Beste videokamera 2022: film blir bedre med et bra videokamera.

De beste videokameraene vil løfte enhver produksjon. Med et bra videokamera vil du få glimrende kvalitet på innspillingene, uansett om du filmer for Youtube eller profesjonelt. Toppmodellene gir deg sylskarpe bilder uansett forhold og gir bedre resultat og en bedre opplevelse for personen bak kamera.

Beste videokamera

Panasonic Lumix GH6 - beste videokamera

Panasonic GH5 Mark II - beste billige videokamera

Sony A7S III - beste premiumvalg

Fujifilm X-H2S

Panasonic Lumix S5

Panasonic Lumix S1H

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

Canon EOS R5

Nikon Z6 II

Sony A1

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

GoPro Hero 11 Black

DJI Pocket 2

(Image credit: Future)

1. Panasonic Lumix GH6 Videokamera som er suverent på det meste Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Micro 4/3 Oppløsning: 25.2 MP Objektiv: Micro 4/3 Søker: EVF, 3.68 millioner punkter Skjerm: 3" artikulerende berøringsskjerm, 1,84 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 5.7K 60 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + Massevis av videoalternativer + Allsidig skjerm + Flott håndtering Grunner til ikke å kjøpe - Større og tyngre enn GH5 II - Autofokusen henger etter de beste

Panasonics annen generasjon av GH5 var et av våre favorittkameraer, der vi fikk massevis av potensial i en kompakt innpakning. GH6 overgår det på de aller fleste punkter. Den er utstyrt med en enda hvassere Micro 4/3-sensor på 25,5 MP og kan gjøre 5,7K-opptak ved 60 fps. Det tilbyr også et omfattende arsenal av formater, bildefrekvenser og oppløsninger, blant annet en stor katalog av 10-bit-modi. Kjølesystemet gir ubegrenset opptakstid.

Selv om det er marginalt større enn GH5 Mark II, har det likevel et bærbart format. Konstruksjonen er dessuten solid, med velkjente kontroller og tally-lampe foran og bak. Kameraets 3-tommers berøringsskjerm kan vris, vendes og vippes. En ekstra opptaksknapp foran gjør det også enklere for vloggere å sette i gang filmingen.

Tilkoblingsmulighetene er omfattende, men GH6 mangler mulighetene for direktestrømming som du får med GH5 Mark II. Her får man heller ikke AF med fasedeteksjon, men den kontrastbaserte autofokusen virker forbedret fra GH5 Mark II. Stabiliseringen er super, takket være en algoritmisk oppgradering som gjør GH6 One til et av de beste kameraene til å jevne ut gående bevegelser på en naturlig måte.

Les vår test av Panasonic Lumix GH6 (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Future)

2. Panasonic GH5 Mark II Beste billige videokamera Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Micro 3/4 Oppløsning: 20.3 MP Objektiv: Micro 3/4 Søker: EVF, 3.68 millioner punkter Skjerm: 3" berøringsskjerm som kan vinkles, 1,84 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 4K 60p Brukernivå: Nybegynner / erfaren Grunner til å kjøpe + Innebygget trådløs strømming + Høy bildekvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Liten sensor - DFD AF er ikke alltid stabilt

Panasonic GH5 var et legendarisk kamera, noe som skyldtes kombinasjonen av suverene 4K-spesifikasjoner for video og et relativt lite hus med IBIS. GH5 Mark II har ikke gjort så store forbedringer i den opprinnelige formelen, men det er kommet et verdifullt tilskudd, nemlig trådløs direktestrømming.

Selv om Panasonic GH6 er den egentlige oppgraderingen av GH5 fra et videoståsted, har GH5 Mark II rettet oppmerksomheten mot direktestrømming. Det fungerer meget godt. Strømming på YouTube og Facebook går enkelt og greit, takket være innstillingene i Lumix Sync-appen, men du kan også strømme til andre, som Twitch, takket være støtten for RTMP/RTMPS-protokollen.

