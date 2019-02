Instagram-meldinger er på vei til skrivebordet og nettleseren din

Direktemeldingene til Instagram kan snart dukke opp på flere plattformer. Selskapet tester nemlig nå en versjon av sin meldingstjeneste for skrivebords-apper og nettlesere, sannsynligvis som en del av prosessen mot integrering mellom Messenger, Whatsapp og Instagram.

Instagram har alltid fokusert på mobil, og det er kanskje på tide at de nå utvider til flere plattformer. Viktige funksjoner som direktemeldinger og opplasting av bilder mangler fortsatt i web-versjonen, og den er egentlig ikke stort mer enn en lang liste som viser innhold fra kontoene du følger.

Den nye avsløringen stammer fra @wongmjane, som har en lang historie med å grave fram hint om kommende funksjoner fra programvarekode.

Tilbake i april 2018 oppdaget Wong også funksjonen som lar deg «dempe» utvalgte kontoer, en funksjon som ble langt til i appen en måned senere.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24February 12, 2019

Forbereder seg på fremtiden

Instagram har opplevd stor suksess blant brukere som er mer vant til mobilbaserte apper enn gammeldagse nettsider. Utvidelsen til skrivebordet handler nok også mer mer enn å lage en helhetlig brukeropplevelse kun for Instagram.

Som nevnt jobber eierselskapet Facebook med å integrere meldingstjenestene til de tre tjenestene Facebook Messenger, Whatsapp og Instagram.

Den typen integrering vil by på utfordringer, og vil nok kreve at hver app mer eller mindre blir bygget opp fra bunnen av – dermed gir det mening at Instagram nå beveger seg mot en mer standardisert meldingsopplevelse for alle enheter.

Kilde: The Verge