Presset til lancering - nye læk om DJI Pocket 4 og Avata 360 tyder på to store DJI-lanceringer inden jul

Nye læk om DJI Osmo Pocket 4 og DJI Avata 360 er dukket op

Begge produkter kan blive lanceret inden udgangen af 2025

Et forbud i USA truer DJI, hvilket vil standse nye lanceringer

Selv med et forestående forbud i USA hængende over hovedet fortsætter DJI med at lancere nye produkter for at få så mange produkter på hylderne som muligt. Og det ser ikke ud til, at DJI er færdig endnu i 2025, hvis vi skal tro de seneste læk om DJI Osmo Pocket 4 vlogging-kameraet og DJI Avata 360-dronen (rygtes at være mærkets første model med 360-graders optagelse).

Det omtalt forbud gælder kun det amerikanske marked, og DJI-produkter vil som sædvanlig være tilgængelige på det danske marked. Men da virksomheden ønsker at få sine nye produkter ud på det amerikanske marked, inden forbuddet træder i kraft, vælger de muligvis at fremskynde deres lanceringer, hvilket er gode nyheder for os danske forbrugere!

Først er der DJI Osmo Pocket 4, hvor den velkendte kilde Igor Bogdanov har uploadet et kort klip, der viser kameraet under afprøvning. Vi får et relativt klart indtryk af den nye enhed, selvom klippet er meget kort.

👉Who's this handsome guy we have here? Our DJI Osmo Pocket 4.#osmopocket4 pic.twitter.com/8ejsdFBaLxDecember 9, 2025

Dette understøtter tidligere læk om efterfølgeren til den nuværende model, som vi beskrev som »klasseledende« i vores anmeldelse af DJI Osmo Pocket 3. Den opdaterede version forventes at have et ekstra kameralinse, længere batterilevetid og en drejelig skærm.

Alle disse forbedringer betyder tilsyneladende, at DJI Osmo Pocket 4 vil være lidt højere og tungere end sin forgænger, hvilket også synes at blive bekræftet af det nye læk. Vi ved stadig ikke præcis, hvornår vi får det meget ventede vlogging-kamera at se, men i betragtning af hvor hyppige lækagerne har været på det seneste, er det sandsynligt, at en lancering er lige om hjørnet.

Fuld 360-graders dækning

DJI Avata 360 er muligvis baseret på DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Næste produkt er DJI Avata 360, som er endnu et DJI-produkt, der allerede er blevet lækket i stor stil, hvilket også her tyder på, at en lancering er tæt på: Tidligere rygter har hævdet at denne 360-graders drone vil blive afsløret inden årets udgang, hvilket kun giver DJI frem til 23. december til at få den lanceret (i hvert fald i USA).

Det seneste læk kommer fra New Camera, der har gennemgået alle de AI-genererede falske billeder online for at finde et billede, der faktisk ligner DJI Avata 360's detailæske. Det ser ud til at være Fly More Combo-sættet, der indeholder tre batterier.

Et par FPV-briller ser også ud til at være inkluderet med dronen, og ud over 360-graders fotos og videoer vil den immersive FPV-visning være en af de største fordele ved DJI Avata 360 – som forventes at komme med 8K-videooptagelse, dobbelt 1/1,1-tommers sensorer, automatisk undvigelse af forhindringer og en tracking-funktion.

Forgængeren til designet ser ud til at være DJI Avata 2, selvom den nye 360-gradersmodel siges at have et større batteri og længere flyvetid. Uanset specifikationerne vil dronen skulle konkurrere imod Antigravity A1 fra Insta360, som allerede har imponeret TechRadar-teamet.