Strømmekvaliteten er begrenset til 1080/60p og autofokusen til GH5 Mark II henger fremdeles etter de beste, men den fungerer likevel tilfredsstillende i de fleste situasjoner. Kameraets øvrige spesifikasjoner, som IBIS, artikulerende skjerm og massevis av videovalg, bidrar til at det er blant de best egnede til vlogging. Særlig hvis du liker å leke deg med direktesendinger.

Les vår test av Panasonic GH5 Mark II på engelsk

(Image credit: Future)

3. Sony A7S III Beste premium videokamera Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 12.1 MP Objektiv: Sony E Søker: EVF, 9.44 millioner punkter Skjerm: 3" artikulerende berøringsskjerm, 1,44 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 4K 120 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + Suveren ytelse i lave lysforhold + Artikulerende berøringsskjerm + Går ikke varmt Grunner til ikke å kjøpe - Ingen 6K eller 8K - Lav oppløsning på stillbilder

Sony A7S III er ganske sikkert det beste hybridkameraet du får kjøpt akkurat nå. Oppløsningen er ikke superhøy, og resultatet er begrenset til 4K - i motsetning til hos andre modeller som kan prestere 6K og 8K - men ambisjonen handler om å gi deg det beste 4K-kameraet på markedet.

Resultatene er strålende. Med silkemyke opptak i 120 fps, i tillegg til at kameraet har massevis av godsaker å by på: Opptak av 16-bit råformat over HDMI, og så klart en fullformats HDMI-port, en søker med overveldende høy oppløsning og en fullt artikulerende skjerm med et forbedret berøringsgrensesnitt.

Videoentusiaster kan glede seg over utganger til hodetelefon og mikrofon, kompatibilitet med Sonys blitsskotilbehør XLR-K3M, slik at det i alt blir fire lydutganger.

Dette er definitivt et kostbart kamera, men er du ute etter noe som løser oppgavene ekstremt godt, får du nok ikke noe bedre enn dette.

Les vår test av Sony A7S III (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

4. Fujifilm X-H2S Et av de kraftigste alternativene for stillbilde og video Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: APS-C Oppløsning: 26 MP Objektiv: X fatning Søker: EVF, 5.76 millioner punkter Skjerm: 3" artikulerende berøringsskjerm, 1.62 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 6.2K 30 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + Enorm videokraft + Lynrask sensor Grunner til ikke å kjøpe - Dyrere enn mange fullformat kameraer - Ikke mange videosentriske linser

Fujifilm X-H2S er et av de kraftigste hybridkameraene du kan kjøpe. Det er ganske dyrt til å være et APS-C kamera og det mangler retrostilen hos andre Fujimodeller. Men det leverer video med profesjonell kvalitet. CMOS sensor med Fujis X-Processor 5 gir enorm ytelse. Du kan spille inn film i 6.2K/30p med 4:2:2 10-bit fargedybde. Menyene er svært omfattende, men om du finner frem vil du få veldig mange fargeprofiler å velge mellom.

I vår test kunne vi filme i 4K i mer enn to timer før batteriet måtte lades. 1.29x beskjæring i 4K/120p var litt skuffende, men ellers er kvaliteten skarp og tydelig.

Autofokus er ikke toppklasse, men subjektsporingen er imponerende. Bildestabilisering og berøringsskjerm er ytterligere bonuser. For filmskapere er Fujifilm X-H2S et aldeles fantastisk alternativ.

Les vår test av Fujifilm X-H2S (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

5. Panasonic Lumix S5 Bærbart fullformatkamera med solide videoferdigheter Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 24.2 MP Objektiv: L fatning Søker: EVF, 2.36 millioner punkter Skjerm: 3" artikulerende berøringsskjerm, 1,84 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 4K 60 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + Kompakt og lett + Suverene videospesifikasjoner Grunner til ikke å kjøpe - Ikke HDMI-port i fullformat - Ikke den beste autofokusen

Panasonic Lumix S5 byr på fullformatytelse i en 4/3-kropp, og den er en fantastisk hybrid som burde appellere til et bredt spekter av kreatører.

Lumix S5 er lettere enn GH5, men likevel utstyrt med fullformatsensor. Det ligger godt i hånden og har et godt utvalg av knapper og dreieskiver. Vloggere vil spesielt verdsette den fullt artikulerende berøringsskjermen som ken vendes utover.

