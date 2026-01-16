Airbnb kan ha bekreftet Apples selvkjørende bil

Nyheter om Airbnbs ansettelse av teknisk direktør (CTO) ser ut til å bekrefte Apples lenge ryktede prosjekt med selvkjørende biler.

Det gir kontekst til Apples bredere AI-strategi, spesielt med nyhetene om Google-partnerskapet.

Det viser også Airbnbs AI-ambisjoner, som er tydelig fokusert på det menneskelige elementet.

Apple er kjent for å være et av de mest hemmelighetsfulle teknologiselskapene. De bekrefter sjelden prosjekter under utvikling og annonserer vanligvis ny maskinvare eller programvare bare når timingen er riktig. Hele initiativer kan leve – og stille dø – i Cupertino uten noen gang å bli offentlig kjent.

Derfor er det bemerkelsesverdig at etter årevis med rykter rundt Apples arbeid med autonome kjøretøy, ser det ut til at en uventet bekreftelse har kommet fra Airbnb.

Som en del av en offentlig delt intern kunngjøring som utnevner Ahmad Al-Dahle til Airbnbs nye teknologidirektør, står det i et notat sendt til ansatte:

«I 2014 opprettet og ledet Ahmad Apples autonome teknologigruppe, som var ansvarlig for å utvikle de viktigste AI-systemene for selskapets selvkjørende bilprosjekt.»

(Image credit: Airbnb)

Selv om Apple aldri formelt har bekreftet prosjektet, stemmer uttalelsen godt overens med langvarig rapportering og tilbyr en av de klareste bekreftelsene hittil på at prosjektet eksisterte på en seriøs og vedvarende måte.

Memoet fremhever også lengden og bredden av Al-Dahles tid hos Apple. Han begynte i selskapet to år før den første iPhonen ble lansert, jobbet med multitouch- og skjermsystemer, bidro deretter til utviklingen av Apple Watch og andre maskinvareinitiativer, før han til slutt ledet Apples arbeid med autonome systemer.

Al-Dahle forlot Apple i 2020 og begynte i Meta, med fokus på AI og, siden 2023, jobbet i Metas generative AI-gruppe. Der hjalp han med å lansere Llama og rulle ut AI-funksjoner på tvers av Metas apper.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det som gjør avsløringen spesielt slående er ikke bare hva den avslører, men hvordan den dukket opp. Snarere enn en offisiell Apple-kunngjøring eller regulatorisk innlevering, kom bekreftelsen via Airbnbs ansettelsesutlysning – en uvanlig, men avslørende rute for et så profilert virke.

(Image credit: Getty Images)

Timingen setter også Apples bredere AI-strategi i sammenheng, inkludert deres nylige samarbeid med Google om å bruke Gemini som grunnlag for neste generasjons Siri og andre AI-drevne funksjoner. Samlet sett tyder disse utviklingene på mindre en tilbaketrekning og mer en omkalibrering.

Autonome kjøretøy er et av de mest komplekse skjæringspunktene mellom maskinvare, programvare og AI, og Apples beslutning om å avvikle prosjektet ser ut til å være i samsvar med et fornyet fokus på områder der de kan levere produkter i stor skala innenfor deres eksisterende økosystem.

Samarbeidet med Google om grunnleggende AI-modeller gjenspeiler på samme måte en pragmatisk tilnærming, en der de kan akselerere og potensielt avlaste noen av sine AI-funksjoner, samtidig som de fokuserer på det ferdige produktet, brukeropplevelsen og setter brukerens personvern i sentrum internt.

(Image credit: Airbnb)

For Airbnb understreker ansettelsen hvor sentral AI har blitt for fremtiden. Al-Dahle bringer med seg erfaring fra å bygge store AI-systemer og skalere dem, noe som samsvarer med Airbnbs økende bruk av teknologien på tvers av plattformen.

I 2025 rullet Airbnb ut en omfattende redesign av iOS- og Android-appene sine, med vekt på renere navigasjon, forbedret oppdagelse og utvidede opplevelser utover bare utleie. Selskapet har også introdusert AI-drevne kundeserviceverktøy og personlige anbefalinger, samtidig som de fortsetter å eksperimentere med sosiale funksjoner.

Airbnbs administrerende direktør og medgründer Brian Chesky har vært stadig mer høylytt om AIs rolle i dagliglivet. I den samme medarbeiderkommunikasjonen la han vekt på en menneskeorientert tilnærming:

«I en verden som blir mer kunstig, ønsker folk det som er ekte: ekte forbindelse med ekte mennesker i den virkelige verden. Ingen selskaper er bedre posisjonert til å møte dette behovet enn Airbnb.»

(Image credit: Airbnb)

Chesky la til at Al-Dahle «deler vår tro på at teknologi skal tjene mennesker – ikke omvendt – og at dens høyeste formål er å bringe oss nærmere hverandre.»

Airbnb vil sannsynligvis ikke satse på autonome kjøretøy, men det fremgår tydelig av Cheskys uttalelse at de har til hensikt å forbli fokusert på kundeopplevelsen og å oppmuntre folk til å koble seg til i den virkelige verden.

Cheskys kunngjøring av ansettelsen av CTO gir også et sjeldent innblikk i Apples tidligere ambisjoner og de utviklende måtene store teknologiselskaper nærmer seg AI på. Selv om bekreftelsen kom på en unik måte, er den fortsatt ubekreftet av Apple.