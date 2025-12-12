Apple Watch har netop fået sin fedeste opgradering i årevis – nu kan du tale med din DJI-drone direkte gennem uret
DJI Fly-appen får en velkommen firmwareopdatering, der vil glæde Apple Watch-brugere.
- Den nyeste version af DJIs Fly-mobilapp er nu kompatibel med Apple Watch
- De understøttede dronemodeller er DJI Neo, Neo 2 og Flip
- Apple Watch Series 8 eller nyere model kræves
På trods af en overhængende fare for et totalforbud i USA arbejder DJI videre. Der er både nye droner på vej, men også forbedret ydeevne og funktioner i eksisterende droner. Et eksempel på dette er den nye opdatering til DJI Fly-appen, som nu giver dig mulighed for at overvåge og styre tre DJI-droner ved hjælp af et Apple Watch.
De pågældende modeller er små og forholdsvis billige droner: DJI Neo, DJI Neo 2 og DJI Flip. Alle disse droner er designet til nem flyvning, så det virker logisk at tilføje styring via Apple Watch.
Opdateringen, som bringer appen op på version 1.19.4, giver brugerne mulighed for at parre deres Apple Watch og drone via Wi-Fi for derefter at se en live stream fra dronens kamera, overvåge batteriniveauet og give stemmekommandoer til forskellige flyveopgaver.
Desværre ser det ud til, at manuel flyvekontrol via urskærmen ikke er mulig, men det er måske også ret svært, når man tænker på skærmens størrelse. Samtidig har brugerne kun én hånd fri, når de bærer uret på håndleddet.
Ifølge opdateringsoplysningerne understøttes den nye funktion af Apple Watch Series 8 eller nyere modeller, men ejere af ældre modeller kan stadig prøve det. En bruger med en Series 7 på Reddit siger, at de har testet funktionen uden problemer.
Da vores team selv har testet alle tre droner, kan vi bekræfte, at de faktisk er designet til denne type styring. Større DJI-droner flyver længere og højere og kræver den præcise manuelle kontrol, som dobbelte joysticks tilbyder, men Neo og Flip udmærker sig ved korte autonome flyvninger, hvor de letter fra din hånd, flyver en kort distance, tager et billede og vender tilbage for at lande i din håndflade.
Er der flere DJI-innovationer på vej?
Der er meget at se frem til fra DJI, medmindre man altså bor i USA. Det kommende forbud mod DJI-droner kan betyde, at virksomheden permanent stopper med at lancere produkter i Amerika. Men på andre markeder ser DJI ud til at fortsætte med sine regelmæssige lanceringer.
To produkter, som der længe har været rygter om, og som vi virkelig ser frem til, er DJI Avata 360, som efter sigende er mærkets første drone med et 360-graders kamera, og DJI Osmo Pocket 4, en opdateret version af det ultrakompakte, stabiliserede vlogging-kamera. Vi har tidligere skrevet, at DJI sandsynligvis vil lancere dronerne inden jul i USA.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.