Nyt rygte peger på udskydelse af iPhone 18 lancering til 2027

iPhone 18 går muligvis i masseproduktion

Dette ville være i overensstemmelse med en forventet lancering i begyndelsen af 2027

iPhone 18 Pro får muligvis nogle meget minimale designændringer

Vi har tidligere hørt, at 2026 kan byde på en mindre ændring af Apples normale skema forlancering af iPhone, og dette understøttes nu af et nyt rygte om, at iPhone 18 vil blive lanceret i de første måneder af 2027.

Oplysningerne kommer fra den velkendte kilde Fixed Focus Digital (via MacRumors), der hævder, at masseproduktionen af iPhone 18 snart går i gang. Dette placerer modellen lidt efter iPhone 18 Pro med hensyn til produktionstempo og tyder på en lancering i 2027.

Hvis disse forudsigelser holder stik, vil vi se iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max og muligvis endda iPhone Air 2 i september 2026, den traditionelle måned, hvor nye iPhone-modeller normalt bliver afsløret, mens iPhone 18 muligvis først vil blive lanceret året i løbet af foråret 2027.

iPhone 17e og iPhone 18e forventes også at komme på markedet i henholdsvis 2026 og 2027, sandsynligvis i foråret. Marts ser i øjeblikket ud til at være den mest sandsynlige mulighed. Dette ville være en klar ændring i Apples strategi og sker angiveligt i håb om at sælge flere telefoner.

Minimale designændringer

iPhone 17 Pro (Image credit: Apple)

Når det kommer til iPhone 18 Pro, siger samme kilde, at ændringerne i det udvendige design vil være minimale. Der har for eksempel været spekulationer om, at Pro-modellerne vil have et selfie-kamera under skærmen. Men ifølge dette rygte vil det ikke ske, og hvis produktionen af iPhone 18 Pro og Pro Max allerede er i gang, tyder det på, at designændringerne er meget små. Det er også værd at huske, at iPhone 17 Pro og Pro Max jo kom med ret markante ændringer i designet, så det vil være tidligt at lave flere store ændringer.

Andre rygter tyder på, at standard iPhone 18 muligvis får et boost i RAM, mens der også er stærke indikationer på, at vi endelig vil se den foldbare iPhone-model engang i løbet af næste år, muligvis allerede i september.

Det vil være et modigt træk af Apple at ændre lanceringsplanen for sin almindelige flagskibstelefon, som siden lanceringen af iPhone 4 blev afsløret i 2010 altid er blevet lanceret i september eller oktober. Det er endnu uvist, om strategien vil betale sig.