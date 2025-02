Photoshop får sin kraftigste gratis iPhone-app til nå – med en blanding av klassiske verktøy og Firefly AI

Adobe har lansert en kraftig ny Photoshop-app for iPhone

Gratisversjonen inkluderer avanserte verktøy, men et betalt abonnement låser opp flere funksjoner som Content-Aware Fill

En Android-versjon ventes å bli utgitt senere i år

Adobe er ikke akkurat en nykommer når det gjelder å lansere Photoshop-apper, men den nyeste lanseringen er den kraftigste til nå for iPhone – og det er det nærmeste vi har sett en mobilversjon av det fullverdige desktop-programmet.

Den nye Photoshop-appen for iPhone, som nå er tilgjengelig for nedlasting gratis (med betalte oppgraderinger), kombinerer avanserte verktøy som lag og maskering med AI-basert bildegenerering fra Firefly. En Android-versjon av appen skal etter planen slippes senere i år.

Mens Adobe Express fortsatt vil være selskapets hovedkonkurrent til Canva på telefoner, er det noen overlappinger med den nye Photoshop-appen. I stedet for å erstatte skrivebordsversjonen, er den designet for raskt å transformere bildene dine til for eksempel podcaster, personlige plakater eller andre ting som får prosjektene dine til å skille seg ut på sosiale medier.

På denne måten tar den nye Photoshop-appen over fra nylig utgåtte apper som Photoshop Fix og Photoshop Mix, samt nåværende Photoshop Express. Den går også et skritt lenger enn disse ved å tilby flere av de avanserte verktøyene som er tilgjengelige i desktopversjonen – helt gratis.

Gratisversjonen inkluderer: Lag og masker, Spot Healing Brush for raskt å fjerne objekter, Trykk Velg-verktøy for å redigere bestemte deler av et bilde, Adobe Firefly-funksjoner som Generative Fill og Generative Expand, og tilgang til gratis Adobe Stock-bilder hvis du ikke vil bruke dine egne bilder.

For de som vil ha enda flere funksjoner – som Adobe åpenbart håper på – tilbyr Photoshop Mobile and Web Plan mer avanserte verktøy og tilgang til den nettbaserte versjonen av appen. Abonnementet koster $8 per måned eller $70 per år. Internasjonale priser er ennå ikke bekreftet, men det tilsvarer cirka 90 kroner per måned eller 780 kroner i året.

Med prenumerationen Photoshop Mobile and Web Plan får du tillgång till fler avancerade verktyg, inklusive: Magic Wand för snabb markering, Object Select för att identifiera och isolera objekt och den klassiska Clone Stamp, som fanns redan i den första versionen av Photoshop. Dessutom låser prenumerationen upp fler Firefly-funktioner, såsom Generate Similar, som gör det enklare att skapa visuella effekter.

Om du redan prenumererar på Photoshop via Creative Cloud får du nu tillgång till den nya mobilappen, tillsammans med Photoshop på iPad och Photoshop på webben. Vi ser fram emot att testa den mer ingående snart.

Photoshops største satsing på telefoner – men er det for sent?

Photoshop feiret nylig 35-årsjubileum, men konkurransen er hardere enn noen gang, og den innflytelsesrike appen står ved et veiskille.

Adobe lanserte Photoshop for iPad tilbake i 2019, så det var virkelig på tide med en kraftigere versjon for mobil. Men hvor attraktiv appen vil være avhenger mye av hva du vil bruke den til.

I stedet for å prøve å stappe alt Photoshop inn i en mobilapp, har Adobe laget et kraftig, gratis alternativ til apper som Snapseed og Pixelmator. Selvfølgelig har selskapet også ekskludert nok funksjoner til å lokke brukere til abonnementet sitt – men årsplanen er relativt rimelig med tanke på verktøyene som tilbys.

Ved første øyekast ser det ut til at Adobe har klart å oversette Photoshops tradisjonelle kompleksitet til en mer intuitiv og berøringsvennlig opplevelse for telefoner.

Samtidig er det en risiko for at den nye Photoshop-appen havner mellom to stoler. For noen år siden argumenterte vi for at Googles AI-baserte redigeringsfunksjoner gjorde Photoshop irrelevant for de fleste brukere, og siden den gang har de beste bilderedigeringsappene gjort Adobes fragmenterte mobilstrategi enda mer tvilsom.

Konkurransen er også hard. Canva, som dominerer innen grafisk design, kjøpte nylig Affinity Photo, Designer og Publisher i et tydelig forsøk på å utfordre Adobe. Samtidig kjøpte Apple den populære bilderedigeringsappen Pixelmator, noe som gjorde AI-drevet fotoredigering til et enda hetere marked.

For oss brukere er dette gode nyheter – konkurranse har tvunget Adobe til å produsere den kraftigste mobilversjonen av Photoshop til dags dato. Adobe ønsker også å få flere til å bruke Firefly AI-bildegenereringen, som den markedsfører som «kommersielt sikker», fordi den er ment å være trent på lisensiert innhold.

Om det blir en suksess gjenstår å se, men vi ser frem til å utforske den nye Photoshop-appen mer og sammenligne hvordan den står seg opp mot de beste bilderedigeringsappene for telefoner.