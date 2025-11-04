Canon har teasat sin nästa spegellösa kamera som lanseras om två dagar

Canon har bekräftat att nästa kamera lanseras den 6 november

Linsen avslöjar att det rör sig om en fullformatsmodell

Rykten pekar mot att det handlar om EOS R6 III

Canon har precis teasat sin nästa kamera på Facebook och andra sociala medier, och bekräftar att lanseringen sker den 6 november klockan 07:00 svensk tid.

I teasern ser vi kameran monterad på ett stativ i skymningsljus med ett bergslandskap i bakgrunden – och även om den till största delen är i silhuett, finns det tillräckligt många detaljer för att dra vissa slutsatser.

För det första är linsen som sitter på kameran en Canon RF 24–105mm F4L IS USM, vilket bekräftar att det rör sig om en fullformatskamera.

Dessutom har kamerans silhuett samma profil som EOS R6 II och EOS R5 II. Eftersom EOS R5 II lanserades rätt så nyligen – och tilldelades vårt pris för Årets kamera 2024 – talar mycket för att det handlar om en efterföljare till R6 II, troligen kallad Canon EOS R6 III, eller möjligen en helt ny modell.

Vårt kamerateam har följt Canon-ryktena noga och mycket pekar på att EOS R6 III faktiskt kan vara nästa kamera som presenteras – och i så fall kan det bli årets största lansering för marknadsledaren.

Vad ryktena säger

EOS R6 II är nästan tre år gammal, så en uppgradering är på tiden. (Image credit: Future)

Vi vet ännu inte säkert vilken modell Canon planerar att lansera, men om det rör sig om EOS R6 III, finns redan flera uppgifter om vad vi kan vänta oss.

Enligt de senaste ryktena ska EOS R6 III konkurrera med Nikon Z6 III och den åldrande Sony A7 IV (som ryktas få en uppföljare i form av A7 V). Den sägs dessutom använda samma 34,2 MP-sensor (med 32 MP stillbilder) som den nya EOS C50.

Ett hopp från 24 till 32 megapixlar vore ett rejält lyft, särskilt om EOS R6 III dessutom kan spela in open gate 7K-video som EOS C50 – något Canon Rumors påstår. Sensorn förväntas också vara stabiliserad, till skillnad från den biografinriktade EOS C50.

Efter tre års utveckling väntas vi även få bättre prestanda, särskilt inom autofokus och seriebildtagning. Ryktena nämner Dual Pixel CMOS AF II med förbättrad motivigenkänning och 40 bilder per sekund med elektronisk slutare – inklusive förinspelning.

Sammantaget kan dessa uppgraderingar göra EOS R6 III till en av de mest populära fullformatskamerorna på marknaden, och vi räknar med att den kommer att ge många rivaler tuff konkurrens i våra bästa kamera-guider framöver.

Det förväntade priset ligger runt 2 899 euro (cirka 31 000 kronor direkt omvandlat).

Med teasern och ryktena i åtanke, tyder allt på att Canon planerar att avsluta året med ett rejält avtryck.