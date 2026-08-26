PocketBook Q är en läsplatta i mobilstorlek som utmanar Boox Palma 2 Pro, men den kör inte Android

PocketBook Q är en ny läsplatta med en skärm på 5,84 tum

Den är tunnare och lättare än de flesta konkurrenter i mobilstorlek

Den kör däremot inte Android, vilket begränsar vilka appar du kan använda

Det verkar finnas ett växande intresse för små läsplattor. Efter Boox Palma-serien, Viwoods AiPaper Reader och de ännu mindre Xteink-enheterna kommer nu PocketBook Q i ett format ungefär som en mobiltelefon.

Den nya läsplattan har en 5,84-tums E Ink Carta 1300-pekskärm med en upplösning på 788 x 1 576 pixlar. Den har även frontbelysning där både ljusstyrka och färgtemperatur kan justeras, 1 GB RAM, 32 GB lagring och ett batteri på 1 550 mAh som enligt tillverkaren ska räcka till mer än en månads läsning på en enda laddning.

Den mäter 154 x 75,8 x 6,5 mm och väger 130 gram, vilket gör den både mindre och lättare än Boox Palma 2 Pro och Viwoods AiPaper Reader. Skärmen är dock också mindre, eftersom båda dessa modeller har skärmar på 6,13 tum.

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PocketBook Q placerar sig alltså någonstans mellan dessa enheter och modeller som Xteink X4 Pro, som har en betydligt mindre skärm på 4,3 tum.

Appar finns, men den kör inte Android

(Image credit: PocketBook)

PocketBook Q har även fysiska knappar på sidan som kan användas för att bläddra mellan sidor och fungerar med Libby för att låna digitala biblioteksböcker. Den har dessutom stöd för ett stort antal filformat för både e-böcker och ljudfiler.

Den är IPX4-klassad för att tåla stänk och fukt och har dessutom en text-till-tal-funktion.

Ett antal appar finns förinstallerade, däribland en bokbutik, webbläsare och ordbok. Men PocketBook Q kör inte Android. I stället används PocketBook OS, ett Linux-baserat operativsystem, vilket innebär att du inte får tillgång till det stora apputbud som finns på Android.

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Det hjälper visserligen till att hålla enheten fokuserad på just läsning och minimera distraktioner, men innebär också att du inte kan installera exempelvis Kindle- eller Kobo-apparna. Det är en viktig skillnad jämfört med modeller från Boox och Viwoods, medan upplägget ligger mer i linje med Xteink.

Om PocketBook Q låter intressant väntas den lanseras i Europa under fjärde kvartalet 2026, med ett rekommenderat pris på 199 euro (cirka 2 200 kronor). Något exakt svenskt lanseringsdatum eller pris har dock ännu inte bekräftats.

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