde til at lade være - Opladerkablet har en mærkelig placering

For bare et par år siden var det ganske utænkeligt, at finde et par ægte trådløse hovedtelefoner til samme lave pris, som JLab Go Air Pop kan købes til i dag. Her får du et virkelig billige hovedtelefoner til 200-300 kr. - og så er de ovenikøbet gode.

JLab Go Air Pop er faktisk anstændige over hele linjen og er i øjeblikket de mest overkommelige ægte trådløse øretelefoner, du kan købe. Du får naturligvis ikke den absolut bedste lyd på markedet, men i deres prisklasse er de svære at slå. Udover en ganske udmærket lydkvalitet, får du også op til 32 timers batteritid med opladningsetui, dual connect, brugerdefineret EQ3-lyd, og så er de sved- og vandafvisende. Hvis du vil kunne nyde trådløs musik eller lytte til podcast derhjemme eller når du er på farten uden at skulle tømme hele sparegrisen er JLab Go Air Pop helt klart et godt køb.

1More Triple Driver In-Ear Headphone (Image credit: 1MORE)

2. 1More Triple Driver In-Ear Headphone De bedste billige hovedtelefoner med kabel Specifikationer Type: Lukkede Vægt: N/A Kabellængde: N/A Frekvensspektrum: 20-40 000 Hz Drivertype: Dynamisk Dynamisk respons: 99 dB/mW Impedans: 32 ohm Batterilevetid: N/A Grunde til at købe + Lækker lydkvalitet + velbygget og flot designet + Fremragende værdi for pengene Grunde til at lade være - Plastikfjernbetjeningen føles lidt billig

1More Triple Driver In-Ear Headphones er nogle af de bedste hovedtelefoner, der findes, hvis du er til høretelefoner med kabel. Prisen ligger lige omkring 500 kr., og det er svært at forestille sig, at man kan få bedre lyd end 1More Triple Driver til samme pris. Hvis du gerne vil have en lille smule mere raffinement, og materialer der føles lidt mere luksusagtige, så er 1MORE Quad Driver (opens in new tab) også et godt køb, selvom de koster det dobbelte af 1MORE Triple Driver.

Der er næsten umuligt at sætte en finger på noget ved Triple Driver hovedtelefonerne. Det skulle dog lige være gummikablerne, som er lidt småirriterende og plastikfjernbetjeningen, der føles lidt legetøjsagtig, men det er altså petitesser, for til den pris er det umuligt at gøre det meget bedre end 1MORE Triple Driver høretelefonerne.

SoundMAGIC E11BT är fantastiska och billiga öronproppar. (Image credit: SoundMagic)

3. SoundMAGIC E11BT De bedste billige hovedtelefoner, hvis komfort er i højsædet Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 24,7 g Frekvensrespons: 20Hz-20kHz Drivers: 10 mm dynamisk Impedans: 42 ohm Batterilevetid: 20 timer Grunde til at købe + God pris + Elegant design + Høj komfort Grunde til at lade være - Diskanten kan være lidt skarp

SoundMagic E11BT leverer fremragende lyd og et stilfuldt design, og til denne pris er der ikke meget at klage over.

De er behagelige at have i ørerne takket være de ergonomisk designede ørespidser, og de har en flad ledning, der ikke vil være irriterende om halsen, mens du har brug for dem. Det er også positivt, at de er udstyret med IPX4-certificering, så du kan være sikker på, at de kan tåle sved og fugt.

OnePlus Nord Buds (Image credit: OnePlus)

4. OnePlus Nord Buds God lyd til en lav pris Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 4.82 g pr. øreprop Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz Drivere: 12.4 mm Batterilevetid: 7 timer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (opens in new tab) Grunde til at købe + Minimalistisk design + En fantastisk lydoplevelse + Dolby Atmos til et lavt budget + God batterilevetid Grunde til at lade være - Uimponerende designet etui - Equalizer godt gemt

OnePlus Nord Buds leverer virkelig god lyd til en virkelig god pris. De kommer med god lyd fra fabrikken, og med ganske få justeringer, kan du tilpasse lyden så den passer til dig. De har en god batterilevetid og kommer med opladningsteknologi på flagskibsniveau. Selvom etuiets design godt kunne være lidt bedre, ser selve øretelefonerne godt ud. De passer perfekt i øret, tilbyder passiv støjreduktion og en Dolby Atmos-oplevelse til budgetpriser (Dog kan brugere af Nord-smartphone desværre ikke nyde sidstnævnte feature).

Sony WH-CH510 (Image credit: Sony)

5. Sony WH-CH510 Bedste billige on-ear-hovedtelefoner Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 132 g Frekvensrespons: 20Hz-20,000Hz Drivere: 30 mm dynamisk Batterilevetid: 35 timer Grunde til at købe + Virkelig god pris + God lyd og batterilevetid + Lette og kompakte Grunde til at lade være - Ingen 3,5 mm-stik eller USB-lyd

Det er næsten ikke til at tro, at trådløse on-ear-høretelefoner kan være så billige, og samtidig levere god lyd, en USB-C-port og 35 timers batterilevetid. Der er naturligvis indgået nogle kompromiser for at kunne sælge dem til denne pris, men heldigvis har ingen af disse særlig stor betydning. Du får ikke en analog lydudgang, men det gør du heller ikke i de fleste moderne mobiltelefoner nu om dage, og det lette plastikdesign er kun med til at gøre dem behagelige og nemme at bære rundt på. Lydkvaliteten er naturligvis ikke på niveau med WH-1000XM4 (opens in new tab), men du får stadig mere, end du forventer til den pris.

