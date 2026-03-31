YouTube ruller ut støtte for Android Auto, men det er flere begrensninger

YouTube har lansert støtte for Android Auto med avspillingskontroller.

Problemet er at den ikke spiller av video – du kan bare strømme lyd.

Du trenger også YouTube Premium for at det skal fungere, siden det i praksis er avspilling i bakgrunnen.

YouTube ruller nå ut støtte for Android Auto, appen som lar deg speile telefonens skjerm til bilens dashbord, men før du blir for begeistret, bør du vite at det finnes en rekke begrensninger.

Videoplattformen har vært ganske stille om lanseringen, og i stedet for å formelt annonsere integreringen, har brukere oppdaget den på nettet, som i dette Reddit-innlegget. Slik det er i dag, er Android Auto ganske strenge med hva du kan og ikke kan gjøre mens bilen er i bevegelse, noe som selvfølgelig er fornuftig fra et sikkerhetsperspektiv, for å unngå visuelle distraksjoner mens du kjører. Når det er sagt, er YouTube på Android Auto ikke helt den YouTube-opplevelsen du er vant til.

For det første fjerner Android Auto en av YouTubes viktigste funksjoner – videospilleren. Dette betyr at du ikke kan se på noe, bare lytte til lyden, omtrent som med de beste musikktjenestene.

I teorien kan du spille av alle typer innhold du vil, men du vil bare kunne høre lyden. Det er imidlertid kanskje ikke et stort problem hvis du for det meste lytter til podkaster eller videoer som fungerer godt i lydformat.

(Image credit: Reddit / u/IGameShit)

Selv om YouTubes viktigste funksjon er borte, er det ikke spesielt overraskende, og det er sannsynligvis den mest fornuftige måten å sikre trygg kjøring på. I tillegg er det ingen fullskjermvisning eller mulighet til å bla gjennom innhold, og avspillingskontrollene er også begrenset.

Som meldt av 9to5Google, kan du for eksempel ikke hoppe fremover i en video, og hopp-knappen tar deg i stedet rett til neste video i køen. Du kan fortsatt sette på pause og spille av lyd fra avspillerskjermen, men du får ikke tilgang til YouTubes komplette sett med avspillingsverktøy.

Frem til nå har brukere måttet ty til forskjellige løsninger for å få YouTube til å fungere i Android Auto, så vi kan forestille oss at integrasjonen fortsatt vil bli ønsket velkommen av mange. Men det ville ikke vært YouTube hvis det ikke også fantes en Premium-hake.

En strategi for å få flere til å skaffe seg YouTube Premium?

Trodde du at du kunne strømme YouTube gratis via Android Auto? Dessverre trenger du et YouTube Premium-abonnement for å gjøre det.

Som ofte er tilfelle, er Android Auto-integrasjonen bak en Premium-betalingsmur, ettersom funksjonen er avhengig av bakgrunnsavspilling – noe som bare er tilgjengelig for betalende brukere. Dette betyr at bare de med et Premium-abonnement kan strømme YouTube via bilens dashbord, og vi tolker dette som nok en strategi fra YouTube for å få flere til å skaffe seg Premium. Et Premium-abonnement vil koste deg 149 kroner i måneden.

YouTube lanserte nylig også et YouTube Premium Lite-abonnement, som koster rundt 8 dollar, men det er ikke tilgjengelig på det svenske markedet ennå.