S5 kan lokke videokreatører med mange godsaker. Det kan gjøre 10-bit 4K-opptak internt, samt beskåret 4K ved 60p og ubeskåret 4K ved 30p. Det støtter dessuten V-Log, timelapse, dobbel ISO og anamorf 4K. IBIS-en sørger for god stabilitet, og selv om autofokusen er fremdeles kontrastbasert, gir AF-C-innstillingen god sporing av objekter i bevegelse.

Den største egentlige ulempen, sammen med en 30-minutters begrensning av 10-bit-klipp, er Micro HDMI-porten, som altså ikke er i fullformat. Det kan også være lurt å ha med et ekstra batteri om du skal spille inn hele dagen. Men med innebygget WiFi og Bluetooth, samt et 20-60 mm-objektiv som er ideelt til video, er S5 et supert valg for vloggere.

Les vår test av Panasonic Lumix S5 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

6. Panasonic Lumix S1H Cinematisk 6K-kamera som er godt nok for Netflix Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 24.2 MP Objektiv: L fatning Søker: EVF, 5.76 millioner punkter Skjerm: 3,2" artikulerende berøringsskjerm, 2.33 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 6K 24 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + 6K 10-bit fullformatvideo + Glimrende i svakt lys Grunner til ikke å kjøpe - Gir ikke video i raw-format - Stort og tungt

Panasonics Lumix S1H er det minste og billigste kameraet som er godkjent til Netflix-produksjoner. Det viser hvor velegnet det er til videoproduksjoner.

Videokvaliteten er praktisk talt perfekt under alle forhold. Takket være Dual Native ISO, er støybehandlingen glimrende. Utvalget av oppløsninger og bildefrekvenser er enormt – fra 6K/24p til 4K/60p. Alle oppløsningene er tilgjengelige med 10-bit farge, noe som gir stor fleksibilitet i redigeringen.

Her kan man også benytte anamorfiske objektiver, og blant opptaksmodusene kan man velge Cinelike Gamma, V-Log/V-Gamut og HDR i HLG. Spennet i visningsmoduser er stort og S1H er svært brukervennlig - takket være et redesignet grensesnitt og en skjerm på baksiden som kan vippes ut.

Det er stort og tungt til å være et speiløst kamera, men det skyldes blant annet den stillegående vifte- og kjølefunksjonen, som gir ubegrenset opptakstid. Du kan filme prikkfritt materiale til batteriet går tomt eller lagringen er full.

Les vår test av Panasonic Lumix S1H (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

7. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Kompakt og allsidig videoverktøy Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: APS-C Oppløsning: 21.2 MP Objektiv: Canon EF Søker: 3.68 millioner punkter Skjerm: Full HD som kan vippes Maksimal videooppløsning: 6K 60 fps Brukernivå: Ekspert Grunner til å kjøpe + Fantastisk bildekvalitet + Stor, lyssterk skjerm. Kan vippes Grunner til ikke å kjøpe - Ikke for nybegynnere - Ikke egnet for stillbilder

Pocket Cinema Camera 6K Pro er en vesentlig oppgradering fra Pocket Cinema Camera 6K. 6K Pro er et fantastisk og relativt rimelig verktøy for folk som driver profesjonelt med video. Det har forbedret batterikapasitet, en mer lyssterk skjerm som kan vippes, samt muligheten for å tilføye en elektronisk OLED-søker. Dette kameraet er både kompakt og tilpasningsdyktig.

6K-sensoren er den samme som før, noe som betyr at du får fantastisk 6K-materiale i opptil 50 fps. Super 35-formatet er mindre enn fullformat, men likevel stort nok til å håndtere svakt belyste omgivelser med letthet. De innebygde ND-filtrene gjør at du også kan filme i strålende solskinn med vidåpen blender. Den store bredden i tilgjengelige formater, profiler og oppløsninger bidrar til at 6K Pro er et godt og fleksibelt verktøy for videoskapere.

Det må nevnes at dette ikke er et kamera for amatører - selv om kontrollene er enkle. Her er det ingen bildestabilisering eller autofokus-sporing og stillbilde-ytelsen er heller svak. Men som et profesjonelt videokamera er 6K Pro en fantastisk pakke til denne prisen, med super bildekvalitet og grei brukervennlighet. Dette er en av de absolutt beste modellene til hobbybruk.

