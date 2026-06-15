DJI anklager Insta360 for å «skamløst» kopiere Pocket 3 – krever forbud mot Luna-kameraene

Insta360 lanserte vloggkameraet Luna Ultra 8K 10. juni.

DJI anla søksmål samme dag og hevdet at Luna kopierte DJI Pocket 3, noe Insta360 svarte på med motsøksmål to dager senere.

På grunn av det vedvarende DJI-forbudet i USA kan Insta360 få et nesten ubestridt fotfeste i det amerikanske markedet.

Insta360 hadde knapt avduket sine første vloggkameraer, Luna Ultra og den kommende Luna Pro – modeller som ser ut til å få en unik fordel i det amerikanske markedet som følge av DJI-forbudet – da DJI anla et søksmål der de hevdet at de «skamløst kopierer» Pocket 3.

I flere år har DJI i bunn og grunn dominert markedet for kompakte vloggkameraer med sin populære Osmo Pocket-serie. Men nå står selskapet overfor to svært reelle utfordringer: begrenset tilgang til det amerikanske markedet og sin første virkelig seriøse konkurrent.

DJIs nyeste og beste vloggkamera, Pocket 4, ble lansert i april tidligere i år, men den forsterkede etterfølgeren til Pocket 3 har fortsatt ikke nådd det amerikanske markedet. Årsaken er at DJI er på FCCs såkalte «Covered List», som for tiden gjelder alle DJI-produkter med kameraer – ikke bare selskapets droner. Dette betyr at Pocket 4 sannsynligvis ikke vil dukke opp i amerikanske butikkhyller med det første. Dette forbudet gjelder imidlertid bare det amerikanske markedet, så norske kunder har ingenting å bekymre seg for!

Latest Videos From Watch full video here:

Samtidig har Insta360 Luna-kameraene gjort et sterkt førsteinntrykk. Til tross for at de er selskapets første generasjon vloggkameraer, føles Luna Ultra vellaget og tilbyr et smart modulært design som DJI Pocket-kameraer mangler – les gjerne mine førsteinntrykk av Luna Ultra, som jeg har testet lenge.

Nå går DJI direkte til angrep gjennom søksmålet sitt og krever at Luna-kameraene forbys. Jeg har testet begge kameraene, og brukeropplevelsen er svært lik. Det avgjørende spørsmålet er imidlertid om Luna-kameraene faktisk krenker design- og funksjonspatentene som DJI viser til i søksmålet sitt.

Insta360 har nå svart med å fremme to motkrav mot DJI, knyttet til «patenter som dekker teknologi som brukes i gimbal- og 360-kameraer». I en uttalelse til TechRadar forsvarte Insta360 også sine Luna-kameraer og sa at: «Luna Ultra er et resultat av mange års uavhengig forskning og utvikling, ikke en reaksjon på noen konkurrents produkt.»