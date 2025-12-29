Sony WF-1000XM6 er blevet lækket igen – nu med et muligt hint om lanceringsdatoen

Sony WF-1000XM6 øretelefoner er dukket op i et nyt online læk, med lister for sorte og sølvfarvede versioner

Tilgængelighedsdatoen peger mod februar 2026

Vi håber inderligt, at Sony aldrig går ind i spionbranchen, da virksomheden er ret dårlig til at holde på hemmeligheder. Det har drysset med læk omkring de endnu ikke lancerede høretelefoner WF-1000XM6 i flere måneder, blandt andet via Sonys egen Sound Connect-app. I denne uge ser det ud til, at en forhandler ved et uheld har afsløret både farvevalg og den kommende lanceringsdato.

Lækagen kommer fra de opmærksomme folk hos The Walkman Blog, der opdagede to lister over reservedele til WF-1000XM6 på Encompass Parts' hjemmeside. Hvis disse lister er korrekte, er lanceringen sandsynligvis kun få uger væk.

Sony WF-1000XM6: hvad fortæller det seneste læk os?

Encompass Parts er en specialforhandler af reservedele til en bred vifte af produkter, og på deres hjemmeside er der en liste over reservedele til både den sorte og den sølvfarvede version af WF-1000XM6.

Når vi prøver at følge linkene fra The Walkman Blog til Encompass Parts, bliver vi mødt af et stort rødt kryds og en besked om, at vi er blokerede fra adgang til hjemmesiden. Hjemmesiden skriver at den »beskytter sig mod cyberangreb«, men det var åbenbart ikke et problem, da The Walkman Blog besøgte siderne tidligere.

Mens Encompass nu forsøger at slette sine spor, efter at hemmeligheden allerede er afsløret, har The Walkman Blog screenshots af det, der blev afsløret: lister over reservedele til silikone-ørepropper til WF-1000XM6 med en angivet leveringsdato den 27. februar 2026. Det er kun omkring ni uger væk.

Som altid med lækager er der meget, vi stadig ikke ved, og det er muligt, at datoen i produktlisterne kun er en foreløbig dato, selvom det virker usædvanligt specifikt.

Hvis datoen er korrekt, kan vi måske endda høre noget om øretelefonerne allerede på CES 2026, hvis ikke direkte fra Sony, så i det mindste via flere lækager. Hvis en lancering i februar virkelig er på trapperne, vil produkterne blive sendt ud til forhandlerne i god tid, og jo flere mennesker der kender til dem, jo større er risikoen for mere detaljerede afsløringer.

Hvis du ikke vil vente til februar, er Sony WF-1000XM5 allerede begyndt at få betydelige prisnedsættelser.