Les vår test av Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

8. Canon EOS R5 Canons beste fotokamera imponerer også med videofunksjoner Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 45 MP Objektiv: RF fatning Søker: 5.76 millioner punkter Skjerm: Artikulerende skjerm med 2.1 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 8K 30 fps Brukernivå: Erfaren / ekspert Grunner til å kjøpe + Svært allsidig stillkamera + Utrolig autofokus Grunner til ikke å kjøpe - En drøy investering - Begrensninger på videofronten

Canon EOS R5 er et utrolig kraftig verktøy, spesifikasjonslisten bekrefter også dette. Det er faktisk Canons beste speilløse kamera så langt. Dets 45 MP fullformatsensor er eksepsjonell og skaper supre bilder ved svak belysning.

Støyhåndteringen er fantastisk, selv over 4000 ISO. Den nyeste generasjonen Dual Pixel-autofokus, med støtte fra Canons Digic X-prosessor, er like imponerende med sin glimrende sporing og gjenkjennelse av dyr - noe som vil forbløffe naturfotografer. Den elektroniske lukkeren gir 20 bilder i serie per sekund, det avrunder en pakke som fungerer like godt ute på gata, som i studio.

Hybridegenskapene er derimot ikke like solide. 8K-opptak opp til 30p og 4K opp til 120 fps er slett ikke verst, men allsidigheten til R5 hemmes av varmerestriksjonene for opptakstiden, med lange perioder for nedkjøling.

EOS R5 koster dessuten en formue, spesielt hvis du tar med prisen på de raske CFexpress-kortene du trenger for å få maksimal ytelse. Men hvis penger ikke er noe problem, er dette utvilsomt den beste fullformatløsningen for stillfotografer.

Les vår test av Canon EOS R5 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

9. Nikon Z6 II Velpolert allrounder med robust ytelse Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 24.5 MP Objektiv: Z fatning Søker: 3.69 millioner punkter Skjerm: 2.1 millioner punkters vippbar skjerm Maksimal videooppløsning: 4K 60 fps Brukernivå: Erfaren Grunner til å kjøpe + Glimrende bildekvalitet + Eksemplarisk håndtering og konstruksjon Grunner til ikke å kjøpe - Berøringsskjermen kan bare vippes - Ikke så avansert autofokus

Forgjengeren Nikon Z6 kunne skilte med en solid blanding av ytelse, håndtering og god pris. Z6 II bygger videre på dette gode fundamentet, men har glattet ut noen ujevnheter her og der, slik at man får en enda mer velpolert fotoopplevelse.

CMOS-sensoren på 24,5 MP er som før. Den fanger fremdeles opp rikelig med detaljer og gir et solid dynamisk spenn. Den viktigste tilføyelsen er en egen bildeprosessor ved navn EXPEED 6, som øker hastigheten i bildeserier til 14 i sekundet og dessuten gir bedre autofokus. Videokapasiteten er også forbedret, via en fastvareoppdatering i februar 2021 som ga opptak i 4K ved 60p, i tillegg til 10-bit HLG HDR.

Huset til Z6 II består av deler i magnesiumlegering, har forsegling mot vær og vind og et komfortabelt grep. Dette gjør at dette kameraet oppleves som mer holdbart enn konkurrentene. Samtidig løser et nytt UHS-2 SD-spor en av forgjengerens viktigste svakheter. Selv om oppgraderingene kan virke ganske moderate, har de gjort Z6 II til en enda mer kompetent allrounder. Dette er et av de mest gjennomførte fulllformatkameraene du får kjøpt.

Les vår test av Nikon Z6 II (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

10. Sony A1 Vanvittig kraftig flaggskip i fullformat Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: Fullformat Oppløsning: 50.1 MP Objektiv: E fatning Søker: 9.44 millioner punkter Skjerm: 2.95" flippbar berøringsskjerm, 1.44 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 8K 30 fps Brukernivå: Ekspert Grunner til å kjøpe + Enormt utvalg av alternativer for video + Utrolig rask AF seriemodus + Glimrende stillbilder og bideo Grunner til ikke å kjøpe - Utrolig dyrt - Menyene er fortsatt ikke de beste

Sony A1 har alt du noen gang vil trenge – men det krever at du har stor lommebok. Sensoren på 50,1 MP med fullformat leverer en kvalitet som ikke står tilbake for noen, og den støttes av en superrask autofokus og utrolig seriemodushastighet.

