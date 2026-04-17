DJI lanserer kompaktkameraet Osmo Pocket 4 med større sensor og lynraske videoopptak

DJI har lansert det kompakte kameraet DJI Osmo Pocket 4

DJI har lansert Osmo Pocket 4, nyeste generasjon i kompaktkameraserien deres og etterfølgeren til Osmo Pocket 3. Modellen kombinerer et oppdatert design med en forbedret bildesensor og nye funksjoner for både videoopptak og rask deling.

Utviklet for fotografering under alle lysforhold

Osmo Pocket 4 er utstyrt med en 1" CMOS-sensor, en blenderåpning på ƒ/2.0 og et dynamisk område på opptil 14 stopp. Kombinasjonen skal gi bedre gjengivelse av både lyse og mørke områder, samt mer nyanserte farger. Kameraet er beregnet for bruk i skiftende lysforhold, der både detaljer og kontrast bevares.

Kameraet har 1x og 2x tapsfri zoom og mulighet for å bytte til 4x zoom. Det kan ta opp video i opptil 4K med 240 bilder per sekund, noe som gjør det mulig å ta opp sakte film med høy detaljnivå.

Den innebygde treaksede stabiliseringen skal redusere risting under opptak. ActiveTrack 7.0 brukes til å automatisk følge motiver i bildet.

Spesifikasjoner:

1" CMOS-sensor

ƒ/2.0 blender

14-trinns dynamisk rekkevidde

4K video opp til 240 fps

1x, 2x lossless og opp til 4x zoom

Tre-aksers stabilisering

ActiveTrack 7.0

Over 100 GB intern lagringsplass

Dataoverføring opp til 800 MB/s

Opp til 240 minutters opptakstid

Osmo Pocket 4 Fill Light (Image credit: DJI)

Mange kreative funksjoner og hurtiglading

I likhet med forgjengeren kommer Osmo Pocket 4 med den nå ikoniske roterende skjermen, dedikert zoomknapp, programmerbar forhåndsinnstillingsknapp og en 5D-joystick. Målet er å gjøre betjeningen mer direkte under opptak.

Kameraet har 107 GB intern lagring og støtter microSD-kort på opptil 1 TB og dataoverføring med hastigheter på opptil 800 MB/s. Dette skal gjøre det raskere å overføre og dele opptak.

Flere funksjoner er integrert i kameraet, inkludert Slow Shutter Video, Film Tone og In-Camera Beautify. I tillegg er det nå en ekstern lampe – Osmo Pocket Fill Light – som kan monteres på kameraet og brukes som fylllys i situasjoner med begrenset lys.

Batteriet kan lades fra 0 til 80 prosent på omtrent 18 minutter og fra 0–100 % på 32 minutter. Den totale opptakstiden er opptil 240 minutter. Lyd tas opp via en innebygd mikrofon, og kameraet støtter også DJI-serien med trådløse mikrofoner, slik at du kan få virkelig god lyd på opptakene dine.

Pris og tilgjengelighet

Osmo Pocket 4 kan forhåndsbestilles fra 16. april med ventet levering fra 22. april hos norske forhandlere.

Veiledende priser:

Osmo Pocket 4 Standard Combo: 5 899 kroner

Osmo Pocket 4 Creator Combo: 7 199 kroner