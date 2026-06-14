DJI anklagar Insta360 för att "skamlöst" kopiera Pocket 3 – kräver förbud mot Luna-kamerorna

Insta360 lanserade vloggkameran Luna Ultra 8K den 10 juni

DJI lämnade in en stämningsansökan samma dag och hävdade att Luna kopierar DJI Pocket 3, varpå Insta360 svarade med motstämningar två dagar senare

På grund av det pågående DJI-förbudet i USA kan Insta360 få ett närmast oemotsagt fotfäste på den amerikanska marknaden

Knappt hade Insta360 presenterat sina första vloggkameror, Luna Ultra och den kommande Luna Pro – modeller som ser ut att kunna få ett unikt övertag på den amerikanska marknaden till följd av DJI-förbudet – innan DJI lämnade in en stämningsansökan och hävdade att de "skamlöst kopierar" Pocket 3.

Under flera år har DJI i princip dominerat marknaden för kompakta vloggkameror med sin populära Osmo Pocket-serie. Men nu står företaget inför två mycket verkliga utmaningar: begränsad tillgång till den amerikanska marknaden och sin första riktigt seriösa konkurrent.

DJI senaste och bästa vloggkamera, Pocket 4, lanserades i april tidigare i år, men den vässade efterföljaren till Pocket 3 har fortfarande inte nått den amerikanska marknaden. Anledningen är att DJI finns med på FCC så kallade "Covered List", vilket i dagsläget påverkar alla DJI-produkter med kameror – inte bara företagets drönare. Det gör att Pocket 4 sannolikt inte kommer att dyka upp i amerikanska butikshyllor inom den närmaste tiden. Det här förbudet gäller dock bara den amerikanska marknaden, så svenska kunder har ingenting att oroa sig för!

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Samtidigt har Insta360 Luna-kameror gjort ett starkt första intryck. Trots att det handlar om företagets första generation vloggkameror känns Luna Ultra genomarbetad och erbjuder en smart modulär design som DJI Pocket-kameror saknar – läs gärna mina första intryck av Luna Ultra, som jag har testat under en längre tid.

Nu går DJI direkt till attack genom sin stämningsansökan och kräver att Luna-kamerorna förbjuds. Jag har testat båda kamerorna och användarupplevelsen är mycket likartad. Den avgörande frågan är dock om Luna-kamerorna faktiskt bryter mot de design- och funktionspatent som DJI hänvisar till i sin stämningsansökan.

Insta360 har nu svarat genom att lämna in två motstämningar mot DJI, kopplade till "patent som täcker teknik som används i gimbal- och 360-kameror". I ett uttalande till TechRadar försvarade Insta360 dessutom sina Luna-kameror och sade att: "Luna Ultra är resultatet av flera års oberoende forskning och utveckling, inte en reaktion på någon konkurrents produkt."

Här är DJI-kameran i fråga, Osmo Pocket 3. (Image credit: Tim Coleman)

Rivaliteten mellan DJI och Insta360 har trappats upp ytterligare

Jag pratade med Insta360 medgrundare Max Richter under ett förlanseringsevent för Luna, och han berättade att företaget "inte kommer att konkurrera med pris", utan istället med premiumkänsla och exklusiva funktioner. Han syftade då särskilt på Lunas innovativa avtagbara fjärrkontroll, som har en OLED-skärm på 2 tum, kamerakontroller och en inbyggd mikrofon. Just nu behöver Insta360 dock knappt konkurrera med DJI på den amerikanska marknaden, eftersom företaget i praktiken har fritt spelrum där.

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Men Insta360 står nu inför ett potentiellt hinder i form av DJI stämningsansökan. Petapixel rapporterar att DJI har lämnat in två patentstämningar mot Arashi Vision Inc. – företaget bakom Insta360 – som omfattar två påstådda intrång i designpatent och fyra funktionspatent.

I stämningsansökan hävdar DJI att Luna-kamerorna ligger alltför nära Osmo Pocket 3 när det gäller både design och funktioner. Företaget skriver att: "Insta360 nya Luna-serie av gimbalkameror, inklusive men inte begränsat till Luna Ultra, tillhörande tillbehör och Insta360 mobilapp (gemensamt kallade de 'anklagade produkterna') kopierar DJI patenterade uppfinningar rakt av."

Stämningen fortsätter: "Från sin silhuett till sitt funktionsutbud speglar de anklagade produkterna det som DJI har ägnat större delen av ett decennium åt att utveckla och patentera för sina innovativa handhållna gimbalkamerasystem.

Den visuella likheten mellan de anklagade produkterna och DJI Osmo Pocket 3 är slående. [Som visas nedan] delar de anklagade produkterna samma övergripande proportioner, samma gimbal-på-handtag-arkitektur och samma komponentplacering som DJI Osmo Pocket 3."

Och här är en av Luna Ultra. Luna Pro är ett alternativ med ett enda objektiv som har mer gemensamt med Pocket 3. (Image credit: Future / Tim Coleman)

När det gäller de fyra funktionspatenten hävdar DJI att Insta360 Luna-kameror och tillbehör: "kopierar nyckelfunktioner som gör DJI Osmo Pocket unik på marknaden, inklusive DJI innovativa motivspårningsteknik, sömlösa växling mellan olika gimballägen där kamerans riktning följer användarens rörelser med handtaget, samt ett 'låst' läge som bibehåller en fast inspelningsriktning oavsett hur handtaget rör sig."

DJI verkar ha varit väl förberett med stämningen, eftersom den lämnades in samma dag som Insta360 Luna Ultra officiellt började säljas hos stora amerikanska återförsäljare, däribland B&H Photo.

Många amerikanska vloggare lär följa rättsprocessen med stort intresse. De går redan miste om den imponerande DJI Pocket 4 och lär hoppas att de inte också nekas möjligheten att köpa Insta360 Luna-kameror.

Nu har rivaliteten trappats upp ytterligare ett steg, då Insta360 svarat med egna motstämningar.

Svaret från Insta360

I ett uttalande till TechRadar slog Insta360 grundare och VD JK Liu an en trotsig ton i sitt svar på DJI stämningsansökan och Insta360 motstämningar. Om Luna-kamerorna sade han: "Utvecklingen inleddes redan 2020 och tidigare Insta360-produkter, däribland ONE R, webbkamerorna i Link-serien och Flow-seriens gimbals, bidrog till att forma tekniken och designriktningen bakom Luna Ultra. Att DJI valde att lämna in sina stämningsansökningar samma dag som vi lanserade Luna Ultra säger mycket – det avslöjar deras rädsla för konkurrens från en mycket konkurrenskraftig produkt."

Om motstämningarna står det: Företaget hävdar att DJI har gjort intrång i Insta360 patent kopplade till gimbalstabilisering, riktningskontroll för gimbals, mjuk kamerastabilisering, telemetriöverlägg och stabilisering av panoramavideo. Enligt Insta360 används dessa tekniker i flera av DJI största produktserier, däribland Osmo Pocket-serien, Ronin/RS-serien, Osmo Mobile-serien och Osmo 360.

Liu sade: "Vi är fullt engagerade i att skydda våra innovationer och kommer att agera beslutsamt för att försvara våra immateriella rättigheter mot intrång."