Jeg så BYD lade Denza Z9 GT helt opp på under ti minutter – og dette vil forandre vårt syn på elbiler

BYDs ultrahurtiglading er ikke lenger eksklusivt for Kina

Selskapet demonstrerte en fem minutters hurtiglading ved sitt britiske hovedkvarter

Bare én europeisk modell vil være kompatibel i utgangspunktet, men flere vil følge

BYD viste frem sin femminutters Flash Charging-teknologi på hovedkontoret i Vest-London tidligere denne uken, og inviterte gjester og journalister til å se en Denza Z9 GT – premiummerkets utfordrer til Porsche Taycan – lade batteriet fra 10 prosent til rett under 100 prosent på ni minutter.

Flash-laderne, som kan levere en maksimal effekt på 1500 kW (1,5 megawatt), overgår dagens ultrahurtige ladere, som de fleste steder topper rundt 350–400 kW.

Denne neste generasjons teknologien har potensial, ifølge BYD UK-sjef Bono Ge, til å «endre folks oppfatning av elbiler».

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Under demonstrasjonen inviterte BYD et publikum til å ta tak i ladehåndtaket – en standardisert CCS2-kontakt som derfor kan brukes av de fleste elbiler – og koble den til en Denza Z9 GT med et batteri som viser 10 prosent på infotainmentskjermen.

For å håndtere de tunge, aktivt avkjølte kablene som kreves ved disse hastighetene, designet BYD sitt Flash Charge-system til å ligne tradisjonelle bensinpumper, med et trinsesystem som holder kablene over bakken og gjør dem enklere å håndtere.

Så snart laderen var koblet til, startet ladeøkten automatisk, og en BYD-representant startet en stoppeklokke. På bare noen få minutter hadde Flash Charge-teknologien lagt til omtrent 320 kilometer rekkevidde, med lading fra 10 til 70 prosent på bare fem minutter. Fire minutter senere viste batteriet 97 prosent.

«Klar på fem, full på ni, og hvis det er kaldt, kan du legge til tre minutter», forklarte BYDs ladesjef Diego Pareschi under presentasjonen. Han hevdet at selv i de tøffeste klimaene tar det bare tolv minutter å lade batteriet helt opp – ikke timer, som noen konkurrenter.

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En massiv europeisk utrulling

(Image credit: BYD)

Ifølge Bono Ge planlegger BYD å installere rundt 6000 flash-ladestasjoner utenfor Kina innen utgangen av 2027, med 3000 i Europa og rundt 300 i Storbritannia.

«Vi samarbeider allerede med BYD-forhandlere, etablerte ladeoperatører og dedikerte partnere, som supermarkeder, hurtigmatrestauranter og andre steder med høy gjennomstrømning, for å etablere flash-ladestasjoner», fortalte Bono Ge oss.

Da jeg spurte om de logistiske utfordringene og tillatelsesprosessene som følger med slike kraftige ladeløsninger, sa Ge at BYDs batterilagringsløsning på stedet gjør det enklere å navigere i byråkratiet.

En flash-ladestasjon bruker en massiv batteripakke på 400 kW for å levere de høye ladehastighetene, noe som betyr at BYD ikke trenger å belaste det lokale strømnettet like mye.

(Image credit: BYD)

Det betyr også at batterier på stedet kan lades over natten når strømprisene er lavere, noe som potensielt reduserer kostnadene for kundene.

«I beste fall ønsker vi å komme under 50 pence per kilowattime», sa Ge under samtalene våre. Det er rundt 30–40 pence (30–40 cent) lavere enn det de fleste ultrahurtige offentlige ladere på travle steder i Storbritannia koster i dag.

Hvis teknologien når Norge og prisene er omtrent de samme, vil det bli rundt 6,30 kroner per kWh, som er omtrent det samme som norske sjåfører ofte betaler for dagens hurtiglading langs hovedveiene.

Ge la imidlertid til at selskapet i utgangspunktet vil «prioritere» sine egne kunder og må finne løsninger som ikke konkurrerer med eksisterende ladeoperatører. Samtidig understreket han at Flash-laderne er universelle og derfor kan brukes av alle elbiler – om enn med betydelig lavere ladehastigheter.

Teknologien vil bli tilgjengelig i flere modeller

(Image credit: BYD)

BYDs ladesjef Diego Pareschi sa at alle BYD-biler utstyrt med selskapets andre generasjons Blade Battery-teknologi vil kunne bruke Flash Charging. Selskapet nektet å si nøyaktig hvilke modeller som kommer til Storbritannia og Europa.

Den kinesiske bilprodusenten forbereder seg for tiden på å lansere sitt premiummerke Denza utenfor Kina, hvor Z9 GT forventes å tilby samme ytelsesnivå og sofistikasjon som Porsche Taycan og Audi e-tron GT – men til en lavere pris.

Pareschi sa også at Denza-kunder vil få 18 måneder med gratis Flash Charging ved kjøp av en Z9 GT, et trekk som minner om Teslas tidligere insentiver.

BYD fortsetter å melde om rekordhøye salgstall i Storbritannia og Europa, men sier at de reinvesterer i disse markedene. Totalt har selskapet satt av 2 milliarder euro bare til Flash Charge-utrullingen.

Ifølge Ge koster hvert ladepunkt mellom 500 000 og 1 million pund (omtrent 6,3–12,8 millioner norske kroner) å installere, avhengig av hvor kompleks installasjonen er.