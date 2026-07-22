Branschens populäraste filmkamera får en rejäl uppgradering – och Sony FX5:s Open Gate-video är inte ens det bästa med uppföljaren till FX3

Sony FX5 är uppföljaren till den kompakta filmkameran FX3

En lång rad uppgraderingar omfattar bland annat en ny sensor, processor, batteri och Open Gate-inspelning

Pris runt 61 990 kronor och kameran släpps i augusti

Branschens mest populära kompakta filmkamera, Sony FX3 från 2021, har precis fått en rejäl uppföljare. Efter att själva ha använt FX3 i flera produktioner kan vi redan nu säga att efterträdaren, Sony FX5, har alla förutsättningar att bli en stor succé.

Förra året bad vi en professionell filmskapare, som vi arbetat med under många inspelningar, att lista de fem förbättringar han helst ville se i en uppföljare till FX3. Kameran vi då kallade FX3 Mark II vet vi nu heter FX5, och nästan samtliga önskemål har blivit verklighet – dessutom har Sony lagt till flera andra förbättringar.

Sony har äntligen lagt till Open Gate-inspelning, vilket innebär att användarna kan utnyttja hela den nya staplade fullformatssensorn på 16,6 MP i dess ursprungliga 3:2-format, istället för att vara begränsade till 16:9 eller smalare format som tidigare.

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Den nya sensorn innebär också ett välkommet lyft i upplösning från FX3:s 12 MP, samtidigt som Open Gate höjer videoupplösningen från 4K till 5K. Bildhastigheterna har också förbättrats, med upp till 120 bilder per sekund i 5K och 240 bilder per sekund i 4K, vilket gör kameran mycket väl lämpad för slow motion.

Nu finns dessutom intern 16-bitars RAW-inspelning, vilket innebär att någon extern inspelningsmonitor inte längre behövs för detta högkvalitativa format. Sony har också lagt till Triple Base ISO samt bildstabilisering i kamerahuset på samma nivå som Sony A7R VI.

Faktum är att i princip varje större funktion har uppgraderats jämfört med FX3. Kameran använder samma dubbla Bionz XR2-processorer och AI-chip som nya Sony A7R VI, vilket ger förbättrad motivföljande autofokus och, enligt Sony, ännu bättre prestanda i svagt ljus.

Originalet FX3. (Image credit: Sony)

FX5 har i stort sett samma formfaktor som FX3 och väger 750 gram, vilket bara är 35 gram mer än föregångaren. Kamerahuset har fortfarande flera monteringspunkter och programmerbara knappar, men nu finns också ett kraftigare handgrepp som rymmer Sonys nya batteri NP-SA100, vilket introducerades tillsammans med A7R VI. Det ger omkring 30 procent längre batteritid, motsvarande cirka 170 minuters 5K-inspelning.

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FX5 ärver också samma videofokuserade användargränssnitt som Sonys professionella filmkameror Venice, Burano och FX6. Kameran har dessutom fått flera designförbättringar, bland annat ett multifunktionshjul som på Venice, en joystick för navigering samt en tally-lampa.

Sony har även lagt till professionella övervakningsverktyg som False Color, Waveform, Vectorscope och Focus Map – något som är en premiär för en Sony-kamera i den här prisklassen. Sedan tidigare finns även histogram, zebramönster och focus peaking.

(Image credit: Sony)

Låter fantastiskt – så vad är haken?

Det är dock inte enbart goda nyheter.

FX5 har fortfarande dubbla kortplatser som stöder SD-kort och Sonys egna CFexpress Type A-kort, istället för de betydligt vanligare och snabbare CFexpress Type B-korten. Om du inte redan äger Type A-kort bör du vara beredd på en rejäl extra kostnad, eftersom de fortfarande är mycket dyra.

På tal om pris börjar Sony FX5 på cirka 60 000 kronor för endast kamerahuset. Paketet med det nya topphandtaget kostar omkring 64 000 kronor, medan handtaget även säljs separat för cirka 9 600 kronor.

Vi misstänker att de flesta som investerar i FX5 kommer att välja paketet med handtaget, eftersom det ger stöd för 32-bitars float-ljudinspelning.

Sony har också presenterat en ny vinklingsbar OLED-sökare med 7,07 miljoner bildpunkter, som ser mycket lovande ut. Den kostar dock omkring 8 000 kronor och kan inte användas samtidigt som topphandtaget, trots att båda har egna anslutningar.

Kameran och tillbehören börjar säljas i augusti. Köpare kan dessutom välja att permanent stänga av den inbyggda bildstabiliseringen redan vid beställning.

Alla funktioner kommer däremot inte att finnas tillgängliga direkt vid lanseringen. Sony har meddelat att 4K i 240 fps, 5K i 120 fps, ett vertikalt användargränssnitt, skärmdumpsfunktionen och Open Gate-inspelning med XAVC-kodeken först blir tillgängliga via en kommande V2-firmwareuppdatering. När den släpps har Sony ännu inte avslöjat.

Trots det tror vi att Sony FX5 kommer att bli ett självklart val för många mindre filmproduktioner. Den levererar i princip alla de förbättringar som FX3-användare har efterfrågat – och några till – och vi ser verkligen fram emot att testa den ordentligt.

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