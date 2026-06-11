«La det bli deres undergang»: Instagram Plus lanseres nå over hele verden, og brukerne er ikke begeistret for å måtte betale for en app som alltid har vært gratis

Instagram Plus lanseres nå globalt

Tjenesten koster 3,99 dollar (omtrent 40 kroner) per måned

Den inkluderer nye og forbedrede funksjoner, mens alt som tidligere var gratis forblir gratis – i hvert fall foreløpig.

Etter å ha blitt avduket forrige måned, lanseres Instagram Plus nå globalt, og lar brukere betale et månedlig abonnement for å bruke en plattform som tidligere var helt gratis.

Heldigvis er gratisversjonen fortsatt tilgjengelig og inkluderer – i hvert fall foreløpig – alt den alltid har gjort. Plus-versjonen legger deretter til ekstra funksjoner i tillegg til den eksisterende opplevelsen.

For 3,99 dollar (omtrent 40 kroner) per måned får brukerne tilgang til «Story Spotlight», som prioriterer historiene deres hos venner. I tillegg er «Super Hearts» inkludert, animerte hjerter som kan sendes til andre brukere.

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Abonnenter kan også opprette et ubegrenset antall publikumslister for historier og la historiene sine forbli i 48 timer i stedet for de vanlige 24 timene.

Andre funksjoner inkluderer muligheten til å forhåndsvise historier, se hvor mange ganger en historie har blitt spilt av på nytt, sjekke om en bestemt person har sett en historie og publisere innhold på profilen sin eller høydepunkter uten at det vises i vennenes feeder.

På tilpasningssiden kan brukere velge mellom forskjellige appikoner, endre skrifttypen i profilbeskrivelsen og feste opptil seks innlegg til profilen i stedet for den nåværende grensen på tre.

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

En urovekkende fremtid

Alt dette er nytt innhold, som betyr at brukerne ikke mister noen eksisterende funksjoner ved å ikke betale. Samtidig må selv betalende brukere fortsatt tåle annonser. Men det kan selvfølgelig endre seg.

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Det er mulig at Meta i fremtiden vil tillate brukere å betale for å bli kvitt annonser helt. I EU, inkludert Danmark, tilbyr Meta allerede et separat annonsefritt abonnement for Facebook og Instagram, men det er ikke tilgjengelig i alle markeder ennå. Det er også mulig at funksjoner som for øyeblikket er gratis, senere vil bli flyttet til Instagram Plus.

Om ikke annet, er det sannsynlig at mange fremtidige Instagram-funksjoner vil bli plassert bak Instagram Plus-betalingsmuren. Disse alternativene – sammen med selve ideen om å begynne å betale for en app som alltid har vært gratis, selv om den så langt har vært frivillig – har utløst sterke reaksjoner fra brukerne. I kommentarene til en tidligere TechRadar-artikkel om Instagram Plus skrev brukerne blant annet «slik priser du deg selv ut av markedet», «la det bli deres undergang» og «Jeg vil ikke betale», sammen med mange andre stort sett negative kommentarer.

Om Instagram Plus blir en suksess, og om gratisversjonen vil overleve på lang sikt, er fortsatt uklart. Uansett er det en utvikling som betyr at man i praksis må betale for å kunne bruke Instagram fullt ut.