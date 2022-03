Falck og TDC vil transportere mennesker med droner

Man har i mange år talt om, at 5G-teknologi vil revolutionere samfundet, men i dag er det fortsat en relativt begrænset indflydelse på samfundet. Det skyldes blandt andet, at teknologien fortsat er ung og under udvikling.

Den danske redningskoncern Falck har dog ikke svært ved at se potentialet i 5G-teknologien. Falck har nemlig en vision om at gøre brug af både ubemandede og bemandede droner, som skal give danskerne livreddende assistance i hele landet. Virksomheden har sammen med TDC Erhverv søsat et nyt projekt, der skal realisere en vision om at bruge droner, som er koblet på TDC’s 5G-mobilnet. Det skriver Mobil.nu

Den første opgave, som dronerne skal løse, er fragt af medicin og blodprøver. Det vil mindske afstanden mellem hospitalerne rundt om i landet og nedbringe den livsvigtige tid, som det tager at indhente prøvesvar.

Det kan i sidste ende være afgørende faktorer for at redde menneskeliv, skriver Mobil.nu

Falcks vision er at kunne transportere mennesker via 5G-opkoblede og bemandede droner inden 2025. Det vil kunne reducere responstiderne væsentligt, så en paramediciner hurtigt kan komme frem til et akut ulykkesområde. Paramedicineren kan så vurdere, om der er behov for en ambulance.

“I Falck er vores mission blandt andet at forebygge ulykker og nødsituationer samt at redde og hjælpe forulykkede. Derfor søger vi hele tiden efter nye måder og nye teknologier, der kan hjælpe os med at redde menneskeliv. Her er vores forventning, at 5G-netværket bliver en banebrydende teknologi, der får stor betydning for, at vi kan benytte dronerne så sikkert og effektivt som muligt,” siger Nicolai Søndergaard Laugesen, udviklingschef hos Falck.

Som en del af projektet arbejder Falck også på at etablere et samarbejde med en teknisk partner, som virksomheden kan gennemføre bemandede droneflyvninger med. I forvejen samarbejder Falck allerede med den danske AI-startup Robotto.

Dronerne kommer til at være koblet på TDCs 5G-net, så de hele tiden er forbundet til en hurtig og stabil internetforbindelse. Det sikrer, at dronerne sikkert kan flyve fra a til b.

“5G kommer til at revolutionere måden, vi tænker vores nuværende løsninger på. Med 5G er netværket blevet stabilt og sikkert nok til, at ting vi tidligere ikke har troet kunne lade sig gøre, nu bliver muligt. Det er Falck et rigtig godt eksempel på, der udnytter mobilnetværkets nuværende og fremtidige muligheder til at skubbe barren for, hvad der er muligt. Vi håber, at dette projekt kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme,” udtaler John Henriksen, direktør i TDC Erhverv ifølge Mobil.nu.