AKG N60NC (Image credit: Future)

6. AKG N60NC De bedste billige støjreducerende hovedtelefoner Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 198 g Frekvensrespons: 10 - 20,000 Hz Drivere: 40 mm Batterilevetid: 15 timer Grunde til at købe + 15-30 timers batterilevetid + Understøttelse af lyd af høj kvalitet + Fremragende lydkvalitet Grunde til at lade være - On-ear-designet passer ikke alle

AKG N60NC scorede godt i vores test med 4,5 ud af 5 stjerner, og nu hvor prisen er faldet, er de blevet et endnu bedre køb. Støjreduktionen er meget god, ligesom andre AKG-hovedtelefoner leverer de kraftig bas uden at overdøve mellemtone og diskant. Derudover er de behagelige at have på, hvis altså du kan lide on-ear-høretelefoner, selvfølgelig. Batterilevetiden er også relativt god til prisen. Du får 15 timers brug mellem hver opladning via bluetooth. Bruger du dem med ledning, får du hele 30 timers brug med støjreduktion.

JBL Tune 750BTNC (Image credit: JBL)

7. JBL Tune 750BTNC De bedste billige over-ear-hovedtelefoner Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 220 g Kabellængde: N/A Frekvensrespons: 20Hz - 20kHz Drivere: 40 mm Følsomhed: 95 dB Impedans: 32 ohms Batterilevetid: 15-22 timmar Trådløs rækkevidde: 10 m NFC: Nej Grunde til at købe + Fremragende lydkvalitet + Kraftig støjreducering Grunde til at lade være - Ikke vandafvisende - Gennemsnitlig batterilevetid

JBL er et populært mærke inden for hovedtelefoner og Bluetooth-højttalere (opens in new tab) - og det er der god grund til. Forbrugerne ved, hvad de kan forvente af mærket: anstændig lydkvalitet til en anstændig pris. Det så vi også med JBL Live 650BTNC (opens in new tab) sidste år - og nu er JBL Tune 750BTNC (den overlegne efterfølger til 650BTNC) også klar til at indtage deres plads på listen over gode over-ear-hovedtelefoner til en god pris. JBL Tune 750BTNC har en god lyd, ser godt ud, og så er de behagelige at bruge. De er pålidelige og nemme at bruge, hvis du ikke har noget i mod at der mangler lidt funktioner og at de ikke er vandtætte - men til denne pris kan man næsten ikke være bekendt at klage over noget.

Beyerdynamic DT 240 Pro (Image credit: Beyerdynamic)

8. Beyerdynamic DT 240 Pro De bedste billige hovedtelefoner til studieoptagelser Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 234 g Frekvensrespons: 5Hz - 35,000Hz Drivere: N/A Batterilevetid: N/A Grunde til at købe + Klar, afbalanceret lyd + Robust design Grunde til at lade være - Endast "over-ear" för mindre öron - Knapt så god støjisolering

Beyerdynamic laver masser af udstyr til både hi-fi-entusiaster og professionelle, og nogle gange er prisen temmelig pebret. Men Beyerdynamic DT 240 Pro-hovedtelefonerne har fundet en god balance, der tilbyder professionel lyd, høj standard i design til en lavere pris. Som de fleste studiehovedtelefoner er lyden knapt så farverig, men den er præcis, som den skal være. Du får en utrolig ren og klar lyd. Bassen er let at opfange uden at den dunker dig i øret, og du får en lækker afbalanceret lyd, der er perfekt til studieoptagelser. Og det bedste ved det hele er, at prisen er mindst ligeså lækker.

Jabra Elite 45h (Image credit: Jabra)

9. Jabra Elite 45h Overkommelige on-ear- hovedtelefoner, med masser at byde på Specifikationer Type: Lukkede Vægt: 160 g Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz Drivere: 40 mm Kabellængde: 300 mm Batterilevetid: 50 timer Trådløs rækkevidde: 10 m NFC: N/A Grunde til at købe + Balanceret lyd + Imponerende batterilevetid Grunde til at lade være - Lydlækage - Dårlig opkaldskvalitet

For ca. 500 kr giver Jabra dig Bluetooth forbindelse, 40 millimeters dynamiske drivere med fuld rækkevidde og flere fysiske kontrolknapper. Det hele er samlet i en trådløs on-ear-ramme. Hovedtelefonerne er lavet af imiteret læder og memory foam samt knirkefri plast, og de er utrolig behagelige at bruge. Ørepuderne blive dog føles lidt varme om ørern, men det har vel også sine fordele for os i det kolde nord.

