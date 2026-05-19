Nei, Google avslutter ikke sin policy om gratis lagringsplass på 15 GB for Gmail

Google endrer lagringspolicyen sin for nye Gmail-kontoer

Nye kontoer i noen regioner får bare 5 GB gratis lagringsplass

Hvis du legger til et telefonnummer, låses det opp til de vanlige 15 GB

I mange år har Google tilbudt brukere 15 GB gratis skylagring når de registrerer seg for Gmail – lagringsplassen deles mellom Gmail, Google Foto og Google Drive – men nå testes en endring i retningslinjene.

Google har bekreftet overfor Android Authority at selskapet «tester» en ny tilnærming i «utvalgte regioner», der nye brukere i utgangspunktet bare får 5 GB lagringsplass. Den grensen vil deretter økes til hele 15 GB når brukeren kobler et telefonnummer til kontoen.

Dette gjelder bare nye kontoer, bare i visse deler av verden, og er fortsatt bare en test. Hvis du allerede har en Google-konto, vil ikke den eksisterende 15 GB gratis lagringsplassen for Gmail og Googles andre tjenester bli påvirket.

Ifølge Google vil endringen «hjelpe oss med å fortsette å tilby en lagringstjeneste av høy kvalitet til brukerne våre, samtidig som vi oppfordrer brukerne til å forbedre sikkerheten og muligheten for kontogjenoppretting».

Så det høres ut som Google ønsker å ha bedre muligheter til å bekrefte identiteter bak kontoer – samtidig som selskapet selvfølgelig også samler inn mer brukerdata.

Betal med din egen sikkerhet

Offisielt krever ikke Google et telefonnummer når man oppretter en ny konto, men alle som søker på nettet vil raskt finne eksempler der Google fortsatt krever et registrert nummer.

Det er ikke helt klart nøyaktig hvorfor, men kravet ser noen ganger ut til å bli utløst hvis Googles systemer mistenker spam eller uredelig aktivitet.

Den nye modellen betyr at telefonnumre fortsatt ikke vil være obligatoriske – men brukere som velger bort vil bare få en tredjedel av den gratis lagringsplassen.

Endringen ble først lagt merke til av PiunikaWeb basert på en Reddit-tråd fra en bruker som møtte begrensningen.

Reaksjonene i den tråden er omtrent så negative som du kan tenke deg.

Én bruker skriver at Google nå har kommet inn i «stadiet der de bestikker brukere for dataene deres», mens en annen sier at «du betaler for personvernet ditt» hvis du registrerer deg for Gmail uten et telefonnummer.

Alt dette skjer samtidig som teknologibransjen generelt strammer inn kravene sine til alders- og identitetsverifisering, med stadig flere apper og nettsteder som krever at brukerne bekrefter hvem de er – offisielt for å forbedre sikkerheten og begrense «vokseninnhold».