Ved siden av å ta ekstremt detaljerte stillbilder, kan den også ta 8K-video med 30 bilder per sekund, mens profesjonelle tilkoblingsmuligheter legger til rette for en effektiv arbeidsflyt.

Fysisk er A1 velkjent, i og med at det henter det beste fra Sonys A7- og A9-modeller, og dette komplementeres av en 9,44 millioner punkts OLED-søker som mer enn veier opp for den mer gjennomsnittlige skjermen.

Så lenge du klarer å finne deg til rette med det litt for kompliserte menysystemet, vil resten av A1 fungere glimrende for både studioportretter, action-sport og naturfoto. Det finnes spesialiserte kameraer som vil være enda bedre til bestemte typer bruk, men om du vil ha det ultimate kamera til all slags bruk, er det ikke mange som overgår Sony A1.

Les vår test av Sony A1 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

11. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 90-tallsdesign, men med den nyeste teknologien Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: 18.96 mm x 10 mm (mikro 4/3) Oppløsning: 8 MP Objektiv: Mikro 4/3 Søker: Nei Skjerm: Full HD Maksimal videooppløsning: 4K 60 fps Brukernivå: Ekspert Grunner til å kjøpe + Leverer profesjonell kvalitet + Enorm og skarp skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Svak batteritid - Ikke flippbar skjerm

Hvis du vil ha det desidert beste kameraet på markedet til 4K-opptak, så er det dette du skal ha. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K er utviklet for filmskapere og bare dem. Dette er ikke kameraet du skal ha hvis du også vil bruke det til stillbilder.

Det er basert rundt en mikro 4/3-sensor og en tilsvarende objektivfatning og det har en enorm 5 tommer berøringsskjerm som sikrer at det rager høyt over alle andre i samme kategori når det kommer til videoopptak. Utvalget av tilkoblinger er også klasseledende. Det faktum at det har plass til to minnekort, gjør at det overgår dyrere kameraer som for eksempel EOS R.

Vi skal heller ikke glemme de gode innebygde lydopptaksmulighetene - og når du i tillegg får med en lisens på DaVinci Resolve Studio som er verdt tusenvis - så får du ganske enkelt enormt mye for pengene.

Sist men ikke minst: Det leverer video i en kvalitet som slår langt dyrere kameraer. Forutsatt at du vet hvordan du får det beste ut av det, så takler kameraet også støy bedre enn enkelte fullformatsensorer - takket være mulighetene for dobbel ISO.

Les vår test av Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

12. Sony ZV-E10 Et rimelig og allsidig alternativ for vloggere Spesifikasjoner Type: Speilløst Sensor: APS-C Oppløsning: 24.2 MP Objektiv: Sony E Søker: Nei Skjerm: 3" berøringsskjerm som kan vendes, 0.92 millioner punkter Maksimal videooppløsning: 4K 30 fps Brukernivå: Nybegynner / entusiast Grunner til å kjøpe + Utmerket autofokus + Kompakt utforming + Ganske rimelig Grunner til ikke å kjøpe - Rullende lukker ved panorering - Ikke modus for 4K/60p - Ikke søker eller IBIS

Er du ute etter et kompakt vloggekamera som er mer fleksibelt enn enn Sony ZV-1 eller DJI Pocket 2? Da kan ZV-E10 være det beste alternativet. Det bygger på den aldrende maskinvaren fra Sony A6100, og prisen er dermed ganske lav. Her får du likevel en mengde videorelaterte funksjoner som gjør denne modellen til et godt alternativ til ZV-1 – hvis du liker å bytte objektiv og brennvidde til ulike situasjoner og omstendigheter.

