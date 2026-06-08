”Låt det bli deras undergång”: Instagram Plus rullas nu ut globalt och användarna är inte glada över tanken på att betala för en app som alltid varit gratis

Instagram Plus rullas nu ut globalt

Tjänsten kostar 3,99 dollar (cirka 40 kronor) per månad

Den innehåller nya och förbättrade funktioner, medan allt som tidigare varit gratis fortfarande är det – åtminstone än så länge

Efter att ha presenterats förra månaden rullas Instagram Plus nu ut globalt, vilket ger användare möjligheten att betala en månadsavgift för att använda en plattform som tidigare varit helt gratis.

Gratisversionen finns förstås fortfarande kvar och innehåller – åtminstone för tillfället – allt den alltid har gjort. Plus-versionen lägger istället till extra funktioner ovanpå den befintliga upplevelsen.

För 3,99 dollar (cirka 40 kronor) per månad får användare bland annat tillgång till "Story Spotlight", som prioriterar deras stories hos vännerna. Dessutom ingår "Super Hearts", animerade hjärtan som kan skickas till andra användare.

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Prenumeranter kan också skapa ett obegränsat antal publiklistor för stories och låta sina stories ligga kvar i 48 timmar istället för de vanliga 24 timmarna.

Andra funktioner inkluderar möjligheten att förhandsgranska stories, se hur många gånger en story har spelats upp igen, kontrollera om en specifik person har sett en story samt publicera innehåll på sin profil eller i sina höjdpunkter utan att det visas i vänners flöden.

På anpassningssidan kan användare välja mellan olika appikoner, ändra typsnittet i profilbeskrivningen och fästa upp till sex inlägg på profilen istället för dagens gräns på tre.

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

En oroande framtid

Allt detta är nytt innehåll, vilket innebär att användare inte förlorar några befintliga funktioner genom att avstå från att betala. Samtidigt måste även betalande användare fortfarande stå ut med annonser. Men saker kan förstås förändras.

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Det är möjligt att Meta i framtiden låter användare betala för att slippa annonser helt och hållet. I EU, inklusive Sverige, erbjuder Meta redan en separat annonsfri prenumeration för Facebook och Instagram, men det finns alltså inte tillgängligt på alla marknader ännu. Det är också möjligt att funktioner som idag är gratis längre fram flyttas över till Instagram Plus.

Om inget annat är det sannolikt att många framtida Instagram-funktioner kommer att placeras bakom Instagram Plus-betalväggen. Just dessa möjligheter – tillsammans med själva idén att börja betala för en app som alltid varit gratis, även om det än så länge är frivilligt – har mötts av kraftiga reaktioner från användarna.

I kommentarerna till en tidigare TechRadar-artikel om Instagram Plus skrev användare bland annat "så här prissätter man sig själv ut ur marknaden", "låt det bli deras undergång" och "jag kommer inte att betala", tillsammans med många andra övervägande negativa kommentarer.

Det återstår därför att se om Instagram Plus faktiskt blir en framgång för Meta och om företaget kommer att låta gratistjänsten fortsätta utvecklas parallellt, eller om Instagram gradvis förvandlas till en app som man i praktiken behöver betala för att kunna använda fullt ut.