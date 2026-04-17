DJI lanserer kompaktkameraet Osmo Pocket 4 med større sensor og lynraske videoopptak

Det nye kompaktkameraet DJI Osmo Pocket 4 har en 1" sensor, lynrask lading og kan ta opp opptil 240 fps i 4K.

DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 4 (Foto: DJI)
  • DJI har lansert det kompakte kameraet DJI Osmo Pocket 4

Utviklet for fotografering under alle lysforhold

Osmo Pocket 4 er utstyrt med en 1" CMOS-sensor, en blenderåpning på ƒ/2.0 og et dynamisk område på opptil 14 stopp. Kombinasjonen skal gi bedre gjengivelse av både lyse og mørke områder, samt mer nyanserte farger. Kameraet er beregnet for bruk i skiftende lysforhold, der både detaljer og kontrast bevares.

Kameraet har 1x og 2x tapsfri zoom og mulighet for å bytte til 4x zoom. Det kan ta opp video i opptil 4K med 240 bilder per sekund, noe som gjør det mulig å ta opp sakte film med høy detaljnivå.

Den innebygde treaksede stabiliseringen skal redusere risting under opptak. ActiveTrack 7.0 brukes til å automatisk følge motiver i bildet.

Spesifikasjoner:

  • 1" CMOS-sensor
  • ƒ/2.0 blender
  • 14-trinns dynamisk rekkevidde
  • 4K video opp til 240 fps
  • 1x, 2x lossless og opp til 4x zoom
  • Tre-aksers stabilisering
  • ActiveTrack 7.0
  • Over 100 GB intern lagringsplass
  • Dataoverføring opp til 800 MB/s
  • Opp til 240 minutters opptakstid

Osmo Pocket 4 Fill Light

Osmo Pocket 4 Fill Light (Image credit: DJI)

Mange kreative funksjoner og hurtiglading

I likhet med forgjengeren kommer Osmo Pocket 4 med den nå ikoniske roterende skjermen, dedikert zoomknapp, programmerbar forhåndsinnstillingsknapp og en 5D-joystick. Målet er å gjøre betjeningen mer direkte under opptak.

Kameraet har 107 GB intern lagring og støtter microSD-kort på opptil 1 TB og dataoverføring med hastigheter på opptil 800 MB/s. Dette skal gjøre det raskere å overføre og dele opptak.

Flere funksjoner er integrert i kameraet, inkludert Slow Shutter Video, Film Tone og In-Camera Beautify. I tillegg er det nå en ekstern lampe – Osmo Pocket Fill Light – som kan monteres på kameraet og brukes som fylllys i situasjoner med begrenset lys.

Batteriet kan lades fra 0 til 80 prosent på omtrent 18 minutter og fra 0–100 % på 32 minutter. Den totale opptakstiden er opptil 240 minutter. Lyd tas opp via en innebygd mikrofon, og kameraet støtter også DJI-serien med trådløse mikrofoner, slik at du kan få virkelig god lyd på opptakene dine.

Pris og tilgjengelighet

Osmo Pocket 4 kan forhåndsbestilles fra 16. april med ventet levering fra 22. april hos norske forhandlere.

Veiledende priser:
Osmo Pocket 4 Standard Combo: 5 899 kroner
Osmo Pocket 4 Creator Combo: 7 199 kroner

Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

