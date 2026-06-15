DJI anklager Insta360 for å «skamløst» kopiere Pocket 3 – krever forbud mot Luna-kameraene
Er det nå man henter frem popcornet?
- Insta360 lanserte vloggkameraet Luna Ultra 8K 10. juni.
- DJI anla søksmål samme dag og hevdet at Luna kopierte DJI Pocket 3, noe Insta360 svarte på med motsøksmål to dager senere.
- På grunn av det vedvarende DJI-forbudet i USA kan Insta360 få et nesten ubestridt fotfeste i det amerikanske markedet.
Insta360 hadde knapt avduket sine første vloggkameraer, Luna Ultra og den kommende Luna Pro – modeller som ser ut til å få en unik fordel i det amerikanske markedet som følge av DJI-forbudet – da DJI anla et søksmål der de hevdet at de «skamløst kopierer» Pocket 3.
I flere år har DJI i bunn og grunn dominert markedet for kompakte vloggkameraer med sin populære Osmo Pocket-serie. Men nå står selskapet overfor to svært reelle utfordringer: begrenset tilgang til det amerikanske markedet og sin første virkelig seriøse konkurrent.
DJIs nyeste og beste vloggkamera, Pocket 4, ble lansert i april tidligere i år, men den forsterkede etterfølgeren til Pocket 3 har fortsatt ikke nådd det amerikanske markedet. Årsaken er at DJI er på FCCs såkalte «Covered List», som for tiden gjelder alle DJI-produkter med kameraer – ikke bare selskapets droner. Dette betyr at Pocket 4 sannsynligvis ikke vil dukke opp i amerikanske butikkhyller med det første. Dette forbudet gjelder imidlertid bare det amerikanske markedet, så norske kunder har ingenting å bekymre seg for!
Samtidig har Insta360 Luna-kameraene gjort et sterkt førsteinntrykk. Til tross for at de er selskapets første generasjon vloggkameraer, føles Luna Ultra vellaget og tilbyr et smart modulært design som DJI Pocket-kameraer mangler – les gjerne mine førsteinntrykk av Luna Ultra, som jeg har testet lenge.
Nå går DJI direkte til angrep gjennom søksmålet sitt og krever at Luna-kameraene forbys. Jeg har testet begge kameraene, og brukeropplevelsen er svært lik. Det avgjørende spørsmålet er imidlertid om Luna-kameraene faktisk krenker design- og funksjonspatentene som DJI viser til i søksmålet sitt.
Insta360 har nå svart med å fremme to motkrav mot DJI, knyttet til «patenter som dekker teknologi som brukes i gimbal- og 360-kameraer». I en uttalelse til TechRadar forsvarte Insta360 også sine Luna-kameraer og sa at: «Luna Ultra er et resultat av mange års uavhengig forskning og utvikling, ikke en reaksjon på noen konkurrents produkt.»