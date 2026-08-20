reMarkable Paper Pro kan köra Android 13 – det är inte snyggt, men det fungerar och är en otrolig uppgradering

reMarkable Paper Pro levereras inte med Android, men en YouTuber har löst det

Portningen är inte perfekt, men åtgärdar flera av läsplattans brister

YouTubern vill släppa en mer lättinstallerad version av Android 13-portningen

Vi älskade reMarkable Paper Pro när vi recenserade den första gången 2024. Den här eleganta skrivplattan kombinerar en stor E Ink-färgskärm med snabb respons när du skriver och ett avskalat operativsystem utan distraktioner. Resultatet är en riktigt bra helhet, även om vi tyckte att den ofta saknade fler funktioner än den erbjöd.

Det är en av nackdelarna med reMarkables egenutvecklade Linux-baserade operativsystem. Det håller distraktionerna till ett minimum så att du kan fokusera på att skriva, men innebär samtidigt att många viktiga appar helt enkelt inte finns tillgängliga för plattan. Lösningen, som YouTubern Chalid Raqami upptäckte, är helt enkelt att installera Android själv.

Android on the reMarkable Paper Pro … Surprisingly Good - YouTube Watch On

Att köra Android 13 på reMarkable Paper Pro innebär flera stora fördelar. Du kan använda Bluetooth-tangentbord från tredje part istället för det dyra officiella tangentbordsfodralet, köra appar som Kindle och Microsoft OneNote – inklusive stöd för pennan – och kanske bäst av allt växla mellan Android 13 och det ursprungliga operativsystemet med en knapptryckning.

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Att få Android att fungera på plattan var dock inte helt enkelt till en början.

Det största problemet är plattans blygsamma 2 GB RAM och relativt svaga fyrkärniga processor. Raqami säger att han lade mycket tid på att optimera sin version för att den inte skulle kännas frustrerande långsam och lyckades till slut få den till en nivå där plattan bekvämt kan köra en Android-app åt gången.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Långt ifrån perfekt, men fantastiskt ändå

Som du kan se i videon, och som Raqami själv medger, är användarupplevelsen långt ifrån optimerad. Det finns fortfarande en del fördröjningar och små buggar, som att färger dyker upp och försvinner när man scrollar genom Kindle-biblioteket. Det är definitivt inte lika stabilt som man skulle förvänta sig av en officiell Android-version, men det är priset man får betala när man försöker få ett system att köra ett operativsystem som det aldrig var avsett för.

I gengäld får du en betydligt mer kapabel platta när det gäller vilka appar den kan köra, vilket kanske får dig att önska att du själv kunde installera Android 13 på din Paper Pro.

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Om du är villig att återskapa Raqamis arbete kan du faktiskt sätta igång redan nu. För alla andra säger han att han arbetar på att släppa sin egen version av portningen i form av ett enklare installationspaket. Av flera olika anledningar kommer det dock att dröja ett tag innan paketet är tillräckligt finslipat för en bredare lansering.

Under tiden säger han att vissa tidiga testare eventuellt kommer att kunna hjälpa honom att finslipa Android-portningen genom att testa den före lanseringen. Även här får vi dock vänta och se om och när den möjligheten dyker upp.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / Future)

Alternativt kan du välja Onyx Boox Go 7. Den har ingen fullfärgsskärm, men är en imponerande Android-baserad läsplatta som vi verkligen gillade när vi recenserade den tidigare i år. Bäst av allt är att den levereras med fullt Android-stöd redan från början, så inget hemmabygge krävs.