DJI lancerer kompaktkameraet Osmo Pocket 4 med større sensor og lynhurtig videoptagelse

DJI har lanceret det kompakte kamera DJI Osmo Pocket 4

DJI har præsenteret Osmo Pocket 4, som er næste generation af deres kompakte kameraserie og afløseren for Osmo Pocket 3. Modellen kombinerer et opdateret design med forbedret billedsensor og nye funktioner til både videooptagelse og hurtig deling.

Skabt til optagelse under alle lysforhold

Osmo Pocket 4 er udstyret med en 1" CMOS-sensor, blænde på f/2.0 og en dynamisk rækkevidde på op til 14 stops. Kombinationen skal give bedre gengivelse af både lyse og mørke områder samt mere nuancerede farver. Kameraet retter sig mod brug i skiftende lysforhold, hvor både detaljer og kontrast bevares.

Kameraet har 1x og 2x lossless zoom samt mulighed for at skifte til 4x zoom. Det kan optage video i op til 4K med 240 billeder i sekundet, hvilket gør det muligt at optage slowmotion med høj detaljegrad.

Den indbyggede tre-aksede stabilisering skal reducere rystelser under optagelse. ActiveTrack 7.0 anvendes til automatisk at følge motiver i billedet.

Specifikationer:

1" CMOS-sensor

f/2.0 blænde

14 stops dynamisk rækkevidde

4K video op til 240 fps

1x, 2x lossless og op til 4x zoom

Tre-aksers stabilisering

ActiveTrack 7.0

Over 100 GB intern lagerplads

Dataoverførsel op til 800 MB/s

Op til 240 minutters optagetid

Osmo Pocket 4 Fill Light (Image credit: DJI)

Masser af kreative funktioner og hurtig opladning

ligesom forgængeren kommer Osmo Pocket 4 den efterhånden ikoniske drejbare skærm, dedikeret zoomknap, programmérbar preset-knap og et 5D-joystick. Formålet er at gøre betjeningen mere direkte under optagelse.

Kameraet har 107 GB intern lagerplads, og understøtter microSD-kort på op til 1 TB og dataoverførsel med hastigheder op til 800 MB/s. Det skal gøre det hurtigere at overføre og dele optagelser.

Flere funktioner er integreret i kameraet, herunder Slow Shutter Video, Film Tone og In-Camera Beautify. Derudover kommer der nu en ekstern lampe - Osmo Pocket Fill Light - som kan monteres på kameraet og bruges som fill light i situationer med begrænset lys.

Batteriet kan oplades fra 0 til 80 procent på cirka 18 minutter og fra 0-100% på 32 minutter. Den samlede optagetid er op til 240 minutter.

Lyd optages via indbygget mikrofon, og kameraet understøtter også DJI serie af trådløse mikrofoner, så man kan få virkelig god lyd på sine optagelser.

Pris og tilgængelighed

Osmo Pocket 4 kan forudbestilles fra 16. april med forventet levering fra 22. april hos danske forhandlere.

Vejledende priser:

Osmo Pocket 4 Standard Combo: 3.899 kroner

Osmo Pocket 4 Creator Combo: 4.799 kroner