Stemmekontrol får du fra Amazon Alexa, Google Assistant (opens in new tab) eller Siri. Jabras app Sound+ giver dig desuden en kort lydprøve for at etablere et standardniveau for EQ-indstillinger, så de passer bedst muligt til dine ører. Jabra Elite 45h giver dig masser af funktioner til en god og overkommelig pris.

Sennheiser CX Sport (Image credit: Sennheiser)

10. Sennheiser CX Sport De bedste billige hovedtelefoner til sport Specifikationer Vægt: 16 g Batterilevetid: 6 timer Pulsmåler: Nej Knapper på øret?: Nej Grunde til at købe + Fantastisk lyd + Sporty design Grunde til at lade være - Ikke de billigste på listen - Mellemtonerne kunne være bedre

Hvis det vigtigste for dig ved hovedtelefoner er lydkvaliteten, er Sennheiser CX Sport et oplagt valg. De har en livlig og bastung lyd, der sammen med den behagelige pasform hjælper dig gennem din træning. De har et smart sporty design, men desværre ingen pulsmåler. Du får 6 timers batterilevetid, og det er godt, uanset om du bruger dem på din løbetur, når du pendler, eller når du træner i fitnesscentret.

Hvad skal du kigge efter?

Sådan udvælger vi de bedste billige hovedtelefoner

De bedste hovedtelefoner til dig afhænger i sidste ende af din helt egen personlige smag og præferencer. Men da markedet for hovedtelefoner er enormt, kan det være virkelig svært at overskue. Det er der, vi kommer ind i billedet.

For at lave denne guide har vi testet, afprøvet og sammenlignet et hav af billige hovedtelefoner i alle kategorier, former og størrelser. Hver gang vi fandt en god kandidat, sammenlignede vi dem grundigt med resten for at sikre, at de virkelig fortjente at komme på toptitlen over de bedste billige hovedtelefoner.

Men hvad kiggede vi så efter under vores test? Lydkvaliteten var klart den vigtigste detalje, men vi tog også højde for komfort, design og andre funktioner.

Som de fleste mennesker foretrækker vi, at vores musik er rig på detaljer og velafbalanceret. Vi kan godt leve med, at musikken lyder en smule varm med vægt på de høje toner og mellemtoner, men vi vil også gerne kunne mærke bassen. Derudover er det vigtigt at kigge efter hovedtelefoner med en rimelig batterilevetid, hvis de er trådløse, et robust og holdbart design, der kan klare daglig brug og en behagelig polstring, så de stadig er behagelige at have på i længere tid.

Det er vigtigt at huske, at tests af hovedtelefoner til en vis grad altid vil være subjektive. Vi har ikke alle den samme smag i tonebalance, og vores hoved og ører er heller ikke ens. Vi har dog for så vidt muligt forsøgt at være så objektive som overhovedet muligt for at kunne præsentere dig for de bedste og billigste hovedtelefoner.

Det er naturligvis umuligt for os at få fingrene i alle overkommelige hovedtelefoner, der findes på markedet, men vi vil ikke anbefale noget, vi ikke selv har afprøvet.

Er det værd at købe billige hovedtelefoner? Alle budgethovedtelefonerne i denne guide er efter vores mening helt klart værd at overveje. Hvis du er usikker på om et par billige hovedtelefoner er værd at købe, så sørg for at tjekke deres specifikationer. Bare fordi du har et stramt budget, betyder det ikke, at du er tvunget til at tage til takke med dårlig lyd nu om dage. Kig efter store drivere, der kan pumpe mere luft ud og give dig en kraftfuld lyd. De billigere modeller understøtter muligvis ikke hi-res audio codecs, men trådløse hovedtelefoner bør have gode tilslutningsmuligheder, og ideelt set bør de bruge den nyeste Bluetooth 5-standard. Vi ser også gerne at trådløse hovedtelefoner tilbyder en anstændig batterilevetid. Det er ikke sikkert, at de har den bedste batterilevetid på markedet, men de burde kunne klare et par ture til og fra arbejde eller et par løbeture, inden de skal oplades igen. Konstruktionen vil nok ikke være ligeså god som de dyrere hovedtelefoner, men de skal stadig være behagelige at have på. Hvad så med alt det ekstra? Selvom du kan få billige hovedtelefoner med ekstra funktioner som fx støjreduktion, klarer de dyrere hovedtelefoner sig altid lidt bedre, når det gælder kvalitet og ydeevne af disse ekstra funktioner.

Hvilke mærker er bedst, når det gælder billige hovedtelefoner? Mange store mærker tilbyder faktisk billigere versioner af deres hovedtelefoner. Sony, JBL og Beats har alle budgetvenlige modeller, der er værd at kigge nærmere på. Hvad så med de lidt mindre kendte mærker? Vi anbefaler ikke, at du tager chancen med et helt ukendt hovedtelefonmærke på Amazon, men der findes helt klart et par producenter, der er værd at tjekke ud. Det gælder bl.a. EarFun, Lypertek, 1More og Jabra.