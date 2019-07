Nå skjuler Instagram antall «likes» i en rekke land

Det begynte i Canada i mai, og nå spres det til stadig flere land.

Instagram meldte tilbake i april at de vurderte å skjule antall «likes» hver post får, og det tok ikke lang tid før de rullet ut endringen for testing i Canada. Dette innebærer altså at den som poster fortsatt kan se antall «likes» en post får, men at andre ikke kan det.

Det er fortsatt ikke kjent hvordan endringen har blitt mottatt, men Instagram utvider nå testingen til seks nye land: Australia, New Zealand, Japan, Ireland og Brasil.

Fra og med 18. juli forsvinner altså antallet «likes» fra poster i hoved-feeden, profiler og permalink-sider. Brukere blir informert om endringen gjennom en melding øverst i feeden deres.

Brukerne blir varslet om endringen via en melding (Image credit: Instagram)

Si adjø til «likes»

Ifølge Mia Garlick, som er leder for Public Policy for Facebook og Instagram i Australia og New Zealand, skal denne endringen bidra til å gjøre plattformen mindre konkurransepreget:

– Vi håper at denne testen skal fjerne presset rundt antall likes, slik at du kan fokusere på å dele tingene du er opptatt av.

Mens denne endringen ikke vil ha spesielt stor betydning for den jevne bruker, så kan det få dramatiske følger for influencere. Instagram understreker imidlertid at ingen endres når det kommer til måleverktøy som Insights og Ads Manager, der «likes» og andre beregninger av engasjement fortsatt blir målt på samme måte.