Det här nya interaktiva verktyget till reMarkable Paper Pro förvandlar enheten till Tom Riddles dagbok från Harry Potter

AI-verktyget återskapar Tom Riddles dagbok från Harry Potter

Det använder en bildbaserad LLM-modell som läser dina handskrivna meddelanden som PNG-bilder

Gränssnittet är medvetet enkelt, men installationen är desto mer komplicerad

Harry Potter-fans, se hit – någon har lyckats utveckla en funktion som låter dig prata med självaste Lord Voldemort via en av de bästa e-boksläsarna på marknaden. Nästan i alla fall.

Den kanadensiske utvecklaren Maxime Rivest använde Claude Fable 5 för att återskapa Tom Riddles berömda dagbok från Harry Potter och Hemligheternas kammare som en interaktiv AI-modifikation för reMarkable Paper Pro och resultatet är minst sagt imponerande.

Precis som dagboken fungerar i boken och filmatiseringen från 2002 låter "Riddle" dig skriva ett meddelande på din e-boksläsare med hjälp av pennan. Efter en kort stund tonas texten bort från skärmen, och strax därefter skrivs ett svar fram i en animerad kursiv handstil som påminner om Tom Riddles egen. Effekten ger känslan av att någon svarar dig från en annan värld.

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Visst ser det smart ut? Allt detta är förstås möjligt tack vare AI.

I love it when technology feels like magic. pic.twitter.com/7wbjyhyL8DJuly 4, 2026

Rivest, som använde reMarkable Paper Pros lokala mjukvaruutvecklingspaket (SDK) för att skapa verktyget, säger att målet var att utveckla en interaktiv AI-upplevelse som känns som att skriva i ett vanligt anteckningsblock. Här finns inga pekskärmsknappar, tangentbord eller animerade chattbubblor – i stället är allt avskalat och enkelt.

Funktionen bygger på en bildkompatibel LLM-modell. När du skriver en anteckning eller en fråga för hand sparas den som en PNG-bild, som sedan skickas vidare till AI-modellen. Därefter genereras ett svar som skickas tillbaka till E Ink-skärmen. Enligt projektets GitHub-sida fungerar "Riddle" med API från OpenAI, OpenRouter och Groq samt med lokala servrar som stöder bildinmatning.

Det är däremot inte helt enkelt att installera verktyget. Till att börja med fungerar det endast på reMarkable Paper Pro i utvecklarläge och kräver dessutom att en särskild launcher är installerad. På projektets GitHub-sida finns även följande varning:

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"Det här modifierar din enhet. Programmet körs med root-behörighet, stoppar tillverkarens användargränssnitt (i takeover-läge) och styr E Ink-motorn direkt. Det har endast testats på en reMarkable Paper Pro (ferrari, aarch64, OS 3.26–3.27). Det kanske inte fungerar på andra modeller eller operativsystemsversioner, och du använder det helt på egen risk. Projektet har ingen koppling till reMarkable AS. Se till att SSH-åtkomst fortfarande fungerar innan du installerar något – det är din säkerhetslina."

Sedan Rivest publicerade sin videodemonstration har den fått en rad reaktioner som pendlar mellan fascination och obehag. En användare på Reddit menar att reMarkable borde överväga att göra detta till en av huvudfunktionerna i nästa generations e-boksläsare.

Rivest har själv varit aktiv i kommentarsfälten och förklarat att detta bara är "det första kapitlet" i projektet. Förutom verktyget "Riddle" har han även visat upp en interaktiv version av Marodörkartan – ännu en ikonisk artefakt från Harry Potter-världen.