DJI lancerer kompaktkameraet Osmo Pocket 4 med større sensor og lynhurtig videoptagelse
Det nye kompaktkamera DJI Osmo Pocket 4 får 1" sensor, lynhurtig opladning og kan optage op til 240 fps i 4K.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
DJI har præsenteret Osmo Pocket 4, som er næste generation af deres kompakte kameraserie og afløseren for Osmo Pocket 3. Modellen kombinerer et opdateret design med forbedret billedsensor og nye funktioner til både videooptagelse og hurtig deling.
Skabt til optagelse under alle lysforhold
Osmo Pocket 4 er udstyret med en 1" CMOS-sensor, blænde på f/2.0 og en dynamisk rækkevidde på op til 14 stops. Kombinationen skal give bedre gengivelse af både lyse og mørke områder samt mere nuancerede farver. Kameraet retter sig mod brug i skiftende lysforhold, hvor både detaljer og kontrast bevares.
Kameraet har 1x og 2x lossless zoom samt mulighed for at skifte til 4x zoom. Det kan optage video i op til 4K med 240 billeder i sekundet, hvilket gør det muligt at optage slowmotion med høj detaljegrad.
Den indbyggede tre-aksede stabilisering skal reducere rystelser under optagelse. ActiveTrack 7.0 anvendes til automatisk at følge motiver i billedet.
Specifikationer:
- 1" CMOS-sensor
- f/2.0 blænde
- 14 stops dynamisk rækkevidde
- 4K video op til 240 fps
- 1x, 2x lossless og op til 4x zoom
- Tre-aksers stabilisering
- ActiveTrack 7.0
- Over 100 GB intern lagerplads
- Dataoverførsel op til 800 MB/s
- Op til 240 minutters optagetid
Masser af kreative funktioner og hurtig opladning
ligesom forgængeren kommer Osmo Pocket 4 den efterhånden ikoniske drejbare skærm, dedikeret zoomknap, programmérbar preset-knap og et 5D-joystick. Formålet er at gøre betjeningen mere direkte under optagelse.
Kameraet har 107 GB intern lagerplads, og understøtter microSD-kort på op til 1 TB og dataoverførsel med hastigheder op til 800 MB/s. Det skal gøre det hurtigere at overføre og dele optagelser.
Flere funktioner er integreret i kameraet, herunder Slow Shutter Video, Film Tone og In-Camera Beautify. Derudover kommer der nu en ekstern lampe - Osmo Pocket Fill Light - som kan monteres på kameraet og bruges som fill light i situationer med begrænset lys.
Batteriet kan oplades fra 0 til 80 procent på cirka 18 minutter og fra 0-100% på 32 minutter. Den samlede optagetid er op til 240 minutter.
Lyd optages via indbygget mikrofon, og kameraet understøtter også DJI serie af trådløse mikrofoner, så man kan få virkelig god lyd på sine optagelser.
Pris og tilgængelighed
Osmo Pocket 4 kan forudbestilles fra 16. april med forventet levering fra 22. april hos danske forhandlere.
Vejledende priser:
Osmo Pocket 4 Standard Combo: 3.899 kroner
Osmo Pocket 4 Creator Combo: 4.799 kroner
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.