ZV-E10 bygger på den samme 24,2 MP APS-C CMOS-sensoren som mange av kameraene fra A6000-serien, noe som både er gode og dårlige nyheter. Dette er en stor sensor som gir god bilde- og videokvalitet, og særlig i svakt lys – sammenlignet med konkurrentene med mindre sensor. Men det har problemer med rullende lukker ved rask panorering. Kameraet mangler dessuten søker, modus for 4K/60p og IBIS.

Men du får elektronisk SteadyShot som jevner ut håndholdte uregelmessigheter, sammen med utmerket programvare som Product Showcase, som på ZV-1. Autofokusen til The ZV-E10 er best i dette prisleiet, så hvis du ikke har noe imot de nevnte begrensningene og vil ha friheten til å kunne bytte objektiver, er dette et ypperlig kamera til vlogging.

Les vår test av Sony ZV-E10 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

13. GoPro Hero 11 Black Beste actionkamera til sosiale medier Spesifikasjoner Sensor: 1/1.9" CMOS, 27 MP Objektiv: Nei Skjerm: 2.27" bakre berøringsskjerm, 1.4" frontskjerm Søker: Nei Maksimal videooppløsning: 4.3K 60 fps Brukernivå: Nybegynner Grunner til å kjøpe + Allsidige proporsjonsvalg ved beskjæring + 10-bits-modus nyttig for fargegradering Grunner til ikke å kjøpe - Fortsatt mangelfullt ved svak belysning - Billigere konkurrenter gir mer for pengene

GoPros nyeste flaggskipp byr ikke på et solid løft i bildekvaliteten. Men takket være en ny sensor på 1/1,9", er GoPro Hero11 Black selskapets mest allsidige kamera så langt. Bildeproporsjonene 8;9 gir eksport av bildeformater som passer til ulike sosiale plattformer – uten at det går ut over bildekvaliteten.

Med den oppdaterte sensoren følger et superbredt HyperView-objektiv samt Horizon Lock i enkelte videomodi. Med 5,3K/60p og 4K/120p, er den maksimale oppløsningen den samme som på GoPro Hero 10 Black.

Direktestrømming er fortsatt begrenset til 1080p, og ytelsen ved svak belysning er fremdeles ikke god nok. Likevel er GoPro Hero 11 Black fullpakket av godsaker. Her får du et brukervennlig og allsidig actionkamera i en lommevennlig innpakning.

Les vår test av GoPro Hero 11 Black (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Future)

14. DJI Pocket 2 Beste rimelige kamera til vlogging Spesifikasjoner Type: Gimbal Sensor: 1/1.7" Oppløsning: 64 MP Objektiv: 20mm Søker: Nei Skjerm: 1" Maksimal videooppløsning: 4K 60 fps Brukernivå: Nybegynner Grunner til å kjøpe + Superstabile opptak + Imponerende objektsporing + Creator Combo for vloggere Grunner til ikke å kjøpe - Sliter i svakt lys - Blir opphetet ved filming i 4K

Vi var entusiastiske tilhengere av DJI Osmo Pocket, men denne arvtageren ordner opp i mange av begrensningene og gjør den ideell for deg som skaper film på egenhånd. Sony ZV-1 (ovenfor) overgår videokvaliteten du får her, men hvis du ofte går omkring mens du filmer og snakker, er Pocket 2, med sin treaksede gimbal og gode ansiktssporing, kanskje et mer fristende alternativ.

Sammenlignet med Osmo Pocket (som kan være et enda rimeligere alternativ), kan DJI Pocket 2 skilte med en ny og større sensor, et mer lyssterkt objektiv, forbedrede mikrofoner og et bredere synsfelt. Dermed trenger du ikke holde kamerat på en armlengdes avstand når du skal snakke filme deg selv som snakker.

Setter du det på et stativ, eller på en flate, vil det holde deg i sentrum selv om du beveger deg omkring det. Tross den større sensoren, er likevel ikke Pocket 2 et velegnet kamera for svak belysning eller sterke kontraster. Det er likevel en flott oppgradering fra en mobiltelefon, med en gimbal og dessuten fire mikrofoner som sikrer deg god lydkvalitet.

Les vår test av DJI Pocket 2 (Åpnes i ny fane) på engelsk