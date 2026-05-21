Google Search får sin største oppgradering på flere tiår – her er de 5 beste nye funksjonene

Google Search har eksistert i flere tiår, men selv med oppdateringer underveis, kan ingenting sammenlignes med omfanget av det som nå ble avduket på Google I/O 2026, og det er takket være AI. Google avduket sin oppdaterte søkeboks, som både er en redesign og en AI-fusjon takket være Gemini, sammen med andre forbedringer under hovedinnlegget på Google I/O 2026.

Google Søk har hatt en AI-modus en stund nå, men Google legger til nye agenter, utvider personlig intelligens til flere land, det kommer en smart handlekurv, og det blir enklere å bestille aktiviteter basert på dine helt spesifikke kriterier, alt i Search.

For det første endrer Google imidlertid den ikoniske søkefeltet for første gang på 25 år – både av utseende og i hva som kan gjøres i søkefeltet. I stedet for å fokusere på grunnleggende spørsmål, fremhever og oppmuntrer den nye søkefeltet til en samtale med Gemini ved å gjøre det enklere å stille oppfølgingsspørsmål eller utløse en av de nye funksjonene som er nevnt nedenfor.

Latest Videos From

Under panseret driver Gemini 3.5 Flash det nye utseendet og alle funksjonene. Den nye søkefeltet har begynt å rulles ut til brukere allerede, så hvis du ikke ser det ennå, ikke fortvil.

Her er en oppsummering av hva du kan forvente å se i i Google-søket.

Informasjonsagenter kommer til Search

(Image credit: Google)

Google planlegger å legge til forskjellige AI-agenter – som er et fancy begrep for det som i praksis er programvare som bare utfører en bestemt oppgave – til Søk over tid. Den første typen agent som kommer til Søk er en informasjonsagent.

Tenk på en informasjonsagent som et konstant kjørende søk som overvåker resultater på dine vegne og sender deg et varsel når kriteriene dine er oppfylt.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Google sier at den nye agenten vil kunne gjøre ting som å hjelpe deg med å finne en leilighet. Agenten kan skanne leilighetsannonser basert på listen din over krav, og deretter varsle deg i det øyeblikket en leilighet oppfyller kriteriene dine.

Et annet eksempel fra Google er å ha en agent som overvåker eventuelle kunngjøringer fra dine favorittutøvere angående et joggeskosamarbeid, med et varsel som kommer i det øyeblikket kunngjøringen gjøres. Du oppretter agenten, setter den i gang og venter på at resultatene skal komme inn.

Informasjonsagenter vil være tilgjengelige for Google AI Pro- og Ultra-abonnenter fra og med senere i sommer, men vi har ikke en spesifikk lanseringsdato ennå.

Bestill ditt neste eventyr direkte i søk

Snart vil du kunne bestille din neste kveld ute eller aktivitet direkte i Google Search. Google gir et eksempel på å finne et karaokerom for deg og vennene dine som serverer mat sent.

Etter at søket er fullført, får du en lenke for å bestille direkte, eller for utvalgte kategorier som reparasjon av hjemmet, skjønnhet og kjæledyrpleie, vil Google tilby å ringe bedriften for deg.

Handel blir mye enklere med Universal Cart

I tillegg til å hjelpe deg med å bestille en reservasjon eller annen aktivitet, ruller Google også ut en ny Universal Cart som vil være tilgjengelig på tvers av flere Google-produkter. Det betyr at hvis du undersøker et produkt på YouTube eller via Søk, kan du legge det til i Universal Cart, og du vil se det i samme handlekurv.

Når et produkt er lagt til i handlekurven, vil Google begynne å lete etter de beste tilbudene og sende varsler når varen er tilbake på lager. Ved å bruke Universal Cart kan du legge til produkter fra forskjellige forhandlere og betale på ett sted, eller du kan gå direkte til forhandlerens nettsted for å fullføre kjøpet.

Videre vil Universal Cart bruke AI til å analysere produktene i handlekurven din for å sikre kompatibilitet. Google brukte eksemplet med å legge til PC-komponenter i handlekurven din fra forskjellige forhandlere. Handlekurven din vil analysere delene og gi forslag hvis du har et hovedkort som ikke er kompatibelt med prosessoren.

Universal Cart lanseres først på Søk og i Gemini-appen i sommer, med støtte for YouTube og Gmail som følger.

Gemini kan lage miniapper, simuleringer med mer direkte i Search

(Image credit: Google)

Med tanke på Googles påstand om at Gemini 3.5 Flash er bedre enn 3.1 Pro på nesten alle oppgaver, inkludert koding, er det fornuftig at Google legger til agentisk koding i Søk, og utnytter 3.5 Flashs nye muligheter.

Ved hjelp av den nye agentisk kodingsfunksjonen vil du kunne bygge mini-apper direkte i Search. For eksempel viste Google frem en tilpasset treningsmåler som bruker informasjon fra Google-kontoen din, for eksempel treningsmedlemskap, nylige handlelister og posisjonen din, for å finne lokale treningstimer.

I denne mini-appen ser du en daglig timeplan med måltidsplanen din (komplett med handleliste), møter, arrangementer og planlagte treningsøkter. I utgangspunktet fjernet Google bare vår favorittunnskyldning for ikke å trene: Jeg er for opptatt og har ikke tid.

Du kan deretter besøke denne selvlagde appen på nytt og merke av treningsøkter, holde oversikt over vitamininntaket ditt og hva annet du vil spore i en treningsapp – det er selvfølgelig din app, gjør den til det du vil.

En annen endring du vil begynne å se når agentisk koding rulles ut, er simuleringer, diagrammer og grafer som en del av søkeresultatene dine. For eksempel kan et søk som gjelder sorte hull og romtid utløse at kodeagenten lager en modell for å gi en visualisering.

Agentisk koding i Search vil lanseres «i løpet av de kommende månedene» for Google AI Pro- og Ultra-abonnenter.

Utvidet personlig intelligens i Search

I januar lanserte Google Personal Intelligence i Search i USA for Gemini AI Pro- og Ultra-abonnenter. I mars gjorde Google det tilgjengelig for alle brukere, men det var fortsatt begrenset til USA.

Fra og med i dag vil funksjonen være tilgjengelig for alle i nesten 200 land og på 98 språk.

Med Personal Intelligence kan du koble andre Google-tjenester som Bilder, Gmail og Kalender til Search, og AI-modus vil vise personlig informasjon – når det er aktuelt – i søkeresultatene.