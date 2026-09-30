En ny Amazon Kindle har precis läckt – men det är inte den pyttelilla modellen vi verkligen ville se

Nästa generation av Amazons enklaste Kindle-modell verkar ha läckt

Den ser ut att få några mindre designförändringar jämfört med föregångaren

Tyvärr finns det inga tecken på en ny, mindre modell

Det verkar som att Amazon förbereder lanseringen av en ny Kindle, eftersom bilder på en ny modell (som du kan se i den här artikeln) har läckt ut via WinFuture. Det handlar om Amazon Kindle 12th Gen, alltså företagets enklaste modell, snarare än en Kindle Paperwhite eller Kindle Colorsoft.

Av bilderna att döma kommer den nya enheten att få mer rundade hörn än Amazon Kindle (2024), samtidigt som strömknappen flyttas från undersidan till ovansidan. Sajten uppger också att vi kan förvänta oss att den nya Kindle-modellen släpps i svart, grönt, ljusblått och lila. Intressant nog kan det dessutom komma två versioner – en med en något nedsänkt skärm och en där skärmen ligger i nivå med ramen.

Utöver detta uppges Amazon planera en ny Kindle för barn. Här väntas dock inga större förändringar, eftersom den nya modellen i princip verkar vara identisk med den nuvarande, bortsett från att den levereras med ett annat fodral.

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En läckt bild på en blå Amazon Kindle 2026. (Image credit: WinFuture)

En mindre modell skulle kunna bli en stor succé

Det återstår att se om den nya tolfte generationens Kindle kommer att bjuda på några större uppgraderingar av specifikationerna, men oavsett vilket är det inte den enhet vi hoppats på att få se. På senare tid har många i TR-teamet nämligen blivit väldigt förtjusta i kompakta läsplattor som ViWoods AiPaper Reader och den ännu mindre Xteink X4 Pro. Som det ser ut nu, erbjuder Amazon tyvärr ingenting i de här storlekarna.

Det är alltså precis vad vi verkligen skulle vilja se, särskilt något riktigt litet i stil med Xteinks enheter. Ett av de största problemen med dessa är nämligen att det kan vara krångligt att föra över böcker till dem, vilket förmodligen inte skulle vara något problem med en Kindle i miniformat.

Det verkar dessutom finnas fler som hoppas på en mindre modell. I en Reddit-tråd om den nya Kindle-läckan finns kommentarer som ”Jag hade faktiskt hoppats på att de skulle presentera en Kindle Mini” och ”Jag trodde att jag ville ha en större modell … tills jag skaffade en mindre och i princip aldrig rörde min Paperwhite igen”.

Även om de här pyttesmå läsplattorna kan verka vara rena nischprodukter säljer de förmodligen ganska bra, med tanke på att allt fler tillverkare, däribland Onyx Boox och Honor, också har börjat ge sig in i segmentet.

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Förhoppningsvis får vi så småningom se en riktigt liten Kindle, men tills vidare verkar vi få nöja oss med de vanliga storlekarna.

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