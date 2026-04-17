DJI lanserar kompaktkameran Osmo Pocket 4 med större sensor och blixtsnabb videoinspelning

DJI har lanserat den kompakta kameran DJI Osmo Pocket 4

DJI har presenterat Osmo Pocket 4, som är nästa generation i deras kompakta kameraserie och efterföljaren till Osmo Pocket 3. Modellen kombinerar en uppdaterad design med förbättrad bildsensor och nya funktioner för både videoinspelning och snabb delning.

Skapad för inspelning i alla ljusförhållanden

Osmo Pocket 4 är utrustad med en 1-tum CMOS-sensor, bländare på f/2.0 och ett dynamiskt omfång på upp till 14 steg. Kombinationen ska ge bättre återgivning av både ljusa och mörka områden samt mer nyanserade färger. Kameran riktar sig mot användning i skiftande ljusförhållanden där både detaljer och kontrast bevaras.

Kameran har 1x och 2x lossless zoom samt möjlighet att växla till 4x zoom. Den kan spela in video i upp till 4K med 240 bilder per sekund, vilket gör det möjligt att spela in slowmotion med hög detaljnivå.

Den inbyggda treaxliga stabiliseringen ska minska skakningar under inspelning. ActiveTrack 7.0 används för att automatiskt följa motiv i bilden.

Specifikationer:

1-tum CMOS-sensor

f/2.0 bländare

14 steg dynamiskt omfång

4K-video upp till 240 fps

1x, 2x lossless och upp till 4x zoom

Treaxlig stabilisering

ActiveTrack 7.0

Över 100 GB intern lagring

Dataöverföring upp till 800 MB/s

Upp till 240 minuters inspelningstid

Osmo Pocket 4 Fill Light (Image credit: DJI)

Massor av kreativa funktioner och snabb laddning

Precis som föregångaren har Osmo Pocket 4 den numera ikoniska roterbara skärmen, en dedikerad zoomknapp, en programmerbar preset-knapp och en 5D-joystick.

Kameran har 107 GB intern lagring och stöder microSD-kort upp till 1 TB samt dataöverföring med hastigheter upp till 800 MB/s. Det ska göra det snabbare att överföra och dela inspelningar.

Flera funktioner är integrerade i kameran, bland annat Slow Shutter Video, Film Tone och In-Camera Beautify. Dessutom lanseras nu en extern lampa – Osmo Pocket Fill Light – som kan monteras på kameran och användas som fill light i situationer med begränsat ljus.

Batteriet kan laddas från 0 till 80 procent på cirka 18 minuter och från 0 till 100 procent på 32 minuter. Den totala inspelningstiden är upp till 240 minuter.

Ljud spelas in via den inbyggda mikrofonen och kameran stöder även DJIs serie av trådlösa mikrofoner, vilket gör det möjligt att få riktigt bra ljud i sina inspelningar.

Pris och tillgänglighet

Osmo Pocket 4 kan förbeställas från den 16 april med förväntad leverans från den 22 april hos svenska återförsäljare.

Rekommenderade priser:

Osmo Pocket 4 Standard Combo: 5 699 kronor

Osmo Pocket 4 Creator Combo: 6 999 kronor