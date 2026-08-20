Ta det lugnt med gasen – ny studie pekar ut mjuk körning som det enklaste sättet att förlänga elbilsbatteriets livslängd

Ny analys kopplar aggressiv körning till snabbare nedbrytning av elbilsbatterier

Kinesiska forskare fann att en optimerad körstil kan förlänga batteriets livslängd

Forskarna använde AI-modellering för att koppla samman körstil med batterislitage

Forskare vid Shanghai Dianji University i Kina har hittat ett samband mellan aggressiv körning och snabbare nedbrytning av elbilsbatterier. Slutsatsen är att en optimerad körstil är ett ”effektivt sätt att minska åldrandet av drivbatterier och förlänga deras livslängd”.

Forskarna analyserade ett års kördata från 15 elbilar i Guangzhou under 2022. Data samlades in var tionde sekund för faktorer som hastighet, strömstyrka och laddningsnivå, för att bland annat bedöma hur mjukt bilarna accelererade och bromsade samt hur intensiv körningen var överlag.

Därefter användes informationen för att skapa olika körprofiler. Den mjukaste kategorin kallades ”eco-driving”, medan den mest aggressiva omfattade situationer där bilen drog mycket hög ström från batteriet. Enligt Science Alert handlade det bland annat om upprepade krav på högt vridmoment vid relativt låga hastigheter.

Det är här studien blir extra intressant. Istället för att enbart leta efter samband mellan exempelvis acceleration och belastning på batteriet utvecklade forskarna modeller baserade på maskininlärning. På så sätt kunde de försöka skilja effekterna av själva körstilen från andra faktorer som kan påverka batteriets långsiktiga prestanda negativt, exempelvis temperatur, batteriets laddningsnivå och hur mycket tid bilen stod på tomgång.

Forskarna är samtidigt tydliga med en viktig begränsning: datamaterialet innehöll inga direkta långtidsmätningar av batteriernas hälsotillstånd eller faktiska kapacitetsförlust. Istället användes en modell för att uppskatta den långsiktiga nedbrytningen. Resultaten visade dock att den mest aggressiva körstilen gav en 18,4 gånger högre uppskattad åldringstakt än den mest ekonomiska körstilen.

På längre sikt uppskattade forskarnas modell en kapacitetsförlust på 53,22 procent efter 1 000 cykler för den mest aggressiva körstilen, jämfört med 21,15 procent för den mest ekonomiska.

Det betyder inte nödvändigtvis att de som kör snabbast automatiskt kommer att slita ut sina elbilsbatterier snabbare. Däremot tyder resultaten på att den som regelbundet gör hårda accelerationer från trafikljus eller ständigt trycker gaspedalen i botten för att sedan bromsa kraftigt några sekunder senare kan utsätta batteripaketet för betydligt större belastning.

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För många variabler för säkra slutsatser

(Image credit: Tesla)

Jag tänker inte påstå att jag befinner mig på samma akademiska nivå som forskarna vid Shanghai Dianji University, men det känns som att det finns många andra variabler som också skulle kunna bidra till snabbare batterinedbrytning.

Hur en elbil laddas har exempelvis ofta pekats ut som en möjlig faktor bakom förtida batterislitage. En studie från Recurrent, som CleanTechnica rapporterat om, fann dock ingen betydande skillnad i räckviddsförlust mellan Tesla-bilar som snabbladdades mer än 90 procent av tiden och sådana som snabbladdades mindre än 10 procent av tiden.

Det skulle däremot kunna se annorlunda ut om en elbilsägare nästan uteslutande laddade vid stationer på 400 kW eller mer, jämfört med exempelvis Teslas maximala laddningseffekt på 250 kW.

På samma sätt kan faktorer som bilens last, terrängen och lutningen på de vägar ägaren regelbundet kör på samt trafikförhållandena bidra till att räckvidden försämras över tid.

Med det sagt är det generellt klokt att köra så mjukt som möjligt, både för att maximera elbilens räckvidd och för att undvika att passagerarna förstör den fabriksnya interiören.

Nu verkar det dessutom som att batteriets långsiktiga hälsa kan vara ytterligare ett skäl att vara lite försiktigare med gaspedalen.