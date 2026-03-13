Google Maps får to omfattende Gemini-drevne funksjoner som du kommer til å bruke hele tiden

Google Maps har nettopp fått to store oppgraderinger som nå rulles ut i USA.

«Ask Maps» er en samtaleassistent som svarer på svært spesifikke spørsmål.

Google kommer også med kjøreappens «største oppdatering på over et tiår».

Debatten omkring Google Maps og Waze fortsetter å gå sin gang, men Maps har nettopp fått to store oppgraderinger som kan bidra til å utvide ledelsen som verdens beste allsidige navigasjonsapp.

Den første, kalt «Ask Maps», er den Gemini-drevne samtaleopplevelsen for reisende som har føltes uunngåelig i noen år. Google omtaler også sin andre nye funksjon, kalt «Immersive Navigation», deres «største navigasjonsoppgradering på over et tiår».

For fotgjengere og andre reisende er den mest spennende nye funksjonen «Ask Maps». Denne nye fanen sitter veldig fremtredende under appens søkefelt og er som en Maps-spesifikk versjon av Gemini som kan svare på svært detaljerte reisespørsmål.

Noen eksempler på spørsmål Google ga i en demo inkluderte «Telefonen min holder på å dø – hvor kan jeg lade den uten å måtte vente i lang kø på kaffe?» og «Finnes det en offentlig tennisbane med belysning som jeg kan spille på i kveld?» Med andre ord er dette mer enn bare en oppfriskning av eksisterende Google Maps-faner og informasjon – det kan potensielt vise seg å være veldig nyttig hvis det fungerer like bra som det gjorde i demoene.

Som eksemplene ovenfor viser, vil «Spør Maps» svare på svært spesifikke spørsmål om lokale gratis telefonladere og blomsterbutikker på ruten din – noe som kan vise seg å være veldig nyttig hvis det fungerer så bra i virkelige situasjoner. (Image credit: Google)

Google sier at «Ask Maps» også kan lage fullstendige reiseplaner basert på informasjon fra over 300 millioner steder og 500 millioner bidragsytere. Du kan for eksempel si «Jeg skal til Grand Canyon, Horseshoe Bend og Coral Dunes – noen anbefalte stopp underveis?»

En detalj som kan vise seg å være kontroversiell for noen, er at «Ask Maps»-resultatene dine er personlige. De vil være basert på steder du har søkt etter eller også lagret i Google Maps.

Men Google var opptatt av å avverge eventuelle bekymringer om personvern, og Miriam Daniel, visepresident og daglig leder for Google Maps, uttalte i en orientering at «den ikke lenker til noen av de andre appene eller noen av dine andre data». «Ask Maps» rulles nå ut i USA og India på Android og iOS, og skrivebordsprogrammenes versjoner kommer snart. Google ville ikke kommentere en global utrulling.

En «fullstendig transformasjon» av Maps-navigasjon

(Image credit: Google)

Hvis du regelmessig bruker Google Maps for å komme deg rundt i byer med bil, kan den nye «Immersive Navigation»-modusen være mer noe for deg.

Som en krysning mellom «Immersive View» og tradisjonell Google Maps-navigasjon, bringer den visuelle siden av oppdateringen en ny 3D-visning som legger til gjennomsiktige bygninger og overganger for å gi deg mer kontekst, i tillegg til fotgjengeroverganger, trafikklys og mer. Google sier at denne visningen ble forhåndstrent ved hjelp av Gemini og reell informasjon fra Street View og flyfoto.

«Immersive navigation» ser spesielt nyttig ut for bykjøring, men det er også funksjonelle endringer. Google sier at «smarte zoomer» vil hjelpe deg med å planlegge vanskelige kryss, mens stemmenavigasjon tilsynelatende vil være mer naturlig.

Google Maps vil også gi deg mer informasjon om avveiningene mellom alternative ruter, og du vil også få muligheten til å forhåndsvise destinasjonen din med Street View-bilder. Det er et annet samarbeid på tvers av Google som føles som om det kunne ha skjedd for mange år siden.

Den dårlige nyheten for alle som bor utenfor USA er at «Immersive Navigation» først rulles ut i USA. Det vil heller ikke komme til alle i utgangspunktet, ettersom Google lover at det «vil utvides i løpet av de kommende månedene til kvalifiserte iOS- og Android-enheter», CarPlay, Android Auto og biler med innebygd Google.

Imponerende oppgraderinger, men ikke for alle

(Image credit: Google)

Begge disse Google Maps-oppgraderingene ser veldig nyttige ut på papiret – og konkurrenter som Apple Maps kan slite med å konkurrere med kombinasjonen av ny AI-smart og den mengden informasjon som er tilgjengelig i apper som «Ask Maps».

Det er imidlertid fortsatt bekymringer som kan føre til at noen holder seg til alternative apper. For det første vet vi ennå ikke hvor godt «Ask Maps» fungerer i den virkelige verden. Men noen vil også reise spørsmål om tillit og personvern.

Da Google ble spurt om resultatene i «Ask Maps» en dag kunne inkludere annonser eller betalte plasseringer, utelukket de ikke det. «Jeg kan ikke egentlig spekulere i hvor vi skal på lang sikt, men foreløpig fokuserer vi egentlig bare på å gi den best mulige opplevelsen i «Ask Maps», så inntektsgenerering og betaling påvirker ikke hvor ting vises i den opplevelsen», sa Andrew Duchi (produktdirektør, Google Maps).

Personaliseringsaspektet ved «Ask Maps» kan også avskrekke noen brukere. Google sa at de ikke bruker informasjon fra andre apper som Gmail for å forbedre resultatene sine. «Det fokuserer hovedsakelig på søk du kanskje har gjort tidligere i Maps eller i søk som er spesifikke for steder du kanskje er interessert i. Det fokuserer på ting du har lagret i Maps eller som en liste», sa Miriam Daniel (visepresident og daglig leder for Google Maps).

Det vil være en rettferdig avveining for mange, men andre kan fortsatt foretrekke den mer tradisjonelle tilnærmingen til Apple Maps – og mange sjåfører foretrekker fortsatt Google-eide Waze fremfor Google Maps. Når vi snakker om det, la Google til at de nye rutefinningsfunksjonene bruker en kombinasjon av Maps og Waze-fellesskapsdata.

«Bak kulissene, akkurat som Gemini driver mange av våre funksjoner, har Waze og Google Maps et delt sjåførfellesskap for å bringe sanntidsinformasjon til kartet. Så de to samarbeider når det gjelder dataene vi leverer», la Rosa Wu (produktdirektør, Google